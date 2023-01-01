Одяг з Америки: де і як купувати*





Форвардингова компанія оптимізувала всі процеси, щоб дати можливість користувачам купувати на різних сайтах та отримувати посилки без очікувань та переплат. Завдяки зручному та простому сервісу шопінг на американських онлайн-гіпермаркетах подарує задоволення. Асортимент завжди дуже широкий, тому можна повністю сформувати гардероб як для себе, так і для інших членів родини.



Чому американські магазини одягу такі популярні

Громадяни США дуже люблять інтернет-шопінг, він став особливо популярним в останні роки через довготривалий карантин. Онлайн-майданчики відповідально ставляться до бажань покупців та задовольняють їхні потреби, адже в разі порушення прав споживачі нерідко звертаються до суду.



В американських магазинах часто першими з’являються новинки від світових брендів, у том числі й ті, які доволі важко знайти в Україні. У вітчизняних магазинах речі від знаменитих виробників коштують дуже дорого, тому не кожен зможе придбати їх. Проте в інтернет-магазинах США ціни набагато нижчі. Саме тому такий шопінг буде значно дешевшим, ніж на українських сайтах, при цьому вибір фасонів, розмірів, кольорів надзвичайно великий.



Ще одна особливість американських магазинів – постійні знижки та акції. Деякі гіпермаркети влаштовують розпродажі мало не щодня, тут дуже багато вигідних пропозицій товарів, які можна придбати на 70–80% дешевше. Часто знижки пов’язані зі святами (наприклад, до Дня незалежності або Різдва). Магазини видають і купони, якими можна скористатися, щоб придбати товар за зниженою вартістю.



Чому варто замовляти з EasyXpress

Форвардингова компанія допомагає замовляти будь-які товари з США за доступними цінами. Вартість доставки залежить від вибраного способу – морем або літаком, а також від ваги, категорії речей. Купувати в американських магазинах через форвардингову компанію можна не тільки одяг, а й взуття, аксесуари, домашній текстиль, іграшки й багато іншого.



Серед головних переваг сервісу варто виділити такі:



доступні ціни. Компанія має власний склад у США в безподатковому штаті Делавер. Це дає можливість додатково зекономити близько 7–8% від кожної покупки;

оптимальні терміни доставки. Посилки відправляють з Америки тричі на тиждень, очікування займає 4–9 робочих днів, що залежить від транспорту (літаком швидше, але дорожче);

збереження цілісності товару при відправленні. На складі в США працівники перепаковують посилку, прибирають візитки, рекламні буклети та інші непотрібні речі, які займають місце;

простий алгоритм отримання товару. Для цього достатньо зареєструвати особистий кабінет на сайті форвардингової компанії, куди надходитимуть трекінгові номери посилок від продавців після відправлення;

можливість відстеження замовлення. Коли посилка вирушить в Україну, покупець отримає номер, за яким зможе дізнатися, де знаходиться його покупка, в будь-який момент.

Сервіс працює з усіма відомими інтернет-магазинами одягу в США. Завжди дбає про те, щоб доставка була вигідною для клієнта за терміном очікування та вартістю. Завдяки EasyXpress покупки на американських сайтах дозволять сплачувати менше й завжди одягатися стильно, у тому числі мати у своєму гардеробі останні новинки відомих брендів. Посилку в Україні можна отримати «Новою поштою» або на автоматизованому складі компанії в ТРЦ «Городок».



Замовляти одяг в інтернет-магазинах США дуже просто, зовсім не обов’язково досконало володіти англійською. Більшість магазинів вимагає реєстрації, цей процес завжди простий, займає декілька хвилин. Вибираючи одяг, варто ретельно вивчати характеристики, особливо розмірні сітки (у деяких виробників вони можуть відрізнятися від загальноприйнятих українських).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Американські інтернет-магазини подобаються тим, хто стежить за модою й звик одягатися стильно. Там можна знайти багато гарних, ексклюзивних речей будь-якого стилю чи розміру для себе та всієї родини. Онлайн-гіпермаркети США зазвичай не доставляють товари в Україну напряму, проте це не буде проблемою, якщо робити замовлення через EasyXpress.Форвардингова компанія оптимізувала всі процеси, щоб дати можливість користувачам купувати на різних сайтах та отримувати посилки без очікувань та переплат. Завдяки зручному та простому сервісу шопінг на американських онлайн-гіпермаркетах подарує задоволення. Асортимент завжди дуже широкий, тому можна повністю сформувати гардероб як для себе, так і для інших членів родини.Громадяни США дуже люблять інтернет-шопінг, він став особливо популярним в останні роки через довготривалий карантин. Онлайн-майданчики відповідально ставляться до бажань покупців та задовольняють їхні потреби, адже в разі порушення прав споживачі нерідко звертаються до суду. Одяг з Америки завжди якісний, добре пошитий і виглядає стильно.В американських магазинах часто першими з’являються новинки від світових брендів, у том числі й ті, які доволі важко знайти в Україні. У вітчизняних магазинах речі від знаменитих виробників коштують дуже дорого, тому не кожен зможе придбати їх. Проте в інтернет-магазинах США ціни набагато нижчі. Саме тому такий шопінг буде значно дешевшим, ніж на українських сайтах, при цьому вибір фасонів, розмірів, кольорів надзвичайно великий.Ще одна особливість американських магазинів – постійні знижки та акції. Деякі гіпермаркети влаштовують розпродажі мало не щодня, тут дуже багато вигідних пропозицій товарів, які можна придбати на 70–80% дешевше. Часто знижки пов’язані зі святами (наприклад, до Дня незалежності або Різдва). Магазини видають і купони, якими можна скористатися, щоб придбати товар за зниженою вартістю.Форвардингова компанія допомагає замовляти будь-які товари з США за доступними цінами. Вартість доставки залежить від вибраного способу – морем або літаком, а також від ваги, категорії речей. Купувати в американських магазинах через форвардингову компанію можна не тільки одяг, а й взуття, аксесуари, домашній текстиль, іграшки й багато іншого.Серед головних переваг сервісу варто виділити такі:Сервіс працює з усіма відомими інтернет-магазинами одягу в США. Завжди дбає про те, щоб доставка була вигідною для клієнта за терміном очікування та вартістю. Завдяки EasyXpress покупки на американських сайтах дозволять сплачувати менше й завжди одягатися стильно, у тому числі мати у своєму гардеробі останні новинки відомих брендів. Посилку в Україні можна отримати «Новою поштою» або на автоматизованому складі компанії в ТРЦ «Городок».Замовляти одяг в інтернет-магазинах США дуже просто, зовсім не обов’язково досконало володіти англійською. Більшість магазинів вимагає реєстрації, цей процес завжди простий, займає декілька хвилин. Вибираючи одяг, варто ретельно вивчати характеристики, особливо розмірні сітки (у деяких виробників вони можуть відрізнятися від загальноприйнятих українських).

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