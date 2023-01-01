Як вибрати амортизатори для авто*





Види демпферів

Компоненти розрізняються за конструкцією та принципом роботи. Автолюбителі можуть



Масляні. Найпоширеніший тип виробів. Вони складаються з поршневого циліндра, заповненого маслом для демпфірування поршня. Поршневий шток переміщається всередині, перекачуючи масло з однієї камери в іншу. При цьому робоче середовище поглинає енергію коливань. Пристрої добре справляються з основною функцією амортизації, але можуть нагріватися внаслідок інтенсивного навантаження.



Газові. Тип виробів, де у ролі робочого середовища виступає газ (зазвичай азот) під високим тиском.



Газомасляні. Це комбінований вид, який використовує одночасно масло та газ. Це дає змогу краще справлятися з високими навантаженнями та забезпечувати більшу стабільність підвіски.



Автоматичні. Пристрої здатні автоматично регулювати жорсткість. Вони складаються з поршневого циліндра, заповненого спеціальною рідиною. До складу рідини входять добавки, які змінюють її в'язкість залежно від температури та швидкості руху.



Пневматичні. Вони використовують стиснене повітря для регулювання рівня жорсткості підвіски. Це дозволяє водієві змінювати висоту автомобіля та рівень комфорту.



Який різновид вибрати

Під час вибору типу компонентів враховуйте такі фактори:



Марка та модель автомобіля. Компоненти мають відповідати розмірам, характеристикам транспорту і вимогам автовиробника.



Тип підвіски. Для передньопривідних машин використовуються пристрої з одностороннім штоком, а для задньопривідних — із двостороннім.



Умови експлуатації. Якщо авто використовується у складних умовах, наприклад на бездоріжжі або в міському трафіку, то необхідно вибирати більш жорсткі конструкції.



Сумісність із підвіскою. Амортизатори мають бути сумісні з іншими компонентами підвіски, такими як пружини та стабілізатори.



Стиль водіння. Вироби з жорстким налаштуванням підходять для автолюбителів зі спортивним стилем їзди, для комфортного міського водіння краще вибрати м'яке налаштування.



Демпфери слід міняти парами. Це забезпечить більш рівномірну роботу підвіски та продовжить термін її служби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Автомобільні амортизатори виконують ключову роль у забезпеченні комфорту та безпеки під час руху. Основна функція компонентів — поглинання коливань та ударів, які виникають під час їзди нерівною дорогою. Конструкція складається з гідравлічного або пневматичного циліндра, в якому переміщується поршень. Під час стиснення або розширення пристрою масло або газ у циліндрі створюють тиск. Це зменшує швидкість руху поршня та приглушує удари. Ефективні амортизатори забезпечують стабільність, хороше зчеплення з дорогою та знижують зношування шин і підвіски.Компоненти розрізняються за конструкцією та принципом роботи. Автолюбителі можуть купити амортизатори таких видів:. Найпоширеніший тип виробів. Вони складаються з поршневого циліндра, заповненого маслом для демпфірування поршня. Поршневий шток переміщається всередині, перекачуючи масло з однієї камери в іншу. При цьому робоче середовище поглинає енергію коливань. Пристрої добре справляються з основною функцією амортизації, але можуть нагріватися внаслідок інтенсивного навантаження.Тип виробів, де у ролі робочого середовища виступає газ (зазвичай азот) під високим тиском.Це комбінований вид, який використовує одночасно масло та газ. Це дає змогу краще справлятися з високими навантаженнями та забезпечувати більшу стабільність підвіски.Пристрої здатні автоматично регулювати жорсткість. Вони складаються з поршневого циліндра, заповненого спеціальною рідиною. До складу рідини входять добавки, які змінюють її в'язкість залежно від температури та швидкості руху.Вони використовують стиснене повітря для регулювання рівня жорсткості підвіски. Це дозволяє водієві змінювати висоту автомобіля та рівень комфорту.Під час вибору типу компонентів враховуйте такі фактори:. Компоненти мають відповідати розмірам, характеристикам транспорту і вимогам автовиробника.Для передньопривідних машин використовуються пристрої з одностороннім штоком, а для задньопривідних — із двостороннім.Якщо авто використовується у складних умовах, наприклад на бездоріжжі або в міському трафіку, то необхідно вибирати більш жорсткі конструкції.Амортизатори мають бути сумісні з іншими компонентами підвіски, такими як пружини та стабілізатори.. Вироби з жорстким налаштуванням підходять для автолюбителів зі спортивним стилем їзди, для комфортного міського водіння краще вибрати м'яке налаштування.Демпфери слід міняти парами. Це забезпечить більш рівномірну роботу підвіски та продовжить термін її служби.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію