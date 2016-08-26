Із шахами не розлучається навіть на фронті: історія волинського військового Сергія Придатка

«Воїн повинен тренувати не лише м’язи, але й мозок», — вважає військовослужбовець із Хотешова Сергій Придатко.



Чоловік вже давно знаний на теренах Камінь-Каширського району як талановитий шахіст-шашкіст, переможець багатьох турнірів різного рівня. Поповнив ряди військових ще до повномасштабного вторгнення рашистів, як тільки з’явилось формування тероборони на Камінь-Каширщині, - пише



Відтоді доводилось стояти на захисті рідної землі у прикордонній зоні Полісся, згодом – на східному фронті країни. Але навіть на службі він не розлучається зі своєю шахівницею.



Поміркований, розсудливий, стриманий, терпеливий… У ньому чудово дифузують усі якості, притаманні вмілому гросмейстеру. Любов до інтелектуального спорту з’явилась у нього змалку, згодом переросла у стиль життя. Сімейні вечори не обходились без шашок чи шахів. Так поступово передав хист до цього хобі й своїм синам. Двоє з яких були, між іншим, неодноразовими учасниками та призерами змагань разом із батьком. Бувало, Придаткам доводилось навіть зустрічатись у двобоях один із одним. Чи піддавався хтось комусь коли-небудь – не зізнаються.



Сергій Придатко навчався у Камінь-Каширському професійному училищі на монтажника технологічних трубопроводів, електрозварювальника. Тож свого часу працював електромонтером в Укртелекомі, потім касиром у сільраді, виконував роботи на будівництвах. Проте ніколи не зраджував своєму інтелектуальному захопленню. Якщо десь відбувався турнір із шахів – він обов’язково мав там бути!



«Сергій був постійним учасником усіх турнірів до повномасштабної війни, неодноразовим призером внутрішніх та обласних змагань. Захищав честь нашої збірної у дисципліні «Шахи» на облфестивалі. Ініціював та сприяв проведенню спортивних заходів у рідному Хотешові. Навіть перебуваючи на службі, знайшов можливість прибути у короткотривалу відпустку й долучився до благодійного шахового турніру на підтримку ЗСУ.



Був тоді єдиним учасником-військовослужбовцем. Без нього вже навіть важко уявити якісь змагання. Він, наче родзинка компанії інтелектуалів Камінь-Каширщини. А їхній сімейний тандем – батько та двоє синів – відомий вже й за межами нашого краю», – розповідає організатор спортзаходів та директор Камінь-Каширського МЦ ФЗН «Спорт для всіх» Сергій Панасюк.



Із січня 2022-го шахіст пішов працювати у військову частину тероборони. Від початку рашистської навали здійснював захист північних кордонів держави. Згодом вирушив на Лиманський напрямок. Наразі продовжує нести службу на східному фронті. Є старшим сержантом із матеріального забезпечення роти вогневої підтримки 51-го окремого батальйону ТРО.



Тож для воїнів нашої «сотки» він асоціюється, насамперед, із теплими речами і свіжими запасами смачної їжі. А ще, кажуть хлопці, добродушний дядько, завжди підтримає добрим словом.



Всюди із собою возить шахівницю, навіть у зону бойових дій. А як нема, то пропрацьовує гросмейстерські комбінації у телефоні. Бо, вважає, треба постійно тренувати не лише м’язи, але й мозок. Хороший воїн – мудрий воїн, стратег! Тому має вже учнів-послідовників і серед побратимів. А вдома за грою в шахи його завжди чекають споріднені серця – дружина, троє синів, невістки та вже троє онуків.





15 жовтня Сергій Іванович відзначив своє 50-річчя. Зустрічав його у колі сім’ї та близьких товаришів, приїхав у коротку відпустку додому. Зустрівши випадково його у райцентрі, в авто помічаємо професійного гросмейстерського стола.



«Це дружина Наталія подарувала на ювілей», – хвалиться всім чоловік і щиро тішиться такою милою душі обновкою. Буде стимул виходити нарешті на всеукраїнський рівень.



Іванна ГАЙДУЧИК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Чоловік вже давно знаний на теренах Камінь-Каширського району як талановитий шахіст-шашкіст, переможець багатьох турнірів різного рівня. Поповнив ряди військових ще до повномасштабного вторгнення рашистів, як тільки з’явилось формування тероборони на Камінь-Каширщині, - пише Полісся. Відтоді доводилось стояти на захисті рідної землі у прикордонній зоні Полісся, згодом – на східному фронті країни. Але навіть на службі він не розлучається зі своєю шахівницею.Поміркований, розсудливий, стриманий, терпеливий… У ньому чудово дифузують усі якості, притаманні вмілому гросмейстеру. Любов до інтелектуального спорту з’явилась у нього змалку, згодом переросла у стиль життя. Сімейні вечори не обходились без шашок чи шахів. Так поступово передав хист до цього хобі й своїм синам. Двоє з яких були, між іншим, неодноразовими учасниками та призерами змагань разом із батьком. Бувало, Придаткам доводилось навіть зустрічатись у двобоях один із одним. Чи піддавався хтось комусь коли-небудь – не зізнаються.Сергій Придатко навчався у Камінь-Каширському професійному училищі на монтажника технологічних трубопроводів, електрозварювальника. Тож свого часу працював електромонтером в Укртелекомі, потім касиром у сільраді, виконував роботи на будівництвах. Проте ніколи не зраджував своєму інтелектуальному захопленню. Якщо десь відбувався турнір із шахів – він обов’язково мав там бути!Із січня 2022-го шахіст пішов працювати у військову частину тероборони. Від початку рашистської навали здійснював захист північних кордонів держави. Згодом вирушив на Лиманський напрямок. Наразі продовжує нести службу на східному фронті. Є старшим сержантом із матеріального забезпечення роти вогневої підтримки 51-го окремого батальйону ТРО.Тож для воїнів нашої «сотки» він асоціюється, насамперед, із теплими речами і свіжими запасами смачної їжі. А ще, кажуть хлопці, добродушний дядько, завжди підтримає добрим словом.Всюди із собою возить шахівницю, навіть у зону бойових дій. А як нема, то пропрацьовує гросмейстерські комбінації у телефоні. Бо, вважає, треба постійно тренувати не лише м’язи, але й мозок. Хороший воїн – мудрий воїн, стратег! Тому має вже учнів-послідовників і серед побратимів. А вдома за грою в шахи його завжди чекають споріднені серця – дружина, троє синів, невістки та вже троє онуків.15 жовтня Сергій Іванович відзначив своє 50-річчя. Зустрічав його у колі сім’ї та близьких товаришів, приїхав у коротку відпустку додому. Зустрівши випадково його у райцентрі, в авто помічаємо професійного гросмейстерського стола.Іванна ГАЙДУЧИК

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