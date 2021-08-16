Як підготуватись до «Чорної п’ятниці», щоб вигідно купити електроніку*





Навіщо магазинам «Чорна п’ятниця»

Щодо покупців зрозуміло — вони люблять цей день через можливість заощадити на покупках. Але, як стверджують у «Фокстрот», для магазинів і виробників «



Сприяння різдвяному сезону покупок. Це офіційний старт сезону покупок перед Різдвом, а знижки допомагають залучити покупців і продати їм ще щось пізніше.

Збільшення продажів. Знижені ціни спонукають більше покупок, що може значно збільшити обсяги продажів і прибутки ритейлерів.

Звільнення складських запасів. Знижки допомагають продати старі запаси перед оновленням асортименту на новий сезон.

Конкуренція. «Чорна п’ятниця» — це час, коли магазини конкурують за увагу покупців, і знижки є одним із способів вирізнитися.

Психологія покупок. Великі знижки створюють почуття невідкладності, що спонукає покупців діяти швидко, щоб скористатися пропозицією.

Як підготуватися до «Чорної п’ятниці»

Щоб максимізувати ефект від дня знижок, буде корисно підготуватись. Ось декілька порад:



Складіть список покупок. Почніть з інвентаризації потреб. Визначте, що саме вам потрібно або хочеться оновити. Це можуть бути побутові прилади, електроніка, гаджети тощо.

Вибір магазинів. Дослідіть, які магазини пропонують товари з вашого списку. Враховуйте не тільки ціну, але й якість обслуговування, гарантійні умови та можливість повернення.

Розсилки магазинів. Підпишіться на новинні розсилки та повідомлення від ваших улюблених ритейлерів. Це забезпечить вас актуальною інформацією про знижки та спеціальні пропозиції.

Бюджет. Визначте суму, яку ви готові витратити, щоб уникнути імпульсивних покупок та забезпечити фінансову дисципліну.

Ранні покупки. Плануйте свої покупки в перші години дії акції, особливо якщо мова йде про обмежені пропозиції або товари, за якими є великий попит.

Ці кроки допоможуть вам ефективно підготуватися до «Чорної п’ятниці» та зробити покупки більш приємними та менш стресовими.



Які товари вигідно купувати у «Чорну п’ятницю

Насправді будь-які. Але якщо вирізняти якусь конкретну категорію, то це безсумнівно електроніка. Ось основні причини:



Більше товарів зі знижками

На електроніку регулярно діють акції. Але «Чорна п’ятниця» вирізняється великим асортиментом товарів, на які можна отримати знижки. Крім цього, ритейлери та виробники в цей день пропонують більші знижки, ніж зазвичай.



У них реальні знижки

Існує загальний скептицизм щодо автентичності знижок. Мовляв магазини можуть навмисне зависити ціни за кілька днів до «Чорної п’ятниці», а потім запропонувати клієнтам знижку. У великих магазинів електроніки так не вийде. Вони працюють безпосередньо з виробниками, які регулюють ціноутворення. Тому ритейлери не можуть самостійно підвищувати ціни перед зниженням. Таким чином, знижки, які ви бачите на «Чорну п’ятницю», зазвичай є результатом співпраці між магазином і виробником.



Тож запасайтесь терпінням, грішми і вдалих вам покупок!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. «Чорна п’ятниця» — це щорічний розпродаж, який був започаткований у США і з часом розповсюдився на весь світ. Він традиційно відзначається в четверту п'ятницю листопада і вважається початком різдвяного сезону покупок. У цей день ритейлери пропонують значні знижки на широкий асортимент товарів, залучаючи велику кількість покупців.Щодо покупців зрозуміло — вони люблять цей день через можливість заощадити на покупках. Але, як стверджують у «Фокстрот», для магазинів і виробників « Чорна п’ятниця » також має вигоду. Вони пропонують знижки з кількох причин:Щоб максимізувати ефект від дня знижок, буде корисно підготуватись. Ось декілька порад:Ці кроки допоможуть вам ефективно підготуватися до «Чорної п’ятниці» та зробити покупки більш приємними та менш стресовими.Насправді будь-які. Але якщо вирізняти якусь конкретну категорію, то це безсумнівно електроніка. Ось основні причини:На електроніку регулярно діють акції. Але «Чорна п’ятниця» вирізняється великим асортиментом товарів, на які можна отримати знижки. Крім цього, ритейлери та виробники в цей день пропонують більші знижки, ніж зазвичай.Існує загальний скептицизм щодо автентичності знижок. Мовляв магазини можуть навмисне зависити ціни за кілька днів до «Чорної п’ятниці», а потім запропонувати клієнтам знижку. У великих магазинів електроніки так не вийде. Вони працюють безпосередньо з виробниками, які регулюють ціноутворення. Тому ритейлери не можуть самостійно підвищувати ціни перед зниженням. Таким чином, знижки, які ви бачите на «Чорну п’ятницю», зазвичай є результатом співпраці між магазином і виробником.Тож запасайтесь терпінням, грішми і вдалих вам покупок!

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