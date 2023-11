Топ-10 овочів та фруктів для здоров'я в осінній період від експертів Varus.ua*

Осінь – це час, коли наше тіло потребує додаткової підтримки та зміцнення імунітету. Експерти з Varus.ua рекомендують звернути увагу на наступні продукти, які не тільки зігріють вас у холодні дні, але й збагатять організм потрібними вітамінами та мінералами.Гарбуз - не лише символ осені, але й справжній скарб корисних речовин для здоров'я. Цей яскравий овоч багатий на бета-каротин, який перетворюється в організмі на вітамін A, надзвичайно важливий для зору, шкіри та імунної системи. Крім того, гарбуз відомий своїм високим вмістом антиоксидантів, що захищають клітини від пошкоджень вільними радикалами та можуть знижувати ризик розвитку деяких видів раку. Гарбуз також є джерелом калію, який підтримує здоров'я серця, та магнію, необхідного для м'язів та нервової системи. Не менш важливо, що гарбуз містить багато волокон, які сприяють здоров'ю травної системи та можуть допомогати у контролі ваги.Свіжі яблука – ідеальне джерело вітаміну C та антиоксидантів, які захищають від осінніх застуд. Яблука – це не тільки смачні та доступні фрукти, але й неймовірно корисні для нашого здоров'я. Ці плоди містять розчинні волокна, зокрема пектин, який сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину в крові та підтримує здоров'я травної системи. Яблука також багаті на антиоксиданти, включаючи кверцетин, який може зменшувати ризик розвитку хронічних захворювань (серцево-судинних та діабету). Вони є чудовим джерелом вітаміну C, який важливий для імунної системи та шкіри. Крім того, регулярне вживання яблук пов'язують із зниженням ризику розвитку деяких видів раку завдяки високому вмісту фітохімічних речовин. Яблука також містять ряд мінералів, включаючи калій, який сприяє підтримці здоров'я серця.Гранат вважається одним з найздоровіших фруктів завдяки своєму унікальному складу біоактивних речовин. Цей фрукт багатий на потужні антиоксиданти, зокрема пунікалагіни та антоціаніни, які допомагають боротися з вільними радикалами та зменшувати окислювальний процес в організмі. Гранат містить вітаміни C та K, фолієву кислоту та калій, що є важливими для підтримки здоров'я серця та кровообігу. Регулярне вживання граната пов'язують із зниженням артеріального тиску, покращенням рівня холестерину та профілактикою деяких видів раку. Його антиоксидантні властивості також можуть мати антизапальний ефект, що особливо корисно при захворюваннях, пов'язаних із хронічним запаленням, таких як артрит. Крім того, гранат підтримує здоров'я шкіри та уповільнює процеси старіння.Бруква та ріпа - часто недооцінені овочі в сучасному раціоні, хоча насправді є джерелами багатьох корисних речовин та володіють рядом переваг для здоров'я. Бруква містить вітаміни C та K, а також мінерали, такі як калій та кальцій, які необхідні для здоров'я кісток та серця. Вона також є джерелом волокон, що сприяє нормалізації травлення та може запобігати закрепам. Ріпа, зі свого боку, багата на антиоксиданти, включаючи глюкозинолати, які мають протиракові властивості. Вона також містить вітаміни групи B, зокрема фолієву кислоту, важливу для здоров'я мозку та нервової системи. Ці коренеплоди можуть сприяти покращенню імунної системи та зниженню рівня холестерину, а їх регулярне вживання асоціюється з покращенням загального стану здоров'я.Горіхи — справжня скарбничка корисних речовин та незамінний елемент здорового харчування. Вони багаті на ненасичені жирні кислоти, зокрема омега-3, які сприяють зниженню рівня "поганого" холестерину та поліпшують здоров'я серця. Горіхи також є джерелом важливих мінералів, таких як магній, калій та цинк, які важливі для підтримки нервової системи, здоров'я кісток та імунної системи. Вони містять антиоксиданти, зокрема вітамін E та селен, які допомагають захищати клітини від окислювального стресу. Регулярне споживання горіхів сприяє зниженню ризику розвитку діабету 2-го типу, покращенню когнітивних функцій та зменшенню запалень в організмі. Окрім того, горіхи є джерелом рослинного білка, що робить їх ідеальним вибором для вегетаріанців та веганів.Червоний перець відомий не тільки своїм яскравим кольором та гострим смаком, але й численними корисними властивостями для здоров'я. Він є одним із найбагатших джерел вітаміну C, який перевищує навіть вміст цього вітаміну в цитрусових, завдяки чому перець є чудовою підтримкою імунітету та загального стану здоров'я. Червоний перець також містить антиоксиданти, зокрема бета-каротин та капсаїцин, які можуть знижувати ризик розвитку деяких видів раку та підтримувати здоров'я серця. Капсаїцин, відомий своїми протизапальними властивостями, також сприяє поліпшенню кровообігу та може мати болезаспокійливий ефект. Червоний перець також багатий на вітаміни групи B, зокрема В6, який важливий для здоров'я нервової системи, та волокна, які допомагають підтримувати здоров'я травної системи.Шпинат — не лише популярний інгредієнт у різноманітних стравах, але й надзвичайно корисний продукт для здоров'я. Цей листяний зелений овоч багатий на залізо, яке важливе для формування гемоглобіну в крові та підтримки енергійного обміну. Шпинат також є відмінним джерелом вітаміну K, необхідного для здоров'я кісток, та вітаміну A, який підтримує зір та імунну систему. Крім того, в шпинаті містяться антиоксиданти, зокрема лутеїн та зеаксантин, які захищають очі від ультрафіолетового випромінювання та вікових змін. Шпинат також містить магній, калій та фолієву кислоту, які сприяють здоров'ю серця та нервової системи. Завдяки високому вмісту волокон, шпинат також корисний для травлення та може допомагати у підтримці здорової ваги.Цвітна капуста — це не лише універсальний інгредієнт у кулінарії, але й надзвичайно корисний овоч для підтримки здоров'я. Вона містить велику кількість вітаміну C, який необхідний для зміцнення імунітету та підтримки здоров'я шкіри. Цвітна капуста також багата на вітамін K, що важливий для згортання крові та здоров'я кісток. Окрім цього, вона є джерелом фітохімічних речовин, таких як глюкозинолати та ізотіоціанати, які мають протиракові властивості та сприяють детоксикації організму. Цвітна капуста містить антиоксиданти, які захищають клітини від вільних радикалів та запобігати хронічним захворюванням. Вона також низька за калорійністю, але багата на волокна, що робить її ідеальним овочем для контролю ваги та підтримки здоров'я травного тракту.Імбир — це не лише популярна пряність у світовій кулінарії, але й цінний продукт для здоров'я, з вражаючими лікувальними властивостями. Він відомий своїми протизапальними та антиоксидантними характеристиками, завдяки чому допомагає у боротьбі з нудотою, особливо при морській хворобі та вагітності. Імбир також використовується для зменшення м'язового болю та дискомфорту, пов'язаного з остеоартритом. Додатково, імбир покращує травлення та допомагає у контролі рівня цукру в крові, що особливо важливо для людей з діабетом. Імбир також має деякі антибактеріальні властивості, які можуть сприяти боротьбі з інфекціями. Існують дослідження, які вказують на потенційну користь імбиру у зниженні ризику серцевих захворювань та підтримці здорового рівня холестерину.Буряк — це не тільки яскравий та смачний овоч, але й цінне джерело багатьох поживних речовин, які сприяють здоров'ю. Він багатий на фолієву кислоту, яка важлива для вироблення нормальних червоних кров'яних тілець і запобігання анемії. Буряк також містить нітрати, які у організмі перетворюються на оксид азоту, речовину, що сприяє розширенню кровоносних судин та покращенню кровообігу, що може допомогти знизити кров'яний тиск. Буряк є джерелом антиоксидантів, зокрема бетаїну, який допомагає захистити клітини, білки та ферменти від стресу навколишнього середовища. Він також містить калій, важливий для здоров'я серця, та магній, який сприяє розслабленню м'язів та нервів. Крім того, високий вміст волокон в буряку підтримує здоров'я травної системи та може допомагати у контролі ваги.Завітайте на сайт Varus.ua, де ви знайдете більше порад про здорове харчування та можливість придбати усі ці корисні продукти.Пам'ятайте, що правильний вибір їжі - це запорука вашого здоров'я, особливо в осінній період!