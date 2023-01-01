Ремінь для пральної машини*





Чому це відбувається? В основному, через неправильне використання обладнання. Привідний ремінь на пральну машину не витримує постійного навантаження барабана білизною. Згодом він може розтягуватися і менш ефективно передавати обертальний рух. Якщо ви продовжите піддавати машину більшому навантаженню, вона повністю зламається.



Кожен елемент пральної машини розрахований на короткий період часу і до таких деталей відноситься ремінь. Інша причина – зношення у процесі експлуатації. Оскільки деталь виготовлена з резини, вона може розтягуватися та повертатися до вихідної форми під впливом постійних високих температур (вище +95°С). Однак це не означає, що слід уникати прання високих температур. Все, що вам потрібно зробити, це купити ремінь для пральної машини та замінити його. Щоб не шукати нової деталі, краще не перевантажувати бак, а промити його в кілька етапів.



Види ременів для пральної машини

Ремінь для пральної машини обирається за рівнем жорсткості, яка зазвичай позначається чотирма цифрами перед назвою виробника. Щоб забезпечити безперебійну роботу, краще вибирати жорсткі моделі.



Ще однією відмінністю є кількість так званих "струмочків", які запобігають зісковзуванню ременя пральної машини зі шківа двигуна та барабана. Чим їх більше, тим безпечніше буде триматись. Крім того, їхня кількість безпосередньо впливає на ширину виробу.



Існують універсальні моделі, сумісні з різними типами пральних машин.



Ремені для пральних машин поділяються на такі види:



1. Клиноподібний привід перерізу «3Л», призначений для пральних машин імпортного виробництва;

2. Ремінь клинового перерізу "Z, А", підходить для побутових моделей;

3. Поліклинові, які діляться на: "J" для великих машин і "Н" для маленьких.



Купити потрібний вам ремінь для пральної машини не складе труднощів, якщо розібратися у маркуванні. Якщо у вас виникли труднощі, зверніться до наших консультантів. Вони будуть раді допомогти вам.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Робота пральної машини полягає у передачі моменту крутіння від електродвигуна до барабана. Цей процес здійснює ремінь для пральної машини , який протягом усього терміну служби зазнає великих навантажень. Тому деталь часто ламається та зношується. Однак така серйозна поломка відбувається не відразу, їй передує стягування ременя з осі. Зламана деталь може призвести до того, що вона обернеться навколо барабана або двигуна і заклинить його.Чому це відбувається? В основному, через неправильне використання обладнання. Привідний ремінь на пральну машину не витримує постійного навантаження барабана білизною. Згодом він може розтягуватися і менш ефективно передавати обертальний рух. Якщо ви продовжите піддавати машину більшому навантаженню, вона повністю зламається.Кожен елемент пральної машини розрахований на короткий період часу і до таких деталей відноситься ремінь. Інша причина – зношення у процесі експлуатації. Оскільки деталь виготовлена з резини, вона може розтягуватися та повертатися до вихідної форми під впливом постійних високих температур (вище +95°С). Однак це не означає, що слід уникати прання високих температур. Все, що вам потрібно зробити, це купити ремінь для пральної машини та замінити його. Щоб не шукати нової деталі, краще не перевантажувати бак, а промити його в кілька етапів.Ремінь для пральної машини обирається за рівнем жорсткості, яка зазвичай позначається чотирма цифрами перед назвою виробника. Щоб забезпечити безперебійну роботу, краще вибирати жорсткі моделі.Ще однією відмінністю є кількість так званих "струмочків", які запобігають зісковзуванню ременя пральної машини зі шківа двигуна та барабана. Чим їх більше, тим безпечніше буде триматись. Крім того, їхня кількість безпосередньо впливає на ширину виробу.Існують універсальні моделі, сумісні з різними типами пральних машин.Ремені для пральних машин поділяються на такі види:1. Клиноподібний привід перерізу «3Л», призначений для пральних машин імпортного виробництва;2. Ремінь клинового перерізу "Z, А", підходить для побутових моделей;3. Поліклинові, які діляться на: "J" для великих машин і "Н" для маленьких.Купити потрібний вам ремінь для пральної машини не складе труднощів, якщо розібратися у маркуванні. Якщо у вас виникли труднощі, зверніться до наших консультантів. Вони будуть раді допомогти вам.Інтернет-магазин Майстер Плюс пропонує Вам:Магазин працює на ринку України понад 15 років та допоміг тисячам клієнтів відремонтувати пральні машини.

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