Підготовка до мультитесту з математики 2024: поради репетиторів*





Що нового чекає на абітурієнтів на мультитесті з математики

Поки що не оприлюднено остаточних змін до формату мультитесту з математики. Проте, експерти прогнозують такі нововведення:



Збільшення кількості завдань з відкритою формою відповіді. Ці завдання вимагають не тільки вибрати правильну відповідь, але й продемонструвати власні розрахунки та обґрунтування.

Зміни у розподіленні балів між базовим та профільним рівнями. Можливо, буде збільшено вагу завдань профільного рівня.

Включення завдань з використанням математичного моделювання та інтерпретації даних.

Зміни у часових рамках тестування.



Як підготуватися до цих змін

Крім загальних рекомендацій щодо підготовки до мультитесту з математики, які ми вже розглянули, можна дати ще кілька порад:



Розвивайте навички критичного мислення та аналізу інформації. Це допоможе вам справлятися з завданнями, які вимагають не простого рішення, а розуміння суті проблеми.

Приділяйте більше часу практиці розв'язку нестандартних та олімпіадних задач. Ці завдання розвивають математичне мислення та дозволяють вийти за рамки шкільної програми.

Використовуйте онлайн-платформи та програми для підготовки до мультитесту. Ці ресурси містять інтерактивні завдання, відеоуроки та інші матеріали, які допоможуть вам ефективно підготуватися до тестування.

Не бійтеся брати участь у пробних тестуваннях. Це допоможе вам ознайомитися з форматом тесту, оцінити свої знання та вміння, а також побороти хвилювання перед справжнім тестом.

Де шукати актуальну інформацію

Щоб бути в курсі останніх змін до мультитесту з математики, регулярно перевіряйте офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). Також слідкуйте за новинами в освітніх ЗМІ та на сайтах репетиторських центрів.



Пам'ятайте, що успішна



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