Ідеї, новинки та тренди брів, які будуть популярними у 2024 році *





Пропонуємо роздивитися, які саме тенденції у макіяжі брів чекають на нас наступного року, і можливо вам захочеться вже зараз поекспериментувати зі своїм образом, прислухавшись до бровістів салону.



Без брів

Знебарвлення брів набирає популярності серед молодого покоління. Раніше тренд підкорював лише подіуми, а сьогодні бровісти пропонують і своїм клієнткам спробувати такий підхід. Знебарвлені брови, ультра оригінальні та сміливі. Особливо вони підходять тим дівчатам, у яких світле волосся. Це надає екстравагантності образу, та й виділяти чи підфарбовувати брови регулярно зовсім не потрібно. На думку візажистів, це незвично, коли рум'яний колір обличчя та яскраві губи поєднуються зі світлим кольором брів. Цей образ підкреслює таємничість характеру жіночої статі.



Кольори веселки

Одним із найпомітніших трендів 2024 року стануть кольорові брови. Дедалі більше жінок шукають способи виділити свою індивідуальність. Стилісти прогнозують: малинові, помаранчеві, салатові та фіолетові кольори можуть завоювати прихильність сучасних модниць. Один з найпопулярніших варіантів – це рожевий колір, що підкреслює тендітність жіночої зовнішності. Фарбування може бути виконане як у класичній формі, так і у вигляді омбре.



Мило для брів

Як і в попередні роки, дівчата продовжують наголошувати на природних, густих бровах. Але цього сезону ситуація інакша і більшість переходять до брів зачесаним милом вгору. Інфлюенсери та візажисти зараз розвивають цю техніку. Замість того, щоб слідувати природній дузі та напрямку зростання, волоски закручують спеціальною щіткою вгору та закріплюють за допомогою спеціального мила.



Пряма лінія

Експерти з краси неодноразово передбачали повернення тонко вищипаних брів – але у 2024 році вони поки що залишаться мікротрендом. Набагато популярнішими є природні брови, які мають пряму форму. Драматичні арки більше не в тренді, набирає популярності витонченість і різкість. За допомогою тонких акцентів олівця для брів та невеликої кількості гелю ви також легко зможете досягти такої форми.



Ламінування

Ця техніка є різновидом ліфтингу тонких волосків, що створює чудовий ефект об'єму. Ламінування випрямляє брови, робить їх візуально густішими та пишнішими. Волоски розчісуються та фіксуються рухами вгору за допомогою прозорого гелю. Це не лише надає бровам сучасного вигляду, але й елегантного глянцевого блиску.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щороку з'являються нові тенденції у макіяжі і брови не виняток. Подивившись на тренди минулих років, можна зробити висновок, що мода на брови постійно змінюється. В наші дні стилісти схиляються до простоти та природності, а сучасним жінкам це дуже подобається. У Кракові є особливий салон краси Fast Line Studio з новим форматом наданням послуг. Завітавши до майстринь салону, ви можете одночасно отримати декілька сервісів: манікюр, педикюр, стрижку та фарбування\моделювання брів!Пропонуємо роздивитися, які саме тенденції у макіяжі брів чекають на нас наступного року, і можливо вам захочеться вже зараз поекспериментувати зі своїм образом, прислухавшись до бровістів салону.Знебарвлення брів набирає популярності серед молодого покоління. Раніше тренд підкорював лише подіуми, а сьогодні бровісти пропонують і своїм клієнткам спробувати такий підхід. Знебарвлені брови, ультра оригінальні та сміливі. Особливо вони підходять тим дівчатам, у яких світле волосся. Це надає екстравагантності образу, та й виділяти чи підфарбовувати брови регулярно зовсім не потрібно. На думку візажистів, це незвично, коли рум'яний колір обличчя та яскраві губи поєднуються зі світлим кольором брів. Цей образ підкреслює таємничість характеру жіночої статі.Одним із найпомітніших трендів 2024 року стануть кольорові брови. Дедалі більше жінок шукають способи виділити свою індивідуальність. Стилісти прогнозують: малинові, помаранчеві, салатові та фіолетові кольори можуть завоювати прихильність сучасних модниць. Один з найпопулярніших варіантів – це рожевий колір, що підкреслює тендітність жіночої зовнішності. Фарбування може бути виконане як у класичній формі, так і у вигляді омбре.Як і в попередні роки, дівчата продовжують наголошувати на природних, густих бровах. Але цього сезону ситуація інакша і більшість переходять до брів зачесаним милом вгору. Інфлюенсери та візажисти зараз розвивають цю техніку. Замість того, щоб слідувати природній дузі та напрямку зростання, волоски закручують спеціальною щіткою вгору та закріплюють за допомогою спеціального мила.Експерти з краси неодноразово передбачали повернення тонко вищипаних брів – але у 2024 році вони поки що залишаться мікротрендом. Набагато популярнішими є природні брови, які мають пряму форму. Драматичні арки більше не в тренді, набирає популярності витонченість і різкість. За допомогою тонких акцентів олівця для брів та невеликої кількості гелю ви також легко зможете досягти такої форми.Ця техніка є різновидом ліфтингу тонких волосків, що створює чудовий ефект об'єму. Ламінування випрямляє брови, робить їх візуально густішими та пишнішими. Волоски розчісуються та фіксуються рухами вгору за допомогою прозорого гелю. Це не лише надає бровам сучасного вигляду, але й елегантного глянцевого блиску.

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