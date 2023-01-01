Що таке лазерне різання металу і кому воно потрібне*





При лазерному різанні металу обладнання концентрує енергію колосальної потужності у промінь менше 0,5 мм. Сталь плавиться під впливом надвисоких температур, а потім відбувається процес випаровування у середовищі з допоміжним газом, що захищає зону різання. Це дозволяє отримувати деталі надзвичайно високої точності. Лазерне різання підходить для усіх сплавів, проте зазвичай обмежуються товщиною до 30 мм. Ефективним діапазоном різання вважається товщина від 0,5 до 20 мм.



Ще однією перевагою різання лазерним променем є відсутність відколів та інших дефектів на оброблених краях. Деталі можна відразу передавати на наступний етап виробництва, що додатково економить час і матеріали.



Управляє лазерною голівкою обладнання з числовим програмним забезпеченням, що виключає вплив людського фактору на точність виконання операції різання. Високопродуктивні верстати від визнаних лідерів у галузі верстатобудування гарантують високу якість і точність виготовлення деталей, що забезпечує швидке виконання замовлень великих обсягів.



Переваги лазерної різки металу

Швидкість різки вища за інші види обробки металів, що дозволяє заощадити час;

Кромка без дефектів і сколів, не потребує додаткової обробки;

Товщину лазерного променя можна змінювати з 0,1 до 0,01 мм, що економить матеріал;

Процес різання контролюється комп’ютером, що мінімізує можливість помилки та виключає вплив людського фактору;

Налаштування обладнання для нових деталей займає мінімум часу і робить процес виробництва більш гнучким;

Оптимальний і точний розкрій заощаджує матеріал і кошти.



Метали, які підходять для лазерного різання:

Чорна (вуглецева) сталь товщиною від 0,2 до 30 мм;

Нержавіюча сталь – від 0,2 до 12 мм;

Латунь – від 0,2 до 12 мм;

Алюміній, сплави алюмінію – від 0,2 до 20 мм;

Мідь, мідні сплави – від 0,2 до 15 мм;

Титан – від 0,2 до 6 мм.

До кожного сплаву підбирається тип різання і тип лазера, чітко дотримуючись інструкцій та маючи великий досвід у цій сфері. Якщо виникла потреба у виробництві партії деталей зі складним профілем, консультанти із багаторічним практичним досвідом від компанії Ksl.ua проведуть детальний аналіз замовлення та нададуть вичерпну консультацію.



Завдяки впровадженню лазерного різання металів виробництво виходить на новий рівень точності та технологічних переваг. Знаходить широке застосування в сучасній промисловості та творчих проектах. Дозволяє виготовляти деталі для точного машинобудування, автомобільної промисловості та інших галузей. Створювати декоративні елементи, які використовуються в архітектурі, дизайні та мистецтві.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Відмінною альтернативою для традиційних методів різання матеріалів став інноваційний високоточний процес – лазерне різання металу . При різанні лазером отримуємо точний і швидкий результат, мінімальні втрати матеріалу, високу якість зрізу, а відсутність механічного впливу дозволяє обробляти навіть крихкі сплави.При лазерному різанні металу обладнання концентрує енергію колосальної потужності у промінь менше 0,5 мм. Сталь плавиться під впливом надвисоких температур, а потім відбувається процес випаровування у середовищі з допоміжним газом, що захищає зону різання. Це дозволяє отримувати деталі надзвичайно високої точності. Лазерне різання підходить для усіх сплавів, проте зазвичай обмежуються товщиною до 30 мм. Ефективним діапазоном різання вважається товщина від 0,5 до 20 мм.Ще однією перевагою різання лазерним променем є відсутність відколів та інших дефектів на оброблених краях. Деталі можна відразу передавати на наступний етап виробництва, що додатково економить час і матеріали.Управляє лазерною голівкою обладнання з числовим програмним забезпеченням, що виключає вплив людського фактору на точність виконання операції різання. Високопродуктивні верстати від визнаних лідерів у галузі верстатобудування гарантують високу якість і точність виготовлення деталей, що забезпечує швидке виконання замовлень великих обсягів.До кожного сплаву підбирається тип різання і тип лазера, чітко дотримуючись інструкцій та маючи великий досвід у цій сфері. Якщо виникла потреба у виробництві партії деталей зі складним профілем, консультанти із багаторічним практичним досвідом від компанії Ksl.ua проведуть детальний аналіз замовлення та нададуть вичерпну консультацію.Завдяки впровадженню лазерного різання металів виробництво виходить на новий рівень точності та технологічних переваг. Знаходить широке застосування в сучасній промисловості та творчих проектах. Дозволяє виготовляти деталі для точного машинобудування, автомобільної промисловості та інших галузей. Створювати декоративні елементи, які використовуються в архітектурі, дизайні та мистецтві.

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