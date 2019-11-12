Найнадійніші електромобілі: ТОП-5*





День за днем все більша кількість покупців обирає для себе електротранспорт. Стосується це буквально усіх країн та регіонів. В Америці, Європі, Кореї та Китаї електромобілі стали невіддільною частиною руху. Українці здебільшого вибирають електромобілі з Європи.



Розберемося, у чому переваги електрокарів, та розглянемо найнадійніші електромобілі, які пропонують сучасні виробники.



Світові тенденції та напрями розвитку автомобільної індустрії

Сьогодні електрокари вважаються однією з відносних новинок автомобілебудування. Однак цікаво те, що історія цієї галузі налічує майже два сторіччя. Адже все нове — це гарно забуте старе.



Перше авто з електричною тягою з’явилося на світ ще в далекому 1830 році. А вже наприкінці XIX сторіччя електрокари стали впевненими конкурентами авто на двигунах внутрішнього згорання і становили майже третину всього автомобільного парку в Америці та розвинених європейських країнах.



Майже до середини десятих років минулого сторіччя електромобілі зберігали свій високий рівень популярності. Але в той самий момент відбувся серйозний стрибок у нафтовидобувній промисловості. Тому бензинові аналоги поступово витісняли електричні. У 1935 році серійне виробництво автомобілів з електричними двигунами припинилося повністю.



Деякі спроби повернути втрачені позиції та другий виток розвитку електромобілебудування прийшлися на середину минулого сторіччя. Десь у 50-х роках людство зіткнулося зі стрімким зростанням цін на нафтопродукти та паливо, а також звернуло увагу на проблеми навколишнього середовища. Передусім це стосувалося автомобільної індустрії, що розвивалася скаженими темпами, споживала паливо та забруднювала повітря набагато більше, ніж інші галузі промисловості.



Тоді виробники згадали про електрокари та їхні переваги. З’явилися деякі обмежені партії електромобілів, однак масованого повернення на стежку еклектичності та екологічності не відбулося.



Останнім, найбільш вдалим і технологічним став третій етап розвитку галузі, який почався у 1990-роках. Першими на проблеми екології та можливості використання електроенергії звернули увагу американці, потім хвиля докотилася до Європи й поступово перейшла до Азії. Станом на сьогодні електрокари успішно виготовляються та масово реалізуються у всіх країнах світу.



Найвідоміші та найнадійніші: список рекордсменів

До переліку найкращих на сьогодні автомобілів з електричними двигунами увійшли:



Nissan Leaf;

MG ZS;

Kia e-Niro;

BMW i3;

Tesla Model 3.

Розглянемо кожного з переможців цього імпровізованого змагання окремо.



Nissan Leaf — легенда світового ринку електромобілів

Модель Leaf від відомого японського концерну стала справжнім символом екологічної думки та неупередженим вибором сучасних водіїв, які цінують ефективність і надійність. Перший сучасний електрокар масового виробництва й досі зберігає свої позиції на ринку. Прем'єра відбулася у 2009 році, а серійний випуск стартував у 2010. Nissan Leaf можна назвати карколомною персоною у світі електромобільної індустрії, що вивела цей сегмент на новий вектор розвитку.



Сучасний Leaf — це поєднання технологічності й надійності, регулярне вдосконалення та підвищення продуктивності. Серед головних відмінностей авто:



значний запас ходу;

сучасні технології;

li>економічність;

потужність;

доступність.

Знаменитий рівень японської надійності та якості авто — головний фактор, за який авто цінують і обирають як на первинному, так і на вторинному ринках.



MG ZS — китайська відповідь на екологічні виклики



Китайський автопром можна сміливо назвати справжнім дивом сучасності. Якщо ще наприкінці минулого сторіччя на пропозиції брендів із Піднебесної дивилися з іронією, скепсисом та сарказмом, то нині ситуація кардинально протилежна. Стосується це й електромобілів, а найкращим підтвердженням досягнень автопрому можна назвати модель MG ZS.



Цей субкомпактний кросовер відомий світу з 2017 року. Електричним двигуном машина поповнилася у 2018, а вже у 2021 відбувся рестайлинг. Виробник SAIC Motor регулярно слідкує за найновішими світовими тенденціями, тому авто відрізняється:



передовими технологіями;

багатою комплектацією;

мінімальними витратами;

гарною динамікою;

продуманим просторим салоном;

практичністю;

надійністю та безпекою.

Особливо варто відзначити вартість авто, яка є суттєво приємнішою для гаманця, аніж пропозиції європейського чи американського ринків.



Kia e-Niro — герой південнокорейського ринку



Відповіддю від Kia та Hyundai Motor Company на швидкий розвиток сегмента електрокарів стала модель Ніро. Цей кросовер масово виготовляється з травня 2016 за гібридною технологією. У процесі розвитку виробник представив пропозиції з повністю електричним двигуном.



Особливості електрокара з Південної Кореї:



виготовлення з надміцних матеріалів;

стильний дизайн;

відмінні аеродинамічні характеристики;

просторий салон і багажник.

Кіа Ніро має попит як у себе на батьківщині, так і в інших країнах, зокрема в Україні.



BMW i3 — електропропозиція від найнадійніших німців



Концерн BMW достатньо довго думав та посилено працював над випуском електрокара. Як наслідок, відомі своєю педантичністю та скрупульозністю німці видали справжню диво-новинку з електричним серцем. Авто випускається з 2013 року. Головна особливість виробництва — залучення концепції гармонійного розвитку, за якою всі процеси підпорядковуються принципу мінімізації впливу на навколишнє середовище.



Серед головних рис, притаманних електрокару BMW:



найвищий рівень безпеки;

комфорт під час експлуатації;

ефективність і продуктивність;

продуманість та оригінальний дизайн;

ідеальна динаміка;

висока маневровість.

BMW, як завжди, на висоті. Навіть у непростих умовах електромашинобудування.



Tesla Model 3 — авто, що задає стандарти



Без моделі від відомого виробника Tesla жоден рейтинг електрокарів не може вважатися повним. Комфортний седан успішно зарекомендував себе як на американських, так і на європейських, та вже навіть на українських дорогах. Елегантне авто за доступною вартістю зможе зберегти бюджет будь-якої родини та допомогти успішно пережити паливну кризу.



Головні особливості моделі:



гарний запас ходу;

можливість розгону до 210 км/год;

найновітніше програмне забезпечення;

маневровість та простота управління;

функція автопілота.

Автомобілі Тесла вміло підпорядковують собі світовий порядок у сфері електрокарів, попри те, які нісенітниці іноді верзе власник компанії.



Як обрати електрокар на вторинному ринку

Визначившись із побажаннями щодо майбутнього авто та запланованим рівнем бюджету, варто звернутися за допомогою до професіоналів посередницької компанії. Такий крок допоможе уникнути будь-яких проблем із покупкою й вибрати ідеальне авто з огляду співвідношення вартості та якості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Сучасна тенденція розвитку електрокарів все більше набирає обертів. Майже кожен автовиробник має у своєму арсеналі модель з альтернативним двигуном.День за днем все більша кількість покупців обирає для себе електротранспорт. Стосується це буквально усіх країн та регіонів. В Америці, Європі, Кореї та Китаї електромобілі стали невіддільною частиною руху. Українці здебільшого вибирають електромобілі з Європи. Великий вибір таких транспортних засобів на вторинному ринку привертає увагу своїми характеристиками, перевіреним рівнем якості та доступною ціною.Розберемося, у чому переваги електрокарів, та розглянемо найнадійніші електромобілі, які пропонують сучасні виробники.Сьогодні електрокари вважаються однією з відносних новинок автомобілебудування. Однак цікаво те, що історія цієї галузі налічує майже два сторіччя. Адже все нове — це гарно забуте старе.Перше авто з електричною тягою з’явилося на світ ще в далекому 1830 році. А вже наприкінці XIX сторіччя електрокари стали впевненими конкурентами авто на двигунах внутрішнього згорання і становили майже третину всього автомобільного парку в Америці та розвинених європейських країнах.Майже до середини десятих років минулого сторіччя електромобілі зберігали свій високий рівень популярності. Але в той самий момент відбувся серйозний стрибок у нафтовидобувній промисловості. Тому бензинові аналоги поступово витісняли електричні. У 1935 році серійне виробництво автомобілів з електричними двигунами припинилося повністю.Деякі спроби повернути втрачені позиції та другий виток розвитку електромобілебудування прийшлися на середину минулого сторіччя. Десь у 50-х роках людство зіткнулося зі стрімким зростанням цін на нафтопродукти та паливо, а також звернуло увагу на проблеми навколишнього середовища. Передусім це стосувалося автомобільної індустрії, що розвивалася скаженими темпами, споживала паливо та забруднювала повітря набагато більше, ніж інші галузі промисловості.Тоді виробники згадали про електрокари та їхні переваги. З’явилися деякі обмежені партії електромобілів, однак масованого повернення на стежку еклектичності та екологічності не відбулося.Останнім, найбільш вдалим і технологічним став третій етап розвитку галузі, який почався у 1990-роках. Першими на проблеми екології та можливості використання електроенергії звернули увагу американці, потім хвиля докотилася до Європи й поступово перейшла до Азії. Станом на сьогодні електрокари успішно виготовляються та масово реалізуються у всіх країнах світу.До переліку найкращих на сьогодні автомобілів з електричними двигунами увійшли:Розглянемо кожного з переможців цього імпровізованого змагання окремо.Модель Leaf від відомого японського концерну стала справжнім символом екологічної думки та неупередженим вибором сучасних водіїв, які цінують ефективність і надійність. Перший сучасний електрокар масового виробництва й досі зберігає свої позиції на ринку. Прем'єра відбулася у 2009 році, а серійний випуск стартував у 2010. Nissan Leaf можна назвати карколомною персоною у світі електромобільної індустрії, що вивела цей сегмент на новий вектор розвитку.Сучасний Leaf — це поєднання технологічності й надійності, регулярне вдосконалення та підвищення продуктивності. Серед головних відмінностей авто:li>економічність;Знаменитий рівень японської надійності та якості авто — головний фактор, за який авто цінують і обирають як на первинному, так і на вторинному ринках.Китайський автопром можна сміливо назвати справжнім дивом сучасності. Якщо ще наприкінці минулого сторіччя на пропозиції брендів із Піднебесної дивилися з іронією, скепсисом та сарказмом, то нині ситуація кардинально протилежна. Стосується це й електромобілів, а найкращим підтвердженням досягнень автопрому можна назвати модель MG ZS.Цей субкомпактний кросовер відомий світу з 2017 року. Електричним двигуном машина поповнилася у 2018, а вже у 2021 відбувся рестайлинг. Виробник SAIC Motor регулярно слідкує за найновішими світовими тенденціями, тому авто відрізняється:Особливо варто відзначити вартість авто, яка є суттєво приємнішою для гаманця, аніж пропозиції європейського чи американського ринків.Відповіддю від Kia та Hyundai Motor Company на швидкий розвиток сегмента електрокарів стала модель Ніро. Цей кросовер масово виготовляється з травня 2016 за гібридною технологією. У процесі розвитку виробник представив пропозиції з повністю електричним двигуном.Особливості електрокара з Південної Кореї:Кіа Ніро має попит як у себе на батьківщині, так і в інших країнах, зокрема в Україні.Концерн BMW достатньо довго думав та посилено працював над випуском електрокара. Як наслідок, відомі своєю педантичністю та скрупульозністю німці видали справжню диво-новинку з електричним серцем. Авто випускається з 2013 року. Головна особливість виробництва — залучення концепції гармонійного розвитку, за якою всі процеси підпорядковуються принципу мінімізації впливу на навколишнє середовище.Серед головних рис, притаманних електрокару BMW:BMW, як завжди, на висоті. Навіть у непростих умовах електромашинобудування.Без моделі від відомого виробника Tesla жоден рейтинг електрокарів не може вважатися повним. Комфортний седан успішно зарекомендував себе як на американських, так і на європейських, та вже навіть на українських дорогах. Елегантне авто за доступною вартістю зможе зберегти бюджет будь-якої родини та допомогти успішно пережити паливну кризу.Головні особливості моделі:Автомобілі Тесла вміло підпорядковують собі світовий порядок у сфері електрокарів, попри те, які нісенітниці іноді верзе власник компанії.Визначившись із побажаннями щодо майбутнього авто та запланованим рівнем бюджету, варто звернутися за допомогою до професіоналів посередницької компанії. Такий крок допоможе уникнути будь-яких проблем із покупкою й вибрати ідеальне авто з огляду співвідношення вартості та якості.

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