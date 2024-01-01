Кіста нирки - що це за патологія та коли виникає*





Кіста нирок розвивається через вплив таких патогенних факторів:



наявність супутніх захворювань – пієлонефриту, сечокам’яної хвороби, інфаркту, туберкульозу тощо;

вживання шкідливих продуктів з консервантами у складі;

неконтрольований прийом медичних засобів без призначення лікаря;

отримання механічних пошкоджень нирок;

виникнення ускладнень після проведення процедури гемодіалізу.



Незалежно від причин формування пухлини, при перших симптомах необхідно звернутись до лікаря для проходження обстеження. Це дозволить встановити розміри, кількість та місця утворення патологічних структур, призначити кваліфіковане та ефективне лікування.



Як проявляється кіста нирки

При формуванні кісти нирки симптоматичні прояви розвиваються на стадії, коли розмір пухлини перевищує 5-10 сантиметрів. Тоді вона починає тиснути на навколишні структури, що призводить до деструкції нирки та появи наступних симптомів:



больові відчуття в області ураженої нирки;

підвищення артеріального тиску та слабкість;

погіршення фізичної та розумової працездатності;

порушення випорожнення сечового міхура.



Подальший патологічний процес може призвести до розвитку ниркової недостатності або гідронефрозу. Чим більшою стає пухлина, тим інтенсивнішими будуть симптоми, тому варто звертатись за допомогою якомога раніше, щоб полегшити лікування.



Як видаляють кісту нирки

Після проведення УЗД нирки, лабораторних досліджень та супутніх обстежень, лікар призначає операцію. Пункція кісти з видаленням рідини лишилась в минулому, адже процедура небезпечна рецидивами та інфікуванням. Тому в сучасних умовах використовують лапароскопічну методику видалення кісти.



Лапароскопія передбачає доступ до ураженого органу через невеликі проколи на черевній стінці. Їх розмір складає не більше одного сантиметра, що дозволяє мінімізувати втрату крові, уникнути тривалого відновлення та формування на тілі неестетичних шрамів. Операція проходить під відеонаглядом, що дозволяє хірургу видалити саме новоутворення, не чіпаючи здорові тканини нирки.



У більшості випадків лапароскопічне видалення кісти нирки проходить зі збереженням повної функціональності органа. Лише у рідких ситуаціях, коли пухлина досягла великих розмірів та суттєво погіршила стан нирки, проводиться лапароскопічна нефректомія – видалення нирки. Це підкреслює важливість своєчасного звернення до клініки.



Джерело: сайт bilyak.com.ua.





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