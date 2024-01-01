Dyson: сам собі перукар*

Dyson: сам собі перукар*
Щоденний догляд за волоссям – процедура трудоємна та досить тривала за часом. Однак є спосіб зробити її набагато легшою та швидшою. Для цього треба просто покликати на допомогу сучасних технічних "помічників". А шукати їх слід серед продукції компанії Dyson. Саме вона дуже добре подбала про те, щоб жінки (і чоловіки) отримали оптимальні інструменти для своєї "домашньої перукарні". Давайте познайомимося ближче з такими зручними та функціональними приладами, як фени, стайлери та випрямлячі волосся від Dyson.

Фени Dyson


Фени від компанії Dyson – чудовий приклад того, що може створити прогрес із традиційного побутового приладу. Справа в тому, що будь-який фен Dyson відноситься до категорії High-Tech.

Одна з головних переваг фенів цієї фірми полягає в спеціальному датчику, який безперервно контролює температуру повітряного потоку, що виходить. Це дозволяє автоматично регулювати нагрівання та суворо витримувати задану температуру. Така стабільність дозволяє висушити волосся значно швидше. Всього у фенів Dyson три режими нагріву: 60°С, 80°С та 100°С.
Dyson: сам собі перукар*

Ще одна перевага фенів Dyson - нестандартне розташування двигуна. На відміну від більшості інших виробників Dyson встановлює двигун не в голівці, а в ручці фена. Це відразу робить користування приладом набагато легшим та комфортнішим. Додатковий комфорт досягається за рахунок практично повної відсутності вібрації під час роботи.

І, нарешті, важливий плюс – велика різноманітність насадок. Згідно відгуків у мережі, фени Dyson дуже подобаються саме тим, що дозволяють надавати волоссю будь-яку форму та пишність. Втім, подобаються вони й іншими своїми характеристиками.

Стайлери Dyson


Стайлери - відносно новий для нас різновид інструментів. Однак ті, хто вже встиг спробувати їх, як правило, дуже задоволені. Особливо багато схвальних відгуків можна зустріти з приводу стайлерів компанії Dyson. Чим вони так ваблять користувачів? Давайте розберемося.

По-перше, користувачі відзначають дуже широке коло можливостей стайлерів Dyson. З їх допомогою можна закручувати локони або надавати волоссю хвилеподібну форму. А можна і навпаки – випрямляти їх. Словом, будь-яка примха. При цьому великий вибір насадок та різні режими роботи забезпечують оптимальні умови для кожного типу волосся. А помірна робоча температура надійно захищає волосся від перегріву. Загалом завдяки усім своїм перевагам стайлери Dyson перетворюють виснажливий процес догляду за волоссям у легкий творчий процес.
Dyson: сам собі перукар*

Випрямлячі для волосся Dyson


Випрямляч для волосся - ще один корисний у побуті прилад. Відразу зазначимо, що випрямлячі Dyson відрізняються незвичайним матеріалом нагрівальних пластин. Вони виготовляються із марганцево-мідного сплаву. Завдяки цьому пластини мають гнучкість, що дозволяє їм точно відповідати формі пасм волосся. В результаті при розгладжуванні волосся не деформується.

Ще один фактор захисту волосся – давач температури. Всі випрямлячі Dyson обладнані такими давачами, тому перегрівання цих побутових приладів неможливе. Вони суворо підтримують будь-який із заданих теплових режимів. Таким чином, завдяки давачам та матеріалу нагрівальних пластин використання випрямлячів Dyson завжди проходить комфортно та абсолютно безпечно для волосся.

Dyson: сам собі перукар*



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Теги: Dyson, фен, випрямляч волосся, стайлер
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