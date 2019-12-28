Купівля автомобіля із пробігом: які запчастини та розхідники треба замінити*

Купівля автомобіля із пробігом: які запчастини та розхідники треба замінити*
Купівля автомобіля з пробігом – це наче знайомство з новим другом. Ви ще не знаєте всіх його секретів та особливостей, але вже готові разом долати тисячі кілометрів. Щоб ваша автомобільна пригода почалася з правильної ноти, треба зробити діагностику в автосервісі. Можливо, а найчастіше так і є, певні запчастини та розхідники потрібно замінити, бо справний автомобіль - це комфорт та безпека.

В статті відповімо на популярне питання: "Я купив авто, що мені робити далі?". Розкажемо, як обрати якісні запчастини на авто і не переплатити, а також як піклуватися про свого "нового старого" залізного друга.

Заміна розхідників


Отже, ви придбали автомобіль з пробігом. Це може бути ваша перша машина, довгоочікуване доповнення до сімейного гаражу або можливо особлива модель, про яку ви давно мріяли. І навіть якщо попередній господар переконує, що автомобіль працює ідеально, "сів і поїхав", потрібно уважно переглянути всі розхідники та запчастини вашого вживаного авто.

Перше, що вам потрібно зробити, – це замінити моторне мастило та фільтр. Ці розхідники забезпечують справну та ефективну роботу двигуна. Після покупки також краще провести промивання системи охолодження і замінити охолоджувальну рідину двигуна. Антифриз допоможе двигуну не перегрітися і не замерзнути в холодну погоду. Важливо регулярно перевіряти рівень та стан антифризу, а також замінювати його десь кожні 2-3 роки.

Наступний крок – гальмівні колодки та рідина. Пам'ятайте, безпека насамперед! Вони мають бути у відмінному стані, щоб ви могли безпечно зупинитися в будь-який момент. Також не забувайте про свічки запалювання та повітряний фільтр.

Перевірка важливих запчастин


Необхідний крок – діагностика АКБ. Акумулятор автомобіля забезпечує енергією всю електричну систему. Щоб перевірити його стан, зверніть увагу на наступне:

  • напруга: використовуйте мультиметр для перевірки напруги акумулятора. Здоровий акумулятор має показувати близько 12,6 Вольт у спокійному стані;

  • зовнішній вигляд: перевірте, чи немає помітних ушкоджень, тріщин або витоку кислоти;

  • сила старту двигуна: якщо двигун запускається з труднощами, це може бути ознакою слабкого акумулятора.

    • Замінювати акумулятор треба кожні 3-5 років або у разі явних ознак слабкості.

    Далі – оцінка зносу шин. Треба визначитися, чи купувати нову гуму. Шини є єдиним елементом автомобіля, який має безпосередній контакт з дорогою. Треба звернути увагу на:

  • глибину протектора: використовуйте спеціальний індикатор глибини протектора, щоб переконатися, що вона відповідає нормам;

  • однорідність зносу: нерівномірний знос може свідчити про неправильне вирівнювання коліс або проблеми з підвіскою;

  • пошкодження: перевірте на наявність тріщин, вибоїн та інших пошкоджень.

    • Рекомендується змінювати шини кожні 30 000-50 000 кілометрів або при виявленні значних пошкоджень.

    Наступний крок – перевіряємо підвіску та амортизатори. Ці запчастини забезпечують стабільність та комфорт під час їзди.

    Перевіряйте їх на:

  • протікання: плями мастила на амортизаторах або підвісці можуть бути ознакою несправності;

  • знос пружин: поганий стан пружин може впливати на висоту автомобіля та його керованість;

  • вібрації та шум під час їзди: ненормальні вібрації або шуми можуть бути ознакою проблем з підвіскою.

    • Рекомендується проводити перевірку підвіски та амортизаторів кожні 20 000 кілометрів або при виявленні перших проблем.

    Огляд та перевірка електричної системи автомобіля – не менш важливий етап діагностики. Треба перевірити все: від стартера та генератора до освітлення та електроніки.

    Регулярне обслуговування автомобіля не тільки продовжує його експлуатаційний термін, але й гарантує безпеку на дорозі. Не відкладайте візит до сервісу, якщо помічаєте будь-які ознаки несправності, і завжди дотримуйтесь графіка технічного обслуговування.

    Як обрати якісні запчастини і не переплатити


    Вибір якісних запчастин для автомобіля вимагає уважності та розуміння. Ось кілька порад, які допоможуть вибрати хороші запчастини і не переплатити:

  • дослідіть ринок: ознайомтеся з різними марками та виробниками запчастин, прочитайте відгуки та поради на форумах та в автомобільних групах у соцмережах;

  • оригінальні проти неоригінальних запчастин: запчастини від виробника автомобіля зазвичай є більш надійними, але й дорожчими. Неоригінальні запчастини можуть бути дешевшими, але важливо вибирати перевірені бренди з хорошою репутацією;

  • гарантія та повернення: переконайтеся, що у вас є можливість повернення або заміни запчастини, якщо вона виявиться неякісною або не підійде.

    • Отже, покупка автомобіля з пробігом може бути вигідною і розумною інвестицією, але вимагає уважності та відповідального ставлення до обслуговування та догляду. Регулярне технічне обслуговування і вчасна заміна запчастин допоможуть зберегти ваш автомобіль у гарному стані і підвищити безпеку на дорозі. Не забувайте обирати якісні запчастини та вчасно проводити роботи з обслуговування.

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    Теги: запчастини, автомобіль
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