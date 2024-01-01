До уваги меломанів: 4 концерти, які вам варто відвідати*
Сьогодні, 09:44
В найближчі місяці в Києві гримітимуть ну дуже потужні саундтреки від відомих гуртів та оркестрів.
Щоб спростити вам задачу, ми пропонуємо 4 концерти, які захоче відвідати кожен меломан. А зібрати інформацію нам допомогла афіша Жовтневого палацу, на якій представлені всі заплановані події на найближчі декілька місяців. Тож поїхали.
Коли: 22 лютого
Вартість квитка: 250-1530 грн
Тут навіть можна не описувати, чому вам необхідно відвідати цей концерт. Культові пісні видатного українця розбурхають вашу свідомість під звуки симфонічного оркестру. Ностальгія і теплі спогади гарантовані.
Коли: 16 березня
Вартість квитка: 450-1450 грн
«Леді Гага Експіріенс» – це круте шоу, яке відтворює всю атмосферу виступів Леді Гаги. Дійство, яке дійсно вражає фанатів по всій Європі. Підготуйтесь до мега звуку, світла і спецефектів. Це перше і єдине шоу в Європі, де звучатимуть усі хіти Леді Гаги наживо, без фонограм. Тримайте руку на пульсі, бо квитки швидко розлітаються.
Коли: 17 березня
Вартість квитка: 450-990 грн
Ось декілька причин, чому вам варто відвідати цей концерт:
Почуєте улюблені мелодії з фільмів про Гаррі Поттера, але не з екрана, а наживо, у величезному симфонічному звучанні.
Зануритеся в світ Гаррі Поттера, ніби станете одним з героїв улюбленої історії.
Можна класно провести час з друзями або сім'єю, насолоджуючись не лише музикою, а й атмосферою чарівності.
Цей концерт – це не просто прослуховування музики, це справжній досвід, який неможливо отримати вдома. Уявіть, що ви попадаєте у відомі місця з фільмів: коридори Гоґвортсу, поле для Квиддичу, чуєте плач Фенікса, і навіть боретесь з Темним Лордом. Це все через музику, яка пробуджує емоції та спогади.
Цікаво, що це шоу має іспанські корені. Його створив відомий диригент Віктор Елой Лопес. Вперше воно прозвучало в Севільї, а потім, завдяки киянам, приїхало до України і викликало справжній ажіотаж.
Коли: 12 квітня
Вартість квитка: 490-3490 грн
У квітні 2024 року шанувальники гурту «Без Обмежень» мають унікальний шанс побачити щось особливе. Гурт вперше влаштовує акустичну програму. Це буде щось неймовірне: відомі хіти, як "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди", зазвучать по новому в акустичній версії.
Цей тур "Разом до перемоги" уже відомий своїми повними залами – справжніми аншлагами у кожному місті. Торік гурт проїхав понад 120 000 км і дав понад 150 концертів по всьому світу та Україні. З часу повномасштабного вторгнення всі їхні концерти – благодійні. І цей раз не виняток.
Купуючи квиток на концерт «Без Обмежень», ви не тільки отримуєте класний вечір, але й допомагаєте нашим військовим. Більша частина зібраних коштів піде на купівлю дронів та авто для ЗСУ.
А якщо ж вас цікавить щось розважальне, наприклад концерт "Дизель шоу", чи більш емоційне, наприклад, спектакль відомого театру, тоді афіша Жовтневого палацу вам у поміч.
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Щоб спростити вам задачу, ми пропонуємо 4 концерти, які захоче відвідати кожен меломан. А зібрати інформацію нам допомогла афіша Жовтневого палацу, на якій представлені всі заплановані події на найближчі декілька місяців. Тож поїхали.
«Скрябін» з симфонічним оркестром
Коли: 22 лютого
Вартість квитка: 250-1530 грн
Тут навіть можна не описувати, чому вам необхідно відвідати цей концерт. Культові пісні видатного українця розбурхають вашу свідомість під звуки симфонічного оркестру. Ностальгія і теплі спогади гарантовані.
«Lady Gaga Experience»
Коли: 16 березня
Вартість квитка: 450-1450 грн
«Леді Гага Експіріенс» – це круте шоу, яке відтворює всю атмосферу виступів Леді Гаги. Дійство, яке дійсно вражає фанатів по всій Європі. Підготуйтесь до мега звуку, світла і спецефектів. Це перше і єдине шоу в Європі, де звучатимуть усі хіти Леді Гаги наживо, без фонограм. Тримайте руку на пульсі, бо квитки швидко розлітаються.
Harry Potter: Музика з фільмів у виконанні Оркестру
Коли: 17 березня
Вартість квитка: 450-990 грн
Ось декілька причин, чому вам варто відвідати цей концерт:
Почуєте улюблені мелодії з фільмів про Гаррі Поттера, але не з екрана, а наживо, у величезному симфонічному звучанні.
Зануритеся в світ Гаррі Поттера, ніби станете одним з героїв улюбленої історії.
Можна класно провести час з друзями або сім'єю, насолоджуючись не лише музикою, а й атмосферою чарівності.
Цей концерт – це не просто прослуховування музики, це справжній досвід, який неможливо отримати вдома. Уявіть, що ви попадаєте у відомі місця з фільмів: коридори Гоґвортсу, поле для Квиддичу, чуєте плач Фенікса, і навіть боретесь з Темним Лордом. Це все через музику, яка пробуджує емоції та спогади.
Цікаво, що це шоу має іспанські корені. Його створив відомий диригент Віктор Елой Лопес. Вперше воно прозвучало в Севільї, а потім, завдяки киянам, приїхало до України і викликало справжній ажіотаж.
«Без Обмежень «Акустична програма»
Коли: 12 квітня
Вартість квитка: 490-3490 грн
У квітні 2024 року шанувальники гурту «Без Обмежень» мають унікальний шанс побачити щось особливе. Гурт вперше влаштовує акустичну програму. Це буде щось неймовірне: відомі хіти, як "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди", зазвучать по новому в акустичній версії.
Цей тур "Разом до перемоги" уже відомий своїми повними залами – справжніми аншлагами у кожному місті. Торік гурт проїхав понад 120 000 км і дав понад 150 концертів по всьому світу та Україні. З часу повномасштабного вторгнення всі їхні концерти – благодійні. І цей раз не виняток.
Купуючи квиток на концерт «Без Обмежень», ви не тільки отримуєте класний вечір, але й допомагаєте нашим військовим. Більша частина зібраних коштів піде на купівлю дронів та авто для ЗСУ.
А якщо ж вас цікавить щось розважальне, наприклад концерт "Дизель шоу", чи більш емоційне, наприклад, спектакль відомого театру, тоді афіша Жовтневого палацу вам у поміч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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