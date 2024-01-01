До уваги меломанів: 4 концерти, які вам варто відвідати*





Щоб спростити вам задачу, ми пропонуємо 4 концерти, які захоче відвідати кожен меломан. А зібрати інформацію нам допомогла



«Скрябін» з симфонічним оркестром

Коли: 22 лютого

Вартість квитка: 250-1530 грн



Тут навіть можна не описувати, чому вам необхідно відвідати цей концерт. Культові пісні видатного українця розбурхають вашу свідомість під звуки симфонічного оркестру. Ностальгія і теплі спогади гарантовані.



«Lady Gaga Experience»

Коли: 16 березня

Вартість квитка: 450-1450 грн



«Леді Гага Експіріенс» – це круте шоу, яке відтворює всю атмосферу виступів Леді Гаги. Дійство, яке дійсно вражає фанатів по всій Європі. Підготуйтесь до мега звуку, світла і спецефектів. Це перше і єдине шоу в Європі, де звучатимуть усі хіти Леді Гаги наживо, без фонограм. Тримайте руку на пульсі, бо квитки швидко розлітаються.



Harry Potter: Музика з фільмів у виконанні Оркестру

Коли: 17 березня

Вартість квитка: 450-990 грн



Ось декілька причин, чому вам варто відвідати цей концерт:



Почуєте улюблені мелодії з фільмів про Гаррі Поттера, але не з екрана, а наживо, у величезному симфонічному звучанні.



Зануритеся в світ Гаррі Поттера, ніби станете одним з героїв улюбленої історії.



Можна класно провести час з друзями або сім'єю, насолоджуючись не лише музикою, а й атмосферою чарівності.



Цей концерт – це не просто прослуховування музики, це справжній досвід, який неможливо отримати вдома. Уявіть, що ви попадаєте у відомі місця з фільмів: коридори Гоґвортсу, поле для Квиддичу, чуєте плач Фенікса, і навіть боретесь з Темним Лордом. Це все через музику, яка пробуджує емоції та спогади.



Цікаво, що це шоу має іспанські корені. Його створив відомий диригент Віктор Елой Лопес. Вперше воно прозвучало в Севільї, а потім, завдяки киянам, приїхало до України і викликало справжній ажіотаж.



«Без Обмежень «Акустична програма»

Коли: 12 квітня

Вартість квитка: 490-3490 грн



У квітні 2024 року шанувальники гурту «Без Обмежень» мають унікальний шанс побачити щось особливе. Гурт вперше влаштовує акустичну програму. Це буде щось неймовірне: відомі хіти, як "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди", зазвучать по новому в акустичній версії.



Цей тур "Разом до перемоги" уже відомий своїми повними залами – справжніми аншлагами у кожному місті. Торік гурт проїхав понад 120 000 км і дав понад 150 концертів по всьому світу та Україні. З часу повномасштабного вторгнення всі їхні концерти – благодійні. І цей раз не виняток.



Купуючи квиток на концерт «Без Обмежень», ви не тільки отримуєте класний вечір, але й допомагаєте нашим військовим. Більша частина зібраних коштів піде на купівлю дронів та авто для ЗСУ.



А якщо ж вас цікавить щось розважальне, наприклад концерт "Дизель шоу", чи більш емоційне, наприклад, спектакль відомого театру, тоді афіша Жовтневого палацу вам у поміч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. В найближчі місяці в Києві гримітимуть ну дуже потужні саундтреки від відомих гуртів та оркестрів.Щоб спростити вам задачу, ми пропонуємо 4 концерти, які захоче відвідати кожен меломан. А зібрати інформацію нам допомогла афіша Жовтневого палацу , на якій представлені всі заплановані події на найближчі декілька місяців. Тож поїхали.22 лютого250-1530 грнТут навіть можна не описувати, чому вам необхідно відвідати цей концерт. Культові пісні видатного українця розбурхають вашу свідомість під звуки симфонічного оркестру. Ностальгія і теплі спогади гарантовані.16 березня450-1450 грн«Леді Гага Експіріенс» – це круте шоу, яке відтворює всю атмосферу виступів. Дійство, яке дійсно вражає фанатів по всій Європі. Підготуйтесь до мега звуку, світла і спецефектів. Це перше і єдине шоу в Європі, де звучатимуть усі хіти Леді Гаги наживо, без фонограм. Тримайте руку на пульсі, бо квитки швидко розлітаються.17 березня450-990 грнОсь декілька причин, чому вам варто відвідати цей концерт:Почуєте улюблені мелодії з фільмів про, але не з екрана, а наживо, у величезному симфонічному звучанні.Зануритеся в світ Гаррі Поттера, ніби станете одним з героїв улюбленої історії.Можна класно провести час з друзями або сім'єю, насолоджуючись не лише музикою, а й атмосферою чарівності.Цей концерт – це не просто прослуховування музики, це справжній досвід, який неможливо отримати вдома. Уявіть, що ви попадаєте у відомі місця з фільмів: коридори Гоґвортсу, поле для Квиддичу, чуєте плач Фенікса, і навіть боретесь з Темним Лордом. Це все через музику, яка пробуджує емоції та спогади.Цікаво, що це шоу має іспанські корені. Його створив відомий диригентс. Вперше воно прозвучало в Севільї, а потім, завдяки киянам, приїхало до України і викликало справжній ажіотаж.12 квітня490-3490 грнУ квітні 2024 року шанувальники гурту «Без Обмежень» мають унікальний шанс побачити щось особливе. Гурт вперше влаштовує акустичну програму. Це буде щось неймовірне: відомі хіти, як "Без неї ніяк", "ДИМ", "Весь світ", "Зорі запалали", "Вільні люди", зазвучать по новому в акустичній версії.Цей тур "Разом до перемоги" уже відомий своїми повними залами – справжніми аншлагами у кожному місті. Торік гурт проїхав понад 120 000 км і дав понад 150 концертів по всьому світу та Україні. З часу повномасштабного вторгнення всі їхні концерти – благодійні. І цей раз не виняток.Купуючи квиток на концерт «Без Обмежень», ви не тільки отримуєте класний вечір, але й допомагаєте нашим військовим. Більша частина зібраних коштів піде на купівлю дронів та авто для ЗСУ.А якщо ж вас цікавить щось розважальне, наприклад концерт "Дизель шоу", чи більш емоційне, наприклад, спектакль відомого театру, тоді афіша Жовтневого палацу вам у поміч.

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