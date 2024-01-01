Покращить впізнаваність бренду і не тільки: LED-екрани для бізнесу *





По-друге,



Вуличні LED-екрани

Зовнішні LED-екрани – це просто бомба для будь-якого бізнесу! Потенційні клієнти бачать не просто суху назву чи адресу сайту, а все найцікавіше – від рекламних відео до анімацій. І це все можна міняти в пару кліків з комп’ютера, щоб завжди бути у тренді.



Все, що ви хочете сказати світу, за декілька митей стає відомо кожному, хто проходить повз. І приємний бонус від такого екрана – його можна здавати в оренду під чужі реклами. Це ідеально для компаній, які розміщуються, наприклад, у ТРЦ.



Внутрішні LED-екрани

Коли мова заходить про LED-екрани для інтер'єру, то тут усе трохи інакше, ніж з тими велетнями, що світяться на вулицях. У приміщенні ми маємо справу з так званими LED-дисплеями або світлодіодними дисплеями. Чому? Бо тут пікселі розташовані ближче один до одного. Це означає кращу картинку, різкішу, яскравішу – просто насолода для очей.



Чому у приміщенні це важливо? Бо зазвичай ми дивимося на екран зовсім зблизька. Якщо взяти для інтер'єру той же екран, що стоїть на вулиці, то з декількох метрів картинка матиме вигляд мозаїки, а текст буде складно читати. Однак, є винятки. Наприклад, на концертах великі екрани з грубішим кроком між пікселями – це норма, бо вони встановлені далеко від глядача. Але у звичайних приміщеннях краще використовувати екрани з кроком від 2 до 5 мм. Так, вони можуть коштувати дорожче, але візуальний ефект та задоволення від якісного зображення точно того варті.



Рухомий рядок

По суті, це вивіска нового покоління, яка багато чого вміє. На відміну від великих багатоколірних LED-екранів, рядки – це щось простіше, доступніше, але при цьому дуже ефективне. Ви можете використовувати їх як основну вивіску або ж додати як невеличкий, але влучний рекламний акцент. Ідея в тому, щоб привертати увагу та миттєво ділитися інформацією про ваші товари або послуги.



LED-рядки бувають різні:



одноколірні, де можна вибрати текст будь-якого кольору – червоного, зеленого, жовтого, синього чи навіть білого на контрастному чорному тлі;

комбіновані, де кольорів декілька і ви можете грати з ними, розділяючи рядок на сектори;

повноколірні SMD-рядки можуть майже все, що й великі екрани, але в меншому масштабі.

Підвісна медіапанель

Ці панелі – новий писк моди у світі рекламних технологій. Підвісні LCD-медіапанелі роблять рекламу всередині приміщень справжнім мистецтвом. Ці штуки дозволяють показувати фото та відео у винятковій якості, що робить їх ідеальними для залучення уваги.



Завдяки системі на Android можна легко керувати купою таких ультратонких екранів одночасно. Це значить, що ви можете швидко оновлювати чи міняти відеоконтент без великих зусиль і витрат часу.



І тут є одна фішка – якщо встановити таку панель у вікно, то яскравість екрана з внутрішньої сторони буде приблизно 350 cd, а з зовнішньої – аж до 2500 cd! Це означає, що картинка буде блискучою та яскравою як зсередини, так і ззовні.



LED-екрани стали незамінною частиною сучасного медійного ландшафту. Вони пропонують неймовірну гнучкість та якість зображення для різноманітних застосувань. Від внутрішнього до зовнішнього використання, від простих текстових рядків до яскравих повнокольорових відеодисплеїв, LED-технологія дозволяє бізнесу ефективно комунікувати з аудиторією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Замовлення власного LED-екрану для бізнесу – це справді крутий хід! По-перше, це відмінний спосіб виділитися серед конкурентів. Адже яскраві та привабливі відео чи реклами, що притягують погляди потенційних клієнтів, не лише мають крутий вигляд, а й ефективно працюють на впізнаваність бренду.По-друге, LED-екрани надзвичайно гнучкі у використанні. Ви можете швидко змінювати контент залежно від потреб – акція дня, найближча подія, рекламний ролик. LED-екрани працюють добре як вдень, так і вночі, вони привертають увагу до твого меседжу 24/7. Фахівці Першої Рекламної Компанії допомогли нам детально розібратися, які типи цифрових екранів мають найбільший попит та в чому їх особливості.Зовнішні LED-екрани – це просто бомба для будь-якого бізнесу! Потенційні клієнти бачать не просто суху назву чи адресу сайту, а все найцікавіше – від рекламних відео до анімацій. І це все можна міняти в пару кліків з комп’ютера, щоб завжди бути у тренді.Все, що ви хочете сказати світу, за декілька митей стає відомо кожному, хто проходить повз. І приємний бонус від такого екрана – його можна здавати в оренду під чужі реклами. Це ідеально для компаній, які розміщуються, наприклад, у ТРЦ.Коли мова заходить про LED-екрани для інтер'єру, то тут усе трохи інакше, ніж з тими велетнями, що світяться на вулицях. У приміщенні ми маємо справу з так званими LED-дисплеями або світлодіодними дисплеями. Чому? Бо тут пікселі розташовані ближче один до одного. Це означає кращу картинку, різкішу, яскравішу – просто насолода для очей.Чому у приміщенні це важливо? Бо зазвичай ми дивимося на екран зовсім зблизька. Якщо взяти для інтер'єру той же екран, що стоїть на вулиці, то з декількох метрів картинка матиме вигляд мозаїки, а текст буде складно читати. Однак, є винятки. Наприклад, на концертах великі екрани з грубішим кроком між пікселями – це норма, бо вони встановлені далеко від глядача. Але у звичайних приміщеннях краще використовувати екрани з кроком від 2 до 5 мм. Так, вони можуть коштувати дорожче, але візуальний ефект та задоволення від якісного зображення точно того варті.По суті, це вивіска нового покоління, яка багато чого вміє. На відміну від великих багатоколірних LED-екранів, рядки – це щось простіше, доступніше, але при цьому дуже ефективне. Ви можете використовувати їх як основну вивіску або ж додати як невеличкий, але влучний рекламний акцент. Ідея в тому, щоб привертати увагу та миттєво ділитися інформацією про ваші товари або послуги.LED-рядки бувають різні:Ці панелі – новий писк моди у світі рекламних технологій. Підвісні LCD-медіапанелі роблять рекламу всередині приміщень справжнім мистецтвом. Ці штуки дозволяють показувати фото та відео у винятковій якості, що робить їх ідеальними для залучення уваги.Завдяки системі на Android можна легко керувати купою таких ультратонких екранів одночасно. Це значить, що ви можете швидко оновлювати чи міняти відеоконтент без великих зусиль і витрат часу.І тут є одна фішка – якщо встановити таку панель у вікно, то яскравість екрана з внутрішньої сторони буде приблизно 350 cd, а з зовнішньої – аж до 2500 cd! Це означає, що картинка буде блискучою та яскравою як зсередини, так і ззовні.LED-екрани стали незамінною частиною сучасного медійного ландшафту. Вони пропонують неймовірну гнучкість та якість зображення для різноманітних застосувань. Від внутрішнього до зовнішнього використання, від простих текстових рядків до яскравих повнокольорових відеодисплеїв, LED-технологія дозволяє бізнесу ефективно комунікувати з аудиторією.

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