Армія відновлення: як це працює на Волині

програми допомоги ЗСУ "Армія відновлення" на Волині долучилися вже 137 безробітних.



Про це пише



До яких робіт залучають безробітних



Зі слів начальниці управління Волинського обласного центру зайнятості Оксани Меріди, реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року, зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітних уже залучали до облаштування блокпостів і спостережних пунктів.



"Зараз це у нас це і плетіння, сіток, і виробництво продуктів для ЗСУ. У 2022 році залучили 28 безробітних, у 2023 — 447", — каже керівниця управління обласного центру зайнятості.



Долучитися до "Армії відновлення" можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці.



Скільки отримують безробітні



Усі, хто долучається до виконання суспільно-корисних робіт отримують заробітну плату, яка за окремі види робіт сягає 10 650 гривень за місяць.



"Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що, це: по-перше це офіційний заробіток, по-друге — страховий стаж, по-третє, це — вчасна виплата заробітної плати", — додала Оксана Меріда.



Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.У цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.



Плетіння сіток у Луцьку



У Луцьку до суспільно корисних робіт залучили 65 безробітних, розповіла директорка Луцької філії обласного центру зайнятості Олена Шишова. Частина із них нині плетуть маскувальні сітки для військових.



35-річна волинянка Наталія Кравчук живе у Трилісцях Рожищенського району. До суспільно-корисних робіт долучилася торік восени. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька.



"Це для наших хлопців, така робота мені дуже подобається, я їжджу у своє задоволення. 70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, мені запропонували, що є така можливість піти, попробувати сітки плести, бо я інвалід, мене ніде не брали на роботу попробувала, мені сподобалося", — сказала волинянка.



Як розповіла волонтерка Олена Мисковець, нині у Луцьку до плетіння сіток, в рамках програми залучили 14 людей у п’яти локаціях: "Це дуже необхідно з точки зору тих, хто шукає роботу, то принаймні тимчасова робота дає можливість протриматись на плаву".



Плани на розширення програми



Зі слів очільниці Луцької філії обласного центру зайнятості, програму суспільно-корисних робіт хочуть розширити.



"Плануємо організувати такі роботи в медзакладах, де лікуються, проходять реабілітацію учасники бойових дій. Також є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи", — додала Олена Шишова.



Станом на кінець лютого на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебували 3 300 безробітних, серед них 307 – внутрішньо переміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано — 1400 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Цього року до суспільно-корисних робіт в рамках всеукраїнськоїна Волині долучилися вже 137 безробітних.Про це пише Суспільне Зі слів начальниці управління Волинського обласного центру зайнятості, реалізація програми розпочалася наприкінці 2022 року, зараз такі роботи організовані у 19 територіальних громадах. Безробітних уже залучали до облаштування блокпостів і спостережних пунктів."Зараз це у нас це і плетіння, сіток, і виробництво продуктів для ЗСУ. У 2022 році залучили 28 безробітних, у 2023 — 447", — каже керівниця управління обласного центру зайнятості.Долучитися до "Армії відновлення" можуть дві категорії людей — безробітні, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, а також переселенці.Усі, хто долучається до виконання суспільно-корисних робіт отримують заробітну плату, яка за окремі види робіт сягає 10 650 гривень за місяць."Є дуже багато переваг участі в таких роботах, тому що, це: по-перше це офіційний заробіток, по-друге — страховий стаж, по-третє, це — вчасна виплата заробітної плати", — додала Оксана Меріда.Заробітна плата учасникам програми фінансується з коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування.У цьому році виділили 2 мільйони 800 тисяч гривень.У Луцьку до суспільно корисних робіт залучили 65 безробітних, розповіла директорка Луцької філії обласного центру зайнятості. Частина із них нині плетуть маскувальні сітки для військових.35-річна волинянкаживе у Трилісцях Рожищенського району. До суспільно-корисних робіт долучилася торік восени. З її слів, щодня долає 45 кілометрів до Луцька."Це для наших хлопців, така робота мені дуже подобається, я їжджу у своє задоволення. 70 гривень в одну сторону. Стала на біржу, мені запропонували, що є така можливість піти, попробувати сітки плести, бо я інвалід, мене ніде не брали на роботу попробувала, мені сподобалося", — сказала волинянка.Як розповіла волонтерка, нині у Луцьку до плетіння сіток, в рамках програми залучили 14 людей у п’яти локаціях: "Це дуже необхідно з точки зору тих, хто шукає роботу, то принаймні тимчасова робота дає можливість протриматись на плаву".Зі слів очільниці Луцької філії обласного центру зайнятості, програму суспільно-корисних робіт хочуть розширити."Плануємо організувати такі роботи в медзакладах, де лікуються, проходять реабілітацію учасники бойових дій. Також є благодійні їдальні, і вже в області такі роботи організовуються. Важливим ще є укриття, особливо садочки і школи", — додала Олена Шишова.Станом на кінець лютого на Волині на обліку обласного центру зайнятості перебували 3 300 безробітних, серед них 307 – внутрішньо переміщені українці. У Луцькій філії зареєстровано — 1400 осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію