Аланія – приморське місто, вигідне для інвестицій у нерухомість*





Оскільки такі міста популярні серед туристів, то й інвестори їх не обходять стороною.



Аланія – одне з таких міст.



Залежність цін на нерухомість в Аланії від деяких факторів

Аланія – місто, в якому проживає майже 365000 людей, дане місто відоме своєю фортецею, старовинною корабельною верф'ю і пляжами. А тому



Однак усюди є свої нюанси. Так і з цінами на нерухомість в Аланії. Вони залежать від певних факторів:



Віддаленість від моря та від центральної частини міста. Типовий фактор для цін на нерухомість у багатьох містах, не тільки в Аланії. Ціна падає із віддаленістю від моря та центру міста.

Тип нерухомості. Найпопулярнішим типом нерухомості в Аланії є апартаменти в жилому комплексі. Також серед інвесторів популярні вілли.

Наявність зупинки громадського транспорту поряд із об’єктом нерухомості, в котрий інвестор планує вкласти кошти.

Наявність певної інфраструктури в самому комплексі, де інвестор планує вкладати кошти в нерухомість. До інфраструктури можуть належати такі елементи:

стоянка для автомобілів;

ліфти;

пандуси;

спортивний зал;

інші об’єкти інфраструктури, котрі роблять життя більш комфортним.

Облаштування житлової площі. Житлова площа, яка ніяк не облаштована, матиме нижчу ціну .

Наявність оздоблення житлоплощі.

Ринок – первинний чи вторинний. На первинному ринку продається нова нерухомість. Договори між продавцем та покупцем найчастіше укладають ще тоді, коли нерухомість не збудована. На вторинному ринку продається нерухомість, котра вже певний час експлуатувалась. Найчастіше мова йде про 10-15 років. У такому випадку ціна буде значно нижча.

Таким чином при вкладанні інвестицій у нерухомість в Аланії, варто пам’ятати про усі ці фактори. Але в середньому ціни на нерухомість в Аланії становлять приблизно 100000 доларів за квартиру площею в 50 квадратних метрів. При дохідності у 6-12% річних нерухомість окупить себе за 10-12 років при активній здачі її в оренду.



Переваги, які отримує інвестор після того, як вкладе кошти в нерухомість в Аланії

Оскільки Аланія – це туристичне місто, то орендою нерухомості, котру купив інвестор, перш за все зацікавляться туристи. І їх буде особливо багато в літній сезон, адже окрім історичних пам'яток в Аланії дуже багато пляжів.



Однак наявність великої кількості туристів – це не єдина перевага інвестицій у нерухомість в Аланії. Є ще деякі переваги:



Зручна робота громадського транспорту. Оскільки місто туристичне, то автобуси грають дуже важливу роль, і чим ближче нерухомість до автобусної зупинки – тим вигідніше.

М'який клімат. У січні температура в середньому досягає значення +10 градусів за Цельсієм, а влітку найчастіше не підіймається вище +30 градусів за Цельсієм.

Нерухомість в Аланії є доступною багатьом інвесторам.

Нерухомість в Аланії є дуже різноманітною, що також важливо для інвесторів.

Аланія – місто дешеве, а тому інвестувати у нерухомість вигідно.

Для українських інвесторів вкладання коштів у нерухомість Аланії буде вигідним також через те, що Україна пов'язана з Аланією міжнародними автобусними маршрутами.

Таким чином Аланія – це місто з м'яким кліматом та високим рівнем життя, яке є дуже привабливим як для інвесторів, так і для туристів. А тому інвестиції в нерухомість принесуть прибутки в майбутньому.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Туризм у Туреччині зав'язаний не тільки на великих містах, як Стамбул чи Ізмір. Деякі туристи бажають відпочити в малих та тихих містах на березі моря. У Туреччині таких міст багато.Оскільки такі міста популярні серед туристів, то й інвестори їх не обходять стороною.Аланія – одне з таких міст.Аланія – місто, в якому проживає майже 365000 людей, дане місто відоме своєю фортецею, старовинною корабельною верф'ю і пляжами. А тому нерухомість в Аланії – це хороша можливість отримати прибутки.Однак усюди є свої нюанси. Так і з цінами на нерухомість в Аланії. Вони залежать від певних факторів:Таким чином при вкладанні інвестицій у нерухомість в Аланії, варто пам’ятати про усі ці фактори. Але в середньому ціни на нерухомість в Аланії становлять приблизно 100000 доларів за квартиру площею в 50 квадратних метрів. При дохідності у 6-12% річних нерухомість окупить себе за 10-12 років при активній здачі її в оренду.Оскільки Аланія – це туристичне місто, то орендою нерухомості, котру купив інвестор, перш за все зацікавляться туристи. І їх буде особливо багато в літній сезон, адже окрім історичних пам'яток в Аланії дуже багато пляжів.Однак наявність великої кількості туристів – це не єдина перевага інвестицій у нерухомість в Аланії. Є ще деякі переваги:Таким чином Аланія – це місто з м'яким кліматом та високим рівнем життя, яке є дуже привабливим як для інвесторів, так і для туристів. А тому інвестиції в нерухомість принесуть прибутки в майбутньому.

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