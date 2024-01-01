«Ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити 40 секунд ейфорії», - чемпіон світу з Волині

Волинянинсеред спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату на дистанції 400 метрів.Про це повідомляє Волинська ОВА у фейсбуці.«Дуже часто люди падають. Тобто, суперник впав – тобі треба через нього в прямому значенні перестрибнути і добігти до фінішу», – розповідає він про залаштунки паралімпійского спорту і підготовку до Паралімпіади.Ярослав Окапінський – чемпіон світу з легкої атлетики серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату на дистанції 400 метрів.У дитинстві спробував свої сили у грі на скрипці, але більше грав на терпінні тата, директора музичної школи. Жвавий і рухливий хлопець марив футболом. «Це була дитяча мрія», – згадує Ярослав.У 10-річному віці взяв участь у Всеукраїнській спартакіаді «Повір у себе» серед дітей з інвалідністю, де виступав у змаганнях з футболу. Однак подальший відбір у юнацьку національну збірну футболу спортсменів з наслідками ДЦП не пройшов.«Там були більш зрілі та досвідчені спортсмени, тому у футболі Ярослав на той час був молодий і неконкурентний. Зараз він показав би себе, але наразі вже досягнув значних висот у легкій атлетиці», – пояснює, тренер чемпіона.Андрій Рожок – директор Волинської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю, а також заслужений тренер України з легкої атлетики серед осіб з ураженнями опорно-рухового апарату.«Одна з головних якостей Ярослава – він наполегливий. Є діти-«вогники», вони швидко запалились і швидко згасли. Ярослав приходив на заняття, я дійсно бачив у ньому схильність і ми продовжували працювати. Він здатний витримувати навантаження, спокійно долав кроси по 8 кілометрів», – розповідає тренер.У 2016 році спортсмен поїхав на свій перший чемпіонат у Запоріжжі. До участі в змаганнях поставився досить скептично. Мовляв, нехай, як мінімум відвідаю нове місто України, сміється чемпіон. Але події розгортались швидко і навіть дещо несподівано – вийшло так, що саме там Ярослав вперше спробував себе на 400-метровій дистанції.«Я тримався за найсильнішим хлопцем та обійшов його на фініші. Але мене схопила судома і я впав. Пам’ятаю своє розчарування, але тоді ж зрозумів, що це моя дистанція і я маю що на ній показати», – пригадує Ярослав.Так від старту до старту тривали тренування та спортивні випробування. Був період, коли спортсмен задумався про завершення кар’єри. Але у 2017 році Ярослав Окапінський потрапив на замітку головному тренеру Паралімпійської і Дефлімпійської збірної команди України з легкої атлетики: «Старайтесь хлопці, я звернув на вас увагу».З’явилась мотивація рухатись далі. Ярослав почав збільшувати власні рекорди, виходив змагатись на дистанції разом із здоровими спортсменами. Здобув майстра спорту України. І за рік стало зрозуміло, що добряче набрав досвіду та вмінь, скоротив на 9 секунд свій біговий час у змаганнях.На чемпіонаті світу у Парижі Ярослав лідирував разом із суперниками з Польщі та Бразилії. «Я не вірив в те, що зможу пробігти. На фінішну пряму ми виходили поруч і мені промайнула думка «знову зливаю». Це мене наче підштовхнуло і я фінішував, – розповідає Ярослав. – Потім навіть був не дуже задоволений собою, бо очікував кращий результат. Але ці емоції чемпіона світу – не передати ніякими словами, ці секунд сорок ейфорії! По суті, ти тренуєшся цілий рік, щоб прожити ці сорок секунд несамовитого щастя».Сьогодні спортсмен готується до здобуття олімпійської ліцензії, яка надасть йому перепустку до цьогорічної Паралімпіади. Тренування п’ять днів поспіль, два дні вихідних на відновлення. Ярослав любить дозвілля із друзями, музику, яка надихає та трошки чорного гумору серед своїх.«Молодим атлетам побажаю поставити мету і рухатись від невеликого до вагомого, планомірно. Коли ти виконаєш ціль, став перед собою наступну. Ціль і бажання – дві складові, які рано чи пізно призведуть до гарного результату!», – рекомендує чемпіон світу.Нагадаємо, що цьогоріч у Парижі пройдуть Літні Олімпійські та Паралімпійські ігри. Десятеро волинських спортсменів претендують на участь