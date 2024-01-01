Гайки, шурупи, цвяхи: де у Луцьку можна придбати кріплення на будь-який смак та потребу

болти різних видів, міцності та виконання;

пружинні шайби;

шайби похилі, плоскі, багатоланкові, зубчасті тощо;

шплінти;

різні види гайок різних діаметрів та класів міцності;

саморізи для дерева та металу;

різні види цвяхів;

круги відрізні;

болти різних видів, міцності та виконання.

вулиця Боженка, 34а (тел: 095 465 58 20);

вулиця Конякіна, 16в (тел: 066 897 61 61);

вулиця Ковельська, 29 (тел: 095 178 84 00).

Сьогодні люди не готові витрачати багато часу та енергії на пошук того чи іншого товару. Тож, здебільшого, покупці надають перевагу спеціалізованим торговим точкам, у яких можна придбати все і одразу. Саме таку концепцію має «Метиз-Центр», де реалізують найрізноманітніші елементи кріплення для дерева, пластику та металу. Клієнтами магазину є як пересічні громадяни та профільні майстри, так і цілі підприємства: СТО, будівельні фірми, виробники станків, модульних будиночків, меблів. Загалом – понад 5 000 постійних покупців.«Метиз-Центр» – це торгові точки на вулиці Боженка, 34, Конякіна, 16в та Ковельській, 29, великий склад за адресою Карбишева, 2к, а також інтернет-магазин.«Стартувало все зі звичайної роздрібної торгівлі. А приблизно через рік ми вже почали співпрацювати з підприємствами. Пам’ятаю нашого першого великого клієнта. Це була сільськогосподарська фірма, вони тоді зробили дуже велике замовлення. Відтоді ми й почали постачати товар бізнесу, про нас дізнавалося все більше власників, радили наші магазини одне одному», – каже засновниця компаніїУ напрямку «В2В», тобто «Бізнес до бізнесу», Маргарита активно працює і нині. Зазначає, що продукція, яку вона реалізує, необхідна для виробництва меблів, модульних будинків і станків, ремонту сільськогосподарської техніки й роботи СТО, зведення та ремонту будівель. Тож, сьогодні «Метиз-Центр» має вже близько сотні клієнтів-підприємств.Магазин пропонує своїм покупцям широкий асортимент елементів кріплення для конструкцій з дерева, пластику чи металу, а це – більш ніж 4 000 товарів:Основною перевагою свого магазину Маргарита Коваль вважає доступну вартість товару. Вона стає можливою завдяки прямій співпраці з виробником.«Мені зручніше працювати безпосередньо з виробником, а не через дистрибьютора. Без зайвої націнки, ми маємо змогу дати хорошу ціну нашим клієнтам. А також це можливість напряму дізнатися про якість та особливості продукції», – зазначає Маргарита.Окрім цього, козирем «Метиз-Центру» є максимальна наявність товару у торгових точках, а також його швидка доставка.«Ми намагаємося закрити потреби кожного нашого клієнта. Якщо чогось і немає в наявності (бо ж існують досить специфічні замовлення), ми завжди готові знайти та замовити все, що треба нашому покупцю», – розповідає бізнесвумен.Відвідайте магазини «МЕТИЗ-ЦЕНТР» за адресами:Сайт: https://www.metiz-centr.com.ua/Instagram: https://www.instagram.com/metizcentr.lutsk