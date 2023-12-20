Військовий тепловізор: Нові можливості в сучасній боротьбі





Основні технічні характеристики військових тепловізорів

Тепловізуальний діапазон: від 8 до 14 мкм.

Роздільна здатність: від 640x480 до 1920x1080 пікселів.

Чутливість: менше 50 мК.

Частота кадрів: від 30 до 60 кадрів в секунду.

Тип матриці: аморфна кремнієва (a-Si) або ванадій-оксидно-теллурова (VOx).



Хто обирає військовий тепловізор

Військові тепловізори використовуються різними категоріями користувачів:



Військові підрозділи та спецпідрозділи для проведення розвідки, нічних операцій та рятувальних дій.

Правоохоронні органи для боротьби зі злочинністю та забезпечення громадської безпеки.

Аматори полювання для полегшення полювання та безпеки на природі.



Переваги військових тепловізорів



Висока роздільна здатність зображення: військові тепловізори забезпечують високу якість зображення навіть в умовах обмеженої видимості. Це дозволяє оперативно отримувати інформацію про об'єкти навколишнього середовища та ідентифікувати їх навіть на значній відстані.

Надійність і стійкість: військові тепловізори побудовані з використанням високоякісних матеріалів, які забезпечують їхню стійкість до ударів, вологи та пилу. Це робить їх надійними в умовах бойових дій та екстремальних ситуацій.

Можливість спостереження в реальному часі: військові тепловізори дозволяють спостерігати за об'єктами в реальному часі, що є критично важливим для прийняття оперативних рішень в умовах швидкоплинних ситуацій.

Мобільність і портативність: багато військових тепловізорів мають компактні розміри та невелику вагу, що робить їх легкими у використанні та переносі.

Нічний та погодостійкий режим роботи: тепловізори дозволяють працювати в умовах низької освітленості та погіршеної видимості, що робить їх ефективними інструментами для нічних операцій та в умовах поганої погоди.

Широкий діапазон застосування: військові тепловізори використовуються для проведення розвідки, навігації, рятувальних операцій, моніторингу кордону та багатьох інших завдань, що вимагають високої точності та швидкості реакції.



Ці переваги роблять військові тепловізори незамінними інструментами для військових та правоохоронних органів у сучасній боротьбі.



Сфери застосування військових тепловізорів

Військові тепловізори використовуються в таких сферах:



Військові операції та бойові дії в умовах низької видимості.

Охорона кордону та контроль за територією.

Пошук та рятувальні операції в екстремальних умовах.

Моніторинг лісових пожеж та природних катастроф.

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