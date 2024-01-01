Спомин про Героя. Олександр Здебський загинув на Харківщині

Солдат(позивний «СС») із волинської 14-ї ОМБР загинув 13 грудня 2023 року біля села Вільшана, що на Куп'янському напрямку Харківщини.Виконуючи службові обов’язки, отримав смертельні поранення внаслідок прямого влучання ворожого снаряда в бліндаж. Бійцю було 19 років, йдеться у статті на шпальтах Меморіалу Героїв в інстаграмі.Олександр родом із Сумщини. Навчався в Баницькому НВК. Неодноразово захищав честь учбового закладу та району на спортивних змаганнях і турнірах. Після 9 класу, щоб забезпечити себе і допомогати мамі, поїхав працювати в Київ. Згодом вступив до Глухівського вищого професійного училища.Планував продовжити навчання у військовій академії, але змінив плани. Дочекавшись повноліття, одразу пішов у ТЦК та уклав контракт із ЗСУ. Слідом за ним у військо пішов його старший брат – 37-річнийВоював хлопець у лавах 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого із Володимира на Волині. Близько року боронив Куп’янський напрямок. За словами побратимів, Олександр мав витривалість, необхідні навички та позитивний настрій.«Сашко був неймовірно доброю людиною. Веселий, відвертий, завжди приходив на поміч. Завжди усміхнений, щирий. Він не мав ворогів, з усіма в нього були гарні стосунки», – розповіла подруга дитинства та сусідка загиблогоПохований молодий воїн в рідному селі.У Баничах загибель молодого юнака на війні схвилювала усіх, багато хто згадує його як бойового і активного хлопця, дуже комунікабельного і відповідального. Кажуть, що восени він був у короткій відпустці після поранення. Коли у нього питали, як там, чесно казав, що важко. Але хотів якнайскоріше повернутись до побратимів, бо не міг спокійно терпіти цю несправедливу війну проти українців.В Олександра залишились мама, сестра, вітчим, брат, який у березні 2023 року потрапив до російського полону, а також інші рідні, друзі та побратими.