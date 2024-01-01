Великий асортимент та жодних напівфабрикатів: чому варто скуштувати випічку у «Першій пекарні твого міста»

Ілона Мартинюк, власниця «Першої пекарні твого міста» у Луцьку

Жодних напівфабрикатів

Великий асортимент

Приємні ціни

Якщо ви часто прогулюєтеся вулицею Лесі Українки у Луцьку, то точно чули там аромати свіжої випічки. Цей чудовий запах, найімовірніше, несеться із, яка розташована у будинку № 17. Вже два роки поспіль в закладі випікають пиріжки, піцу, круасани, печиво на будь-який смак. В асортименті – близько 30 видів різноманітної випічки.Власниця закладу – лучанка. Все своє життя вона працювала у фінансовій сфері, але два роки тому вирішила кардинально змінити вид діяльності і відкрила власну пекарню.«Ця ідея в мене виникла ще до коронавірусу, але реалізувати її заважав карантин. А згодом, коли все трохи стихло, я вирішила діяти. Однак, як тільки ми відкрилися, почалася війна. Я не знала тоді, як бути. Але все ж після кількаденної перерви ми відчинили двері пекарні для відвідувачів. З того часу ми щодня частуємо лучан смачною та якісною випічкою», – розповідає Ілона.Підприємиця каже, що пекарень у Луцьку немало, але деякі з них працюють з напівфабрикатами. У «Першій пекарні твого міста» відмовилися від такої концепції. Всі етапи приготування випічки тут відбуваються безпосередньо на кухні закладу.«В нас немає ніяких заморожених продуктів. Наші пекарі самі готують начинки, самі формують вироби і самі випікають. Таким чином, я можу бути на 100 % впевнена у якості свого товару. Продукти також завжди свіжі, адже я сама щодня замовляю їх у перевірених постачальників», – каже Ілона Мартинюк.Вона додає, що у пекарні відкрита кухня, тож гості можуть самі побачити, в яких умовах готуються смаколики.«Перша пекарня твого міста» має широкий вибір продукції. Страви до смаку тут знайдуть і любителі солоденького, і ті, хто надає перевагу солоному перекусу. Основа випічки може бути різна: з листкового тіста, дріжджового, пісочного. А велика різноманітність начинок задовольнить вподобання найвибагливішого гостя.Усього в меню пекарні близько 30 позицій. На вітринах – здобна солона та солодка випічка, вироби з листкового тіста, тістечка, пироги, печиво, круасани (як солодкі, так і з куркою, шинкою, баварськими ковбасками). Чи не найбільшою популярністю серед відвідувачів користується піца. В закладі готують традиційний варіант цієї страви, а також більш домашній, так би мовити, українізований.«Минулого року ми почали випікати великі піци зі здобного тіста. Ріжемо їх на шматки та продаємо на вагу. Ця піца дуже полюбилася лучанам. Хороший попит на неї з’явився напевно з першого ж дня і є донині», – зазначає Ілона Мартинюк.Справжньою фішкою закладу є великі пироги з різноманітною начинкою. Серед солодких – вишня, мак з сиром, смородина з заварним кремом, ананас з солодким сиром. Солоні – з куркою та грибами, з сиром та шпинатом, з сиром та шинкою і навіть пиріг-чізбургер з фаршем та сиром.«Ці пироги дуже ситні. Там багато начинки – близько 70 відсотків, і лише 30 – це тісто. Шматком такого пирога може добряче насититися навіть чоловік з хорошим апетитом. А цілий пиріг легко нагодує компанію з чотирьох-п’яти осіб», – запевняє підприємиця.«У закладі дуже лояльні ціни. За 100 гривень в нас можна добряче поїсти та ще й випити кави чи чаю. Тому ми завжди маємо багато відвідувачів під час обідньої перерви. Це люди, які працюють неподалік, а також студенти. Всі вони завжди залишаються задоволені», – розповідає Ілона Мартинюк.Товар, який не встигли реалізувати, продають наступного дня зі знижкою. Тож щодня, з 8:00 до 11:00, в пекарні можна придбати випічку на 30 % дешевше. Перша ж свіжоспечена здоба на вітринах закладу є вже о 8:10.Відвідайте «Першу пекарню твого міста» за адресою вулиця Лесі Українки, 17. Заклад працює з 8:00 до 19:30 у будні, з 9:00 до 19:30 у вихідні.