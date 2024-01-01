«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості
Сьогодні, 13:30
Мотор-редуктори – це механізми, що:
складаються з основних елементів у вигляді електродвигуна і редуктора;
являються цілісною робочою конструкцією, розміщеною в одному корпусі;
служать для перетворення електричної енергії на механічну;
забезпечують високі показники ККД;
широко використовуються в промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві;
відрізняються компактними розмірами та зручністю у застосуванні;
представлені різноманітними моделями.
Хоча, на перший погляд, всі мотор-редуктори зовні здаються схожими, але вони значно відрізняються за технічними параметрами (типами розташування осей, потужністю, крутним моментом, швидкістю обертання валу та іншими характеристиками).
Компанія пропонує великий асортиментний ряд різноманітних моделей редукторів і мотор-редукторів з доставкою по всій території України. Залежно від типу передач такі механізми поділяються на:
циліндричні, конічні, планетарні - забезпечують високий ККД, надійно працюють при інтенсивній експлуатації, витримують значні навантаження, зручні у монтажі та використанні;
черв'ячні – відрізняються великою тепловіддачею і невисоким ККД, забезпечують плавну та практично безшумну роботу агрегату, мають функцію самогальмування.
Використання редуктора надає можливість збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна, а також з максимальною ефективністю використовувати робочу потужність агрегату. Редуктор дозволяє узгодити значення механічних параметрів, що надходять від електричного двигуна з тими, які необхідні для забезпечення технологічного процесу.
Пропонують найкращі умови, щоб ви могли купити різноманітні по функціональності, зручні та надійні в експлуатації редуктори і мотор-редуктори для задоволення як промислових, так і побутових потреб.
Компанія «Солід Груп»:
продає в Україні сертифіковані мотори та редуктори відмінної якості;
пропонує зручні форми оплати та доставки;
надає можливість скористатися вигідними знижками;
забезпечує повну консультаційну та технічну підтримку на всіх етапах співробітництва.
Спеціалісти «Солід Груп» готові в потрібний час надати компетентні відповіді на тематичні запитання і допомогти підібрати оптимальну модель агрегату, згідно з конкретними вимогами до його майбутнього використання. Компанія має значні складські запаси моторів, редукторів та інших механізмів, тому виконуємо замовлення будь-якого обсягу в найкоротші терміни. Професійна команда неодмінно виправдає ваші очікування – звертайтесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Хоча, на перший погляд, всі мотор-редуктори зовні здаються схожими, але вони значно відрізняються за технічними параметрами (типами розташування осей, потужністю, крутним моментом, швидкістю обертання валу та іншими характеристиками).
Вибирайте потрібний агрегат серед механізмів, представлених в зручному для перегляду каталозі
Компанія пропонує великий асортиментний ряд різноманітних моделей редукторів і мотор-редукторів з доставкою по всій території України. Залежно від типу передач такі механізми поділяються на:
Використання редуктора надає можливість збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна, а також з максимальною ефективністю використовувати робочу потужність агрегату. Редуктор дозволяє узгодити значення механічних параметрів, що надходять від електричного двигуна з тими, які необхідні для забезпечення технологічного процесу.
Пропонують найкращі умови, щоб ви могли купити різноманітні по функціональності, зручні та надійні в експлуатації редуктори і мотор-редуктори для задоволення як промислових, так і побутових потреб.
Гарантують прийнятні ціни на якісні агрегати
Компанія «Солід Груп»:
Спеціалісти «Солід Груп» готові в потрібний час надати компетентні відповіді на тематичні запитання і допомогти підібрати оптимальну модель агрегату, згідно з конкретними вимогами до його майбутнього використання. Компанія має значні складські запаси моторів, редукторів та інших механізмів, тому виконуємо замовлення будь-якого обсягу в найкоротші терміни. Професійна команда неодмінно виправдає ваші очікування – звертайтесь.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні статті
«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості
Сьогодні, 13:30
Поради від шефа, як приготувати суші в домашніх умовах
Сьогодні, 09:22
Спомин про Героя. За волинянином плакала вся округа
17 квітень, 11:30
Пастки та переваги: як уникнути поширених помилок при підписанні NDA
12 квітень, 16:37
Останні новини
Увечері на Волині будуть застосовані графіки відключення світла для юридичних споживачів
Сьогодні, 13:30
Під Бахмутом втратив обидві ноги: воїн з Луцька протестував на інклюзивність та доступність відділення поліції
Сьогодні, 13:13
У нас є дефіцит протиповітряної оборони, – Повітряні сили
Сьогодні, 12:40