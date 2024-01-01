«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості





складаються з основних елементів у вигляді електродвигуна і редуктора;

являються цілісною робочою конструкцією, розміщеною в одному корпусі;

служать для перетворення електричної енергії на механічну;

забезпечують високі показники ККД;

широко використовуються в промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві;

відрізняються компактними розмірами та зручністю у застосуванні;

представлені різноманітними моделями.

Хоча, на перший погляд, всі мотор-редуктори зовні здаються схожими, але вони значно відрізняються за технічними параметрами (типами розташування осей, потужністю, крутним моментом, швидкістю обертання валу та іншими характеристиками).



Вибирайте потрібний агрегат серед механізмів, представлених в зручному для перегляду каталозі

Компанія пропонує великий асортиментний ряд різноманітних моделей редукторів і мотор-редукторів з доставкою по всій території України. Залежно від типу передач такі механізми поділяються на:



циліндричні, конічні, планетарні - забезпечують високий ККД, надійно працюють при інтенсивній експлуатації, витримують значні навантаження, зручні у монтажі та використанні;

черв'ячні – відрізняються великою тепловіддачею і невисоким ККД, забезпечують плавну та практично безшумну роботу агрегату, мають функцію самогальмування.

Використання редуктора надає можливість збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна, а також з максимальною ефективністю використовувати робочу потужність агрегату. Редуктор дозволяє узгодити значення механічних параметрів, що надходять від електричного двигуна з тими, які необхідні для забезпечення технологічного процесу.



Пропонують найкращі умови, щоб ви могли купити різноманітні по функціональності, зручні та надійні в експлуатації редуктори і мотор-редуктори для задоволення як промислових, так і побутових потреб.



Гарантують прийнятні ціни на якісні агрегати

Компанія «Солід Груп»:



продає в Україні сертифіковані мотори та редуктори відмінної якості;

пропонує зручні форми оплати та доставки;

надає можливість скористатися вигідними знижками;

забезпечує повну консультаційну та технічну підтримку на всіх етапах співробітництва.

Спеціалісти «Солід Груп» готові в потрібний час надати компетентні відповіді на тематичні запитання і допомогти підібрати оптимальну модель агрегату, згідно з конкретними вимогами до його майбутнього використання. Компанія має значні складські запаси моторів, редукторів та інших механізмів, тому виконуємо замовлення будь-якого обсягу в найкоротші терміни. Професійна команда неодмінно виправдає ваші очікування – звертайтесь.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Мотор-редуктори – це механізми, що:Хоча, на перший погляд, всі мотор-редуктори зовні здаються схожими, але вони значно відрізняються за технічними параметрами (типами розташування осей, потужністю, крутним моментом, швидкістю обертання валу та іншими характеристиками).Компанія пропонує великий асортиментний ряд різноманітних моделей редукторів і мотор-редукторів з доставкою по всій території України. Залежно від типу передач такі механізми поділяються на:Використання редуктора надає можливість збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна, а також з максимальною ефективністю використовувати робочу потужність агрегату. Редуктор дозволяє узгодити значення механічних параметрів, що надходять від електричного двигуна з тими, які необхідні для забезпечення технологічного процесу.Пропонують найкращі умови, щоб ви могли купити різноманітні по функціональності, зручні та надійні в експлуатації редуктори і мотор-редуктори для задоволення як промислових, так і побутових потреб.Компанія «Солід Груп»:Спеціалісти «Солід Груп» готові в потрібний час надати компетентні відповіді на тематичні запитання і допомогти підібрати оптимальну модель агрегату, згідно з конкретними вимогами до його майбутнього використання. Компанія має значні складські запаси моторів, редукторів та інших механізмів, тому виконуємо замовлення будь-якого обсягу в найкоротші терміни. Професійна команда неодмінно виправдає ваші очікування – звертайтесь.

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