«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості

«Солід Груп»: великий вибір мотор-редукторів відмінної якості
Мотор-редуктори – це механізми, що:

  • складаються з основних елементів у вигляді електродвигуна і редуктора;

  • являються цілісною робочою конструкцією, розміщеною в одному корпусі;

  • служать для перетворення електричної енергії на механічну;

  • забезпечують високі показники ККД;

  • широко використовуються в промисловості, машинобудуванні, сільському господарстві;

  • відрізняються компактними розмірами та зручністю у застосуванні;

  • представлені різноманітними моделями.

    • Хоча, на перший погляд, всі мотор-редуктори зовні здаються схожими, але вони значно відрізняються за технічними параметрами (типами розташування осей, потужністю, крутним моментом, швидкістю обертання валу та іншими характеристиками).

    Вибирайте потрібний агрегат серед механізмів, представлених в зручному для перегляду каталозі


    Компанія пропонує великий асортиментний ряд різноманітних моделей редукторів і мотор-редукторів з доставкою по всій території України. Залежно від типу передач такі механізми поділяються на:

  • циліндричні, конічні, планетарні - забезпечують високий ККД, надійно працюють при інтенсивній експлуатації, витримують значні навантаження, зручні у монтажі та використанні;

  • черв'ячні – відрізняються великою тепловіддачею і невисоким ККД, забезпечують плавну та практично безшумну роботу агрегату, мають функцію самогальмування.

    • Використання редуктора надає можливість збільшувати крутний момент вихідного валу, зменшуючи частоту обертання двигуна, а також з максимальною ефективністю використовувати робочу потужність агрегату. Редуктор дозволяє узгодити значення механічних параметрів, що надходять від електричного двигуна з тими, які необхідні для забезпечення технологічного процесу.

    Пропонують найкращі умови, щоб ви могли купити різноманітні по функціональності, зручні та надійні в експлуатації редуктори і мотор-редуктори для задоволення як промислових, так і побутових потреб.

    Гарантують прийнятні ціни на якісні агрегати


    Компанія «Солід Груп»:

  • продає в Україні сертифіковані мотори та редуктори відмінної якості;

  • пропонує зручні форми оплати та доставки;

  • надає можливість скористатися вигідними знижками;

  • забезпечує повну консультаційну та технічну підтримку на всіх етапах співробітництва.

    • Спеціалісти «Солід Груп» готові в потрібний час надати компетентні відповіді на тематичні запитання і допомогти підібрати оптимальну модель агрегату, згідно з конкретними вимогами до його майбутнього використання. Компанія має значні складські запаси моторів, редукторів та інших механізмів, тому виконуємо замовлення будь-якого обсягу в найкоротші терміни. Професійна команда неодмінно виправдає ваші очікування – звертайтесь.

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    Теги: Солід Груп, мотор-редуктор, реклама
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