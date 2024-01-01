Що робити, коли розбили ртутний градусник: пояснення волинського рятувальника





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Ртуть — це хімічна речовина другого класу небезпеки. Найбільш небезпечні для організму людини — пари ртуті, які вдихаються, коли розіб'ється термометр. Вони накопичуються в організмі та негативно впливають на нервову систему, розповів заступник начальника Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій Волині Володимир Портусь.



З його слів, в термометрі може використовуватись до 5 і більше грам ртуті та якщо він розбився у вас вдома варто не панікувати, а знати та вміти позбутися небезпечних випарів, які можуть зашкодити.



Що робити якщо розбився ртутний термометр?



Коли розбивається термометр, утворюються маленькі кульки, які при дотику розбиваються ще на менші.



Треба обережно зібрати кульки ртуті. Найкраще це робити змоченою газетою, серветкою або ватним диском, клейкою стрічкою або медичною грушею. Після того, як всі кульки ртуті забрані їх варто помістити в скляну банку;



Після очищення поверхні від ртуті провести хімічну обробку розчином Люголя – 25 г на 1 л води.



У приміщенні зробити циркуляцію повітря — тепле випустити, а холодне запустити. Під час провітрювання шкідливих парів ртуті стане менше;



Приміщення, в якому розбився термометр ізолювати, щоб ртуть не розносилась по інших приміщеннях.



Ртуть починає випаровуватись при 18 градусах тепла, чим холодніше приміщення, тим краще.



Чого робити не варто?



Не можна збирати ртуть пилососом та віником, бо вони розбивають ртуть ще на більшу кількість кульок.



Не можна обробляти кімнату спиртовими розчинами, бо ртуть випаровується разом із спиртом.







Як утилізувати ртуть?



Після того, як ртуть зібрали її потрібно передати на утилізацію. Це роблять у відділі екології Луцької міської ради.



Також можна самостійно віднести ртуть до пунктів збору люмінесцентних побутових ламп і ртутних термометрів. У Луцьку їх є два: контейнер біля департаменту ЖКГ на вулиці Богдана Хмельницького, 40а та контейнер біля ЖКП №2 на бульварі Дружби Народів, 13а.



Для того, щоб дізнатися стан гранично допустимої концентрації ртуті в приміщенні, можна звернутися у Волинський обласний лабораторний центр для того, щоб вони зробили такі заміри та визначили чи приміщення придатне для безпечного проживання.



А найкраще, радить Володимир Портусь, купувати та користуватися безпечними, безртутними термометрами, які не несуть шкоду.



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