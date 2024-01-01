ОСЦПВ: основні аспекти та важливість обов'язкового страхування





Чому важливо застрахувати своє авто





У майбутньому уряд планує збільшити суми страхових виплат, але вже зараз існує можливість підняти розмір компенсації за допомогою розширеної програми страхування. Такий варіант стає дедалі актуальнішим у наш час. На жаль, інфляція призводить до значного підвищення вартості автомобілів та витрат на їх ремонт. Внаслідок цього виплат із обов'язкового страхування може бути недостатньо для повного відшкодування збитків. І тоді різницю доведеться виплачувати самостійно. Щоб уникнути таких ситуацій, провідні компанії розробили додаткові програми страхового захисту для своїх клієнтів.



Наприклад, СК «УНІКА» пропонує своїм клієнтам страхові пакети, які дозволяють збільшити ліміти відповідальності до 950 тис. грн, але компенсація виплачуватиметься третім особам. Щоб захистити власне авто від потенційних проблем, варто підписати договір страхування повного покриття (КАСКО). У будь-якому випадку невеликі витрати на придбання страховки дозволять власникові автомобіля отримати надійний захист від значних фінансових втрат у майбутньому.



Що буде відшкодовано за ОСЦПВ

Автоцивілка дозволяє отримати компенсацію всім потерпілим у разі ДТП у наступних випадках:



ушкодження транспортних засобів третіх осіб;

пошкодження об'єктів нерухомості (наприклад, будинків, кіосків, огорож та ін.);

отримання травм людьми, які потрапили в аварію.

Як бачимо, система автострахування дозволяє, з одного боку, винуватцю ДТП не платити великі суми зі власної кишені, з іншого — постраждалим не треба чекати компенсацію тривалий термін та витрачати свій час на судові процедури.



Як придбати поліс ОСЦПВ

Отримання цього поліса стало швидким та зручним завдяки розвитку сучасних технологій. Для того, щоб стати клієнтом провідної страхової компанії «УНІКА» та впевнено подорожувати на власному транспортному засобі, достатньо виконати такі кроки:



введіть дані про ваш автомобіль (місце реєстрації, тип ТЗ, його номер) у відповідну форму на сайті компанії й виберіть програму страхування;

здійсніть оплату онлайн;

отримайте готовий поліс на електронну адресу та збережіть його на будь-якому пристрої.

Якщо працівники поліції вимагатимуть продемонструвати обов’язкову автостраховку, її можна буде показати в електронному форматі на своєму смартфоні або планшеті. Представники патрульної служби завжди зможуть перевірити чинність документа за унікальним кодом у базі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Це стало можливим завдяки тому, що інформація про придбання страховки одразу після покупки потрапляє в цю базу. Ще один вагомий плюс — дані про автоцивілку відображаються в мобільному застосунку «Дія».



Що треба знати про вибір страхової компанії

Щоб уникнути неприємних сюрпризів після ДТП, водіям важливо ретельно вивчати пропозиції різних компаній, знати особливості конкретних умов договорів та правильно поводитися в разі аварії. Саме такий підхід дозволить не мати проблем у майбутньому.



Прикладом надійної організації служить СК «УНІКА», що успішно працює в Україні вже майже 30 років. Компанія активно впроваджує передові технології, пропонує онлайн-оформлення полісів, віддалену процедуру подачі документів для регулювання страхових випадків та багато іншого.



Вибираючи СК «УНІКА» для придбання автоцивілки, клієнти можуть отримати впевненість у високому рівні обслуговування, починаючи від оформлення договору й закінчуючи регулюванням страхових випадків. Застраховані особи завжди можуть розраховувати на цілодобову підтримку та допомогу кваліфікованих фахівців при будь-яких непередбачених обставинах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щороку в нашій країні на дорогах трапляється велика кількість ДТП. Їх винуватцям доводиться вирішувати проблему компенсації збитків постраждалим учасникам дорожнього руху, а також шукати фінанси для ремонту свого власного авто. Саме в таких випадках спрацьовує система страхування — надійна компанія надасть допомогу своєму клієнту в цей складний для нього час. Але так буде тільки в тому разі, якщо автовласник вчасно оформив страховку ОСЦПВ. Автоцивілка функціонує за наступним принципом: спочатку кожен автомобіліст оформлює договір, а потім у разі ДТП страхова компанія допомагає постраждалим, якщо власник страховки порушив правила руху. Відповідно до українського законодавства, в разі дорожньої пригоди страховик виплачує компенсацію завданих збитків. Максимальна сума матеріального відшкодування на сьогодні складає 160 000 грн на одного постраждалого, а для збитків, пов'язаних із відновленням здоров'я, — 320 000 грн. Тобто ми бачимо, що вартість поліса набагато нижча, ніж розмір імовірної компенсації. Тому на цьому не варто економити перед виїздом на дороги, адже в разі ДТП фінансові збитки можуть бути набагато більшими.У майбутньому уряд планує збільшити суми страхових виплат, але вже зараз існує можливість підняти розмір компенсації за допомогою розширеної програми страхування. Такий варіант стає дедалі актуальнішим у наш час. На жаль, інфляція призводить до значного підвищення вартості автомобілів та витрат на їх ремонт. Внаслідок цього виплат із обов'язкового страхування може бути недостатньо для повного відшкодування збитків. І тоді різницю доведеться виплачувати самостійно. Щоб уникнути таких ситуацій, провідні компанії розробили додаткові програми страхового захисту для своїх клієнтів.Наприклад, СК «УНІКА» пропонує своїм клієнтам страхові пакети, які дозволяють збільшити ліміти відповідальності до 950 тис. грн, але компенсація виплачуватиметься третім особам. Щоб захистити власне авто від потенційних проблем, варто підписати договір страхування повного покриття (КАСКО). У будь-якому випадку невеликі витрати на придбання страховки дозволять власникові автомобіля отримати надійний захист від значних фінансових втрат у майбутньому.Автоцивілка дозволяє отримати компенсацію всім потерпілим у разі ДТП у наступних випадках:Як бачимо, система автострахування дозволяє, з одного боку, винуватцю ДТП не платити великі суми зі власної кишені, з іншого — постраждалим не треба чекати компенсацію тривалий термін та витрачати свій час на судові процедури.Отримання цього поліса стало швидким та зручним завдяки розвитку сучасних технологій. Для того, щоб стати клієнтом провідної страхової компанії «УНІКА» та впевнено подорожувати на власному транспортному засобі, достатньо виконати такі кроки:Якщо працівники поліції вимагатимуть продемонструвати обов’язкову автостраховку, її можна буде показати в електронному форматі на своєму смартфоні або планшеті. Представники патрульної служби завжди зможуть перевірити чинність документа за унікальним кодом у базі Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ). Це стало можливим завдяки тому, що інформація про придбання страховки одразу після покупки потрапляє в цю базу. Ще один вагомий плюс — дані про автоцивілку відображаються в мобільному застосунку «Дія».Щоб уникнути неприємних сюрпризів після ДТП, водіям важливо ретельно вивчати пропозиції різних компаній, знати особливості конкретних умов договорів та правильно поводитися в разі аварії. Саме такий підхід дозволить не мати проблем у майбутньому.Прикладом надійної організації служить СК «УНІКА», що успішно працює в Україні вже майже 30 років. Компанія активно впроваджує передові технології, пропонує онлайн-оформлення полісів, віддалену процедуру подачі документів для регулювання страхових випадків та багато іншого.Вибираючи СК «УНІКА» для придбання автоцивілки, клієнти можуть отримати впевненість у високому рівні обслуговування, починаючи від оформлення договору й закінчуючи регулюванням страхових випадків. Застраховані особи завжди можуть розраховувати на цілодобову підтримку та допомогу кваліфікованих фахівців при будь-яких непередбачених обставинах.

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