Мережа компаній, яка 18 років працює на ринку нерухомості України та за кордоном, відкрила свою філію у Луцьку
Сьогодні, 09:06
Тепер лучани можуть придбати, продати, здати в оренду чи орендувати житло швидко, вигідно і без жодних клопотів!
Для цього потрібно просто звернутись у сервіс житлової нерухомості «Твій дім там, де ти» від компанії Ritm і менеджери сервісу вам зі всім допоможуть!
Чим сервіс відрізняється від інших
«Основна увага роботи нашого сервісу приділена саме клієнту. Він є головний і все продумано саме під нього, тому із нами комфортно і просто, а ще надійно та вигідно. Для нас не є проблемою провести онлайн-зустріч, відеопоказ, підписати документи дистанційно чи оформити угоду з оплатою криптою. Кожен об’єкт, який ми беремо в роботу, переглянутий на власні очі, з нашими фото/відео і перевіреними документами. Всю рутину з клієнтів і власників беремо на себе від першого контакту до угоди. За це нас радять іншим» — Олександр Лахтіонов, СЕО компанії Ritm.
Чому така назва сервісу
«Вже давно дім — це не просто квадратні метри і стіни. Відчуття дому дарують люди, події, спогади, емоції, атмосфера. Клієнтам нашого сервісу ми допомагаємо знайти не просто «квартиру з оголошення», а саме дім. Це і лягло у назву сервісу, яка говорить сама за себе» — Василь Марчук, ССО компанії Ritm.
Як їх знайти
У Луцьку офіс сервісу житлової нерухомості «Твій дім там, де ти» від компанії Ritm знаходиться на вул. Лесі Українки, 16а, куди ви можете заглянути протягом 9 — 18 год у будні.
Або зателефонувати на гарячу лінію в будь-який зручний для вас час і день за телефоном +38 097 149 67 32.
Звертайтесь, щоб розв’язати будь-яке питання з орендою і продажем житла швидко, легко і надійно!
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Для цього потрібно просто звернутись у сервіс житлової нерухомості «Твій дім там, де ти» від компанії Ritm і менеджери сервісу вам зі всім допоможуть!
Чим сервіс відрізняється від інших
«Основна увага роботи нашого сервісу приділена саме клієнту. Він є головний і все продумано саме під нього, тому із нами комфортно і просто, а ще надійно та вигідно. Для нас не є проблемою провести онлайн-зустріч, відеопоказ, підписати документи дистанційно чи оформити угоду з оплатою криптою. Кожен об’єкт, який ми беремо в роботу, переглянутий на власні очі, з нашими фото/відео і перевіреними документами. Всю рутину з клієнтів і власників беремо на себе від першого контакту до угоди. За це нас радять іншим» — Олександр Лахтіонов, СЕО компанії Ritm.
Чому така назва сервісу
«Вже давно дім — це не просто квадратні метри і стіни. Відчуття дому дарують люди, події, спогади, емоції, атмосфера. Клієнтам нашого сервісу ми допомагаємо знайти не просто «квартиру з оголошення», а саме дім. Це і лягло у назву сервісу, яка говорить сама за себе» — Василь Марчук, ССО компанії Ritm.
Як їх знайти
У Луцьку офіс сервісу житлової нерухомості «Твій дім там, де ти» від компанії Ritm знаходиться на вул. Лесі Українки, 16а, куди ви можете заглянути протягом 9 — 18 год у будні.
Або зателефонувати на гарячу лінію в будь-який зручний для вас час і день за телефоном +38 097 149 67 32.
Звертайтесь, щоб розв’язати будь-яке питання з орендою і продажем житла швидко, легко і надійно!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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