Чому на Волині не прижилися живі топіари

потребують догляду і після хуліганства вандалів можуть не вижити.



Тож в громадських просторах частіше встановлюють фігури зі штучної трави, пише Зоряна Бодялова у



Топіари з натуральних рослин в містах приживаються погано



У 2018 році у Луцьку на проспекті Молоді біля дитячого містечка встановили чотири металеві каркаси у формі дельфінів, всередині яких були туї. Деревця, в міру їх росту, мали б набувати відповідної форми риб.



Вартість однієї фігури була від 2 до 4 тисяч гривень. Однак зараз цих фігур там немає.



Від дельфінів лишилися лише каркаси на території КП «Парки та сквери м. Луцька», каже директор підприємства Олександр Михалусь.



«Мені складно сказати точно, я три роки працюю, то їх уже немає три роки там… Металеві каркаси залишились, лежать на складі. З рослинами не склалось. Скоріше всього, через відсутність правильного догляду спеціалістами в топіарній сфері», — зазначив він.



Топіари саджали й у Ковелі у 2021 році, але й там сталась схожа історія: натуральні деревця в фігурки посадили, та вирости їм не судилось, тому їх замінили на штучний матеріал, пояснила директорка КП «Ковельські парки» Віра Федосюк.



У Ковелі на алеї біля сцени розташували композицію з ведмежої сім’ї, де батько грає на контрабасі, а мама з дитинчам поспішають на цей концерт.



Спочатку наповнювач був натуральний – туї. Але невдовзі після установки, фігури пошкодили хулігани.



Тому делікатний натуральний матеріал вирішили замінити на стійкіший — штучну траву, яка є практичнішою, міцнішою, каже Віра Федосюк. Штучну траву добре використовувати на локаціях, не захищених від людей та тварин. Крім цього, металевий корпус укріпили «антивандальним» корпусом.



Балансова вартість фігур трьох ведмедів та контрабасу складає 76 472 гривні.



Попри те, що ведмеді в парку стоять уже декілька років, вони продовжують привертати увагу відвідувачів парку, особливо біля них люблять фотографуватись діти, додає Віра Федосюк.



Та найближчим часом в парках установлювати такі прикраси не планують.



У Володимирі топіари збереглись, але теж - штучні



У 2021 році садові скульптури були встановлені в рамках громадського бюджету у Володимирі. Вартість проєкту склала 409 тисяч гривень, розповіла головна спеціалістка відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій Володимирської міської ради Анастасія Азанова.



Автор проєкту — Олександр Стемковський. Він на той час працював в музеї імені Омеляна Дверницького, тому композиція прив’язана до теми музею та до історії міста Володимир. Тож були розміщені такі скульптури:



- Охоронець музею

- Омелян Дверницький на прогулянці з дружиною та собакою

- Капела музикантів Володимирського колегіуму

- Кликун-вартовий міста з сурмою

- Юрій Змієносець перемагає дракона

- Принцеса Княжна

- Монах-капуцин з вороною

- Закохана пара з серцем



Як стверджував автор проєкту, на момент встановлення такого парку, топіарів, як у Володимирі, в Україні не було. Схожий був у Бахмуті, але там були не форми людей, а тварин. Як відомо, нині Бахмут зруйнований і територія перебуває під окупацією.



Анастасія Азанова розповіла, що за результатами опитування мешканців міста, яке проводили до п’ятиріччя заснування громадського бюджету, топіари перемогли в номінації «Громадські симпатії».



До слова, попри побоювання, що скульптури можуть пошкодити хулігани, то у Володимирі до цього час актів вандалізму щодо цих фігур не було. Усі скульптури виготовлені зі штучної трави, тож догляду не потребують.



Живі топіари доречні на приватних ділянках



Вперше такі фігурки Аліна Ткачук з Ковеля побачила у Польщі й захотіла втілити це в Україні. Разом з чоловіком Сергієм вони пройшли курси зі створення топіарів. Але багато чого навчились уже в процесі виготовлення і почали виготовляти садові фігури для клієнтів.



Для виготовлення каркасу використовують металеві прути, які вигинаються до потрібної форми – щось на станках, а щось за допомогою фізичної сили. Робота нелегка, адже красивішими виходять саме ті фігури, для яких використовується товстий прут, а для цього треба докласти чимало зусиль.



Та однієї фізичної сили мало, треба мати художній талант. Зокрема, важливо розуміти основи анатомії тварини, силует якої виготовляєш. Не кожен може, наприклад, відтворити будову лапи ведмедя, щоб він виглядав максимально природно.



Крім каркасів із металу, їх можна ще виготовляти з пінопласту та епоксидної смоли. Такі фігури будуть міцні та легкі.



За словами Аліни, попри війну, інтерес до садових фігур в Україні залишається. Клієнти телефонують, але доводиться їм відмовляти: поки чоловік на фронті захищає країну, виробництво поставлено на паузу.



Як показав досвід трьох міст, з практичного погляду штучні матеріали служать краще та не потребують догляду у всі пори року. Водночас топіари зі справжніми рослинами – це екологічно.



На думку Аліни, живі топіари, якщо розміщувати їх в громадських місцях, то краще огородити. Захистити живі садові фігури простіше на приватних територіях.



За її словами, підстригати рослину за формою каркаса не складно і це не потрібно робити часто, достатньо раз у сезон: весною, влітку та восени. А ось регулярний полив – обов’язковий. Рослини треба захищати й від контакту з тваринами, які люблять мітити біля дерев: туї до цього чутливі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Топіари — це зелені живі скульптури з кущів та металевих каркасів, які встановлюють у паркових зонах. Щоправда, це доволі вибагливі ландшафтні елементи:і після хуліганства вандалів можуть не вижити.Тож в громадських просторах частіше встановлюють фігури зі штучної трави, пише телеграмканалі misto.media.У 2018 році у Луцьку на проспекті Молоді біля дитячого містечка встановили чотири металеві каркаси у формі дельфінів, всередині яких були туї. Деревця, в міру їх росту, мали б набувати відповідної форми риб.Вартість однієї фігури була від 2 до 4 тисяч гривень. Однак зараз цих фігур там немає.Від дельфінів лишилися лише каркаси на території КП «Парки та сквери м. Луцька», каже директор підприємства«Мені складно сказати точно, я три роки працюю, то їх уже немає три роки там… Металеві каркаси залишились, лежать на складі. З рослинами не склалось. Скоріше всього, через відсутність правильного догляду спеціалістами в топіарній сфері», — зазначив він.Топіари саджали й у Ковелі у 2021 році, але й там сталась схожа історія: натуральні деревця в фігурки посадили, та вирости їм не судилось, тому їх замінили на штучний матеріал, пояснила директорка КП «Ковельські парки»У Ковелі на алеї біля сцени розташували композицію з ведмежої сім’ї, де батько грає на контрабасі, а мама з дитинчам поспішають на цей концерт.Спочатку наповнювач був натуральний – туї. Але невдовзі після установки, фігури пошкодили хулігани.Тому делікатний натуральний матеріал вирішили замінити на стійкіший — штучну траву, яка є практичнішою, міцнішою, каже Віра Федосюк. Штучну траву добре використовувати на локаціях, не захищених від людей та тварин. Крім цього, металевий корпус укріпили «антивандальним» корпусом.Балансова вартість фігур трьох ведмедів та контрабасу складає 76 472 гривні.Попри те, що ведмеді в парку стоять уже декілька років, вони продовжують привертати увагу відвідувачів парку, особливо біля них люблять фотографуватись діти, додає Віра Федосюк.Та найближчим часом в парках установлювати такі прикраси не планують.У 2021 році садові скульптури були встановлені в рамках громадського бюджету у Володимирі. Вартість проєкту склала 409 тисяч гривень, розповіла головна спеціалістка відділу економічного розвитку, проєктної діяльності та інвестицій Володимирської міської радиАвтор проєкту —. Він на той час працював в музеї імені Омеляна Дверницького, тому композиція прив’язана до теми музею та до історії міста Володимир. Тож були розміщені такі скульптури:Як стверджував автор проєкту, на момент встановлення такого парку, топіарів, як у Володимирі, в Україні не було. Схожий був у Бахмуті, але там були не форми людей, а тварин. Як відомо, нині Бахмут зруйнований і територія перебуває під окупацією.Анастасія Азанова розповіла, що за результатами опитування мешканців міста, яке проводили до п’ятиріччя заснування громадського бюджету, топіари перемогли в номінації «Громадські симпатії».До слова, попри побоювання, що скульптури можуть пошкодити хулігани, то у Володимирі до цього час актів вандалізму щодо цих фігур не було. Усі скульптури виготовлені зі штучної трави, тож догляду не потребують.Вперше такі фігуркиз Ковеля побачила у Польщі й захотіла втілити це в Україні. Разом з чоловікомвони пройшли курси зі створення топіарів. Але багато чого навчились уже в процесі виготовлення і почали виготовляти садові фігури для клієнтів.Для виготовлення каркасу використовують металеві прути, які вигинаються до потрібної форми – щось на станках, а щось за допомогою фізичної сили. Робота нелегка, адже красивішими виходять саме ті фігури, для яких використовується товстий прут, а для цього треба докласти чимало зусиль.Та однієї фізичної сили мало, треба мати художній талант. Зокрема, важливо розуміти основи анатомії тварини, силует якої виготовляєш. Не кожен може, наприклад, відтворити будову лапи ведмедя, щоб він виглядав максимально природно.Крім каркасів із металу, їх можна ще виготовляти з пінопласту та епоксидної смоли. Такі фігури будуть міцні та легкі.За словами Аліни, попри війну, інтерес до садових фігур в Україні залишається. Клієнти телефонують, але доводиться їм відмовляти: поки чоловік на фронті захищає країну, виробництво поставлено на паузу.Як показав досвід трьох міст, з практичного погляду штучні матеріали служать краще та не потребують догляду у всі пори року. Водночас топіари зі справжніми рослинами – це екологічно.На думку Аліни, живі топіари, якщо розміщувати їх в громадських місцях, то краще огородити. Захистити живі садові фігури простіше на приватних територіях.За її словами, підстригати рослину за формою каркаса не складно і це не потрібно робити часто, достатньо раз у сезон: весною, влітку та восени. А ось регулярний полив – обов’язковий. Рослини треба захищати й від контакту з тваринами, які люблять мітити біля дерев: туї до цього чутливі.

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