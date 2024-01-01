Особливості харчування стерилізованих та кастрованих котів: що враховувати при виборі корму





Для нестерилізованих кішок харчування практично не обмежується, проте важливо дотримуватися збалансованості в раціоні. Оптимальне співвідношення білків, жирів, вуглеводів та поживних речовин допомагає підтримувати здоров'я та активність кота. Власнику, який збирається здійснити стерилізацію улюбленця, варто дізнатися більше про умови догляду за твариною після такої процедури. Це допоможе не лише правильно підібрати їжу, а й полегшити процес реабілітації.



Чому стерилізованим та кастрованим котам потрібне інше харчування

Коли мова йде про стерилізованих котів, варто мати на увазі, що їх організм пройшов певні зміни внаслідок операції. Зміни у гормональному фоні та обміні речовин можуть вплинути на їх харчові потреби та звички. Оскільки стерилізовані кішки мають схильність до надмірної ваги та ураження сечовивідних шляхів, важливо бути особливо уважним у виборі корму для них.



Після стерилізації тварина стає менш активною, оскільки втрачає статевий інстинкт та перестає бути зацікавленою у спарюванні. При цьому, зазвичай збільшується її апетит. Це пов'язано зі змінами в гормональному фоні та фізіологічним стресом, що може призвести до різкого набору ваги та загрози для здоров'я тварини.



Неналежне харчування стерилізованих тварин може призвести до ризику виникнення сечокам'яної хвороби. Корми для звичайних кішок містять велику кількість кальцію, фосфору та магнію, що може сприяти утворенню каменів у нирках у стерилізованих тварин.



Крім того, висока калорійність стандартних кормів може призвести до проблем з ожирінням. Оскільки після стерилізації тварина може мати збільшений апетит. Вона буде їсти більше, через що підвищується ризик накопичення зайвої ваги, що, своєю чергою, створює загрозу для розвитку діабету.



Особливості спеціального корму для стерилізованих котів

Club 4 Paws Premium Adult Cats Sterilised - це преміумклас корму для стерилізованих дорослих котів. Його формула спеціально розроблена з урахуванням особливостей травної системи стерилізованих тварин, які часто мають схильність до набору зайвої ваги. У складі використовуються тільки відбірні інгредієнти високої якості, причому м'ясні компоненти становлять основу раціону.



Формула INTEGRAMIX, яка включає сушені томати, банани, глід та імбир, допомагає підтримувати імунну систему котів, що забезпечує їм додатковий захист від хвороб.



Крім того, корм для стерилізованих та кастрованих котів Club 4 Paws Sterilised



В таблиці годування містяться відповідні рекомендації щодо розміру порції корму залежно від ваги та віку кота. Така інформація допомагає власникам забезпечити своїх домашніх улюбленців належним харчуванням, що відповідає їхнім потребам. Задоволені покупці залишають позитивні відгуки про продукт, адже оцінили його ефективність та наповненість. Вони відзначають, наскільки цей продукт позитивно впливає на здоров'я та енергію їх улюбленців, роблячи кожен день їх життя щасливішим та активним.



Де знайти корм для кастрованих котів

Якщо ви знаходитесь в пошуках якісного корму від перевіреного виробника, залишайтесь на сайті Клуб 4 Лапи. Компанія пропонує широкий асортимент на будь-який смак, сертифіковану продукцію та відмінне поєднання натуральних інгредієнтів. Хороша репутація свідчить про надійність та безпеку кормів, які пропонуються та популярні на ринку.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Корм для кота вважається фундаментом для забезпечення його здоров'я, довголіття та привабливого зовнішнього вигляду. Ретельно підібраний раціон може значно покращити загальний стан тварини, забезпечуючи їй всі необхідні поживні речовини, вітаміни та мінерали.Для нестерилізованих кішок харчування практично не обмежується, проте важливо дотримуватися збалансованості в раціоні. Оптимальне співвідношення білків, жирів, вуглеводів та поживних речовин допомагає підтримувати здоров'я та активність кота. Власнику, який збирається здійснити стерилізацію улюбленця, варто дізнатися більше про умови догляду за твариною після такої процедури. Це допоможе не лише правильно підібрати їжу, а й полегшити процес реабілітації.Коли мова йде про стерилізованих котів, варто мати на увазі, що їх організм пройшов певні зміни внаслідок операції. Зміни у гормональному фоні та обміні речовин можуть вплинути на їх харчові потреби та звички. Оскільки стерилізовані кішки мають схильність до надмірної ваги та ураження сечовивідних шляхів, важливо бути особливо уважним у виборі корму для них.Після стерилізації тварина стає менш активною, оскільки втрачає статевий інстинкт та перестає бути зацікавленою у спарюванні. При цьому, зазвичай збільшується її апетит. Це пов'язано зі змінами в гормональному фоні та фізіологічним стресом, що може призвести до різкого набору ваги та загрози для здоров'я тварини.Неналежне харчування стерилізованих тварин може призвести до ризику виникнення сечокам'яної хвороби. Корми для звичайних кішок містять велику кількість кальцію, фосфору та магнію, що може сприяти утворенню каменів у нирках у стерилізованих тварин.Крім того, висока калорійність стандартних кормів може призвести до проблем з ожирінням. Оскільки після стерилізації тварина може мати збільшений апетит. Вона буде їсти більше, через що підвищується ризик накопичення зайвої ваги, що, своєю чергою, створює загрозу для розвитку діабету.Club 4 Paws Premium Adult Cats Sterilised - це преміумклас корму для стерилізованих дорослих котів. Його формула спеціально розроблена з урахуванням особливостей травної системи стерилізованих тварин, які часто мають схильність до набору зайвої ваги. У складі використовуються тільки відбірні інгредієнти високої якості, причому м'ясні компоненти становлять основу раціону.Формула INTEGRAMIX, яка включає сушені томати, банани, глід та імбир, допомагає підтримувати імунну систему котів, що забезпечує їм додатковий захист від хвороб.Крім того, корм для стерилізованих та кастрованих котів Club 4 Paws Sterilised https://club4paws.ua/category/koti/goduvannia/korm-dlia-sterilizovanikh-ta-kastrovanikh-kotiv для кішок збагачений важливими вітамінами B5, E, D3 та B1. Омега-3 та Омега-6 жирні кислоти сприяють здоров'ю шерсті, забезпечуючи їй природний блиск. Крім того, у склад корму включено амінокислоту DL-метіонін, яка допомагає відновлювати клітини печінки та регулює обмін речовин. Вибираючи цей корм, ви гарантуєте своїй улюбленці відмінне харчування, яке сприятиме його здоров'ю та активності.В таблиці годування містяться відповідні рекомендації щодо розміру порції корму залежно від ваги та віку кота. Така інформація допомагає власникам забезпечити своїх домашніх улюбленців належним харчуванням, що відповідає їхнім потребам. Задоволені покупці залишають позитивні відгуки про продукт, адже оцінили його ефективність та наповненість. Вони відзначають, наскільки цей продукт позитивно впливає на здоров'я та енергію їх улюбленців, роблячи кожен день їх життя щасливішим та активним.Якщо ви знаходитесь в пошуках якісного корму від перевіреного виробника, залишайтесь на сайті Клуб 4 Лапи. Компанія пропонує широкий асортимент на будь-який смак, сертифіковану продукцію та відмінне поєднання натуральних інгредієнтів. Хороша репутація свідчить про надійність та безпеку кормів, які пропонуються та популярні на ринку.Ви можете зручно оформити замовлення та зекономити свій час. До того ж пропонуються доступні ціни, попри високу якість та виробництво під суворим наглядом.

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