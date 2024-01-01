Інтернет-позика: як отримати терміново на картку

Інтернет-позика: як отримати терміново на картку
Гроші можуть бути терміново потрібні до наступної зарплати, для незапланованого лікування, оплати навчання чи навіть, щоб віддати борг іншій людині — існує безліч ситуацій, коли проблематично швидко дістати навіть порівняно невелику суму. В таких випадках часто нераціонально звертатися до великих фінансових установ на зразок банків. Вони висувають серйозні умови до позичальників і довго погоджують кредит. Найкращим виходом із ситуації буде звернення до мікрофінансової установи, наприклад LoviLave. Тут можна отримати інтернет-позику максимально швидко завдяки тому, що вся взаємодія з організацією перенесена в онлайн, а гроші надходять на картку вже за декілька хвилин після ухвалення виплати.

Як отримати гроші терміново на банківську карту


У LoviLave позика на карту терміново надходить усім клієнтам, яким був схвалений кредит. Частка таких позичальників саме в мікрофінансових організаціях найбільша серед подібних установ і сягає 90%, адже МФО максимально лояльні до всіх соціальних груп. Зокрема, швидко отримати гроші тут може студент і пенсіонер, безробітний та жінка в декреті.

Що потрібно зробити для отримання інтернет-позики вперше:

  • Вибрати суму й терміни її погашення в кредитному калькуляторі. Під час першого звернення можна отримати суму до 5000 грн
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  • Заповнити заявку на сайті, у спеціальному чат-боті з підказками. На цьому етапі потрібно вказати контактний номер телефону й деякі особисті дані.

  • Зачекати протягом 1–2 хвилин та з великою ймовірністю отримати позитивне рішення щодо свого звернення. Після цього необхідно підписати кредитний договір, і гроші майже миттєво надійдуть на картку.

    • Під час другого звернення та надалі доступна сума кредитування збільшується до 10 000 грн, а оформлення не потребує додаткових дій — усе можна зробити просто в особистому кабінеті онлайн-сервісу. В обох випадках терміни погашення становлять від 1 до 30 календарних днів з можливістю пролонгації.

    Чому вигідно співпрацювати з LoviLave


    Існує багато причин, з яких інтернет-користувачі обирають цю фінансову компанію:

  • швидкість перевірки документів та ухвалення рішення щодо клієнта — можна оформити позику лише за 1 хвилину;

  • мінімальний пакет документів — паспорт громадянина, податковий номер та активна картка будь-якого українського банку;

  • достатні суми на поточні потреби — від 400 до 10 000 грн (великі суми починаючи з другого кредиту);

  • зручне оформлення позики на сайті — помічник Волі допоможе зробити все у зручному форматі та не припуститися помилок;

  • комфортні умови погашення — можна робити це частинами чи продовжити кредит у разі потреби;

  • програми лояльності, акції та знижки — усе, щоб клієнти почувалися особливими й могли додатково заощаджувати;

  • діяльність у правовому полі Україні — сервіс має ліцензію та працює офіційно на ринку фінансових послуг;

  • безпека даних і гарантія їх конфіденційності — особиста та фінансова інформація в жодному разі не потрапить до третіх осіб.

    • Не зволікайте, адже потрібна сума може за лічені хвилини опинитися на вашій картці.

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    Теги: Інтернет-позика, реклама
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