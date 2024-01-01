Захворювання, які можуть викликати червоне горло у дітей

Основні причини червоного горла у дітей

Вірусні інфекції

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Ці віруси є найпоширенішою причиною застуд у дітей. Симптоми можуть включати кашель, нежить та легке почервоніння горла.

Грип. Вірус грипу може спричинити значне почервоніння та біль у горлі, супроводжуваний високою температурою, м'язовими болями та загальним недугом.

Епштейн-Барр вірус (мононуклеоз). Характеризується сильним болем у горлі, великим збільшенням лімфовузлів та втомою.

Бактеріальні інфекції

Стрептококова інфекція (стрептокок групи А). Ця інфекція викликає сильний біль у горлі, високу температуру та може супроводжуватись нальотом на мигдаликах.

Дифтерія. Хоча вона рідкісна в країнах з високим рівнем вакцинації, дифтерія може викликати серйозні ускладнення. Основним симптомом є товстий сірий наліт у горлі, що утруднює ковтання.

Віруси як основний збудник

Постійний біль у горлі, який не проходить протягом кількох днів

Труднощі з ковтанням або диханням

Висока температура

Висипання на шкірі або інші атипові симптоми

Червоне горло у дітей часто вказує на присутність інфекції або інших захворювань, що потребують уваги. Важливо розуміти, які захворювання можуть спричинити цей симптом, аби забезпечити своєчасне та адекватне лікування.Червоне горло може бути симптомом багатьох захворювань, кожне з яких потребує особливого підходу до діагностики та лікування.Більшість випадків червоного горла спричинені вірусними інфекціями. Найчастіші з них включають:Бактеріальні інфекції можуть викликати серйозне запалення горла:Алергія також може спричинити почервоніння та набряк горла, особливо якщо супроводжується іншими симптомами алергії, такими як чхання, сльозотеча та нежить.Діти можуть реагувати на дим, забруднене повітря або сильні запахи, що призводить до подразнення горла.Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) може спричиняти повторюване подразнення горла через піднімання шлункового вмісту назад у стравохід.Більшість випадків червоного горла у дітей спричинені вірусами. Це може бути звичайна застуда або більш серйозні стани, такі як грип. Симптоми, крім почервоніння горла, можуть включати гарячку, кашель та загальне нездужання.Не завжди легко визначити, коли потрібно звертатися до медичного фахівця, але деякі ознаки потребують негайного звернення:Основні методи лікування залежать від того, що спричинило запалення. Антибіотики ефективні лише у випадках бактеріальних інфекцій, тоді як вірусні інфекції зазвичай проходять самостійно.Важливо моніторити стан дитини та вчасно реагувати на симптоми червоного горла. При виникненні тривожних симптомів слід негайно звертатися за медичною допомогою, щоб уникнути ускладнень."Pediatric Infectious Diseases: Principles and Practice", Oxford University Press, 2019."Essentials of Pediatrics", Elsevier Health Sciences, 2021.