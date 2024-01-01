Захворювання, які можуть викликати червоне горло у дітей
Сьогодні, 16:50
Червоне горло у дітей часто вказує на присутність інфекції або інших захворювань, що потребують уваги. Важливо розуміти, які захворювання можуть спричинити цей симптом, аби забезпечити своєчасне та адекватне лікування.
Червоне горло може бути симптомом багатьох захворювань, кожне з яких потребує особливого підходу до діагностики та лікування.
Більшість випадків червоного горла спричинені вірусними інфекціями. Найчастіші з них включають:
Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ). Ці віруси є найпоширенішою причиною застуд у дітей. Симптоми можуть включати кашель, нежить та легке почервоніння горла.
Грип. Вірус грипу може спричинити значне почервоніння та біль у горлі, супроводжуваний високою температурою, м'язовими болями та загальним недугом.
Епштейн-Барр вірус (мононуклеоз). Характеризується сильним болем у горлі, великим збільшенням лімфовузлів та втомою.
Бактеріальні інфекції можуть викликати серйозне запалення горла:
Стрептококова інфекція (стрептокок групи А). Ця інфекція викликає сильний біль у горлі, високу температуру та може супроводжуватись нальотом на мигдаликах.
Дифтерія. Хоча вона рідкісна в країнах з високим рівнем вакцинації, дифтерія може викликати серйозні ускладнення. Основним симптомом є товстий сірий наліт у горлі, що утруднює ковтання.
Алергія також може спричинити почервоніння та набряк горла, особливо якщо супроводжується іншими симптомами алергії, такими як чхання, сльозотеча та нежить.
Діти можуть реагувати на дим, забруднене повітря або сильні запахи, що призводить до подразнення горла.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) може спричиняти повторюване подразнення горла через піднімання шлункового вмісту назад у стравохід.
Більшість випадків червоного горла у дітей спричинені вірусами. Це може бути звичайна застуда або більш серйозні стани, такі як грип. Симптоми, крім почервоніння горла, можуть включати гарячку, кашель та загальне нездужання.
Не завжди легко визначити, коли потрібно звертатися до медичного фахівця, але деякі ознаки потребують негайного звернення:
Постійний біль у горлі, який не проходить протягом кількох днів
Труднощі з ковтанням або диханням
Висока температура
Висипання на шкірі або інші атипові симптоми
Основні методи лікування залежать від того, що спричинило запалення. Антибіотики ефективні лише у випадках бактеріальних інфекцій, тоді як вірусні інфекції зазвичай проходять самостійно.
Важливо моніторити стан дитини та вчасно реагувати на симптоми червоного горла. При виникненні тривожних симптомів слід негайно звертатися за медичною допомогою, щоб уникнути ускладнень.
Література:
"Pediatric Infectious Diseases: Principles and Practice", Oxford University Press, 2019.
"Essentials of Pediatrics", Elsevier Health Sciences, 2021.
https://www.tonsipret.ua/articles/chervone-gorlo-u-dytyny
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Основні причини червоного горла у дітей
Червоне горло може бути симптомом багатьох захворювань, кожне з яких потребує особливого підходу до діагностики та лікування.
Вірусні інфекції
Більшість випадків червоного горла спричинені вірусними інфекціями. Найчастіші з них включають:
Бактеріальні інфекції
Бактеріальні інфекції можуть викликати серйозне запалення горла:
Алергія також може спричинити почервоніння та набряк горла, особливо якщо супроводжується іншими симптомами алергії, такими як чхання, сльозотеча та нежить.
Діти можуть реагувати на дим, забруднене повітря або сильні запахи, що призводить до подразнення горла.
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) може спричиняти повторюване подразнення горла через піднімання шлункового вмісту назад у стравохід.
Віруси як основний збудник
Більшість випадків червоного горла у дітей спричинені вірусами. Це може бути звичайна застуда або більш серйозні стани, такі як грип. Симптоми, крім почервоніння горла, можуть включати гарячку, кашель та загальне нездужання.
Не завжди легко визначити, коли потрібно звертатися до медичного фахівця, але деякі ознаки потребують негайного звернення:
Основні методи лікування залежать від того, що спричинило запалення. Антибіотики ефективні лише у випадках бактеріальних інфекцій, тоді як вірусні інфекції зазвичай проходять самостійно.
Важливо моніторити стан дитини та вчасно реагувати на симптоми червоного горла. При виникненні тривожних симптомів слід негайно звертатися за медичною допомогою, щоб уникнути ускладнень.
Література:
"Pediatric Infectious Diseases: Principles and Practice", Oxford University Press, 2019.
"Essentials of Pediatrics", Elsevier Health Sciences, 2021.
https://www.tonsipret.ua/articles/chervone-gorlo-u-dytyny
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні статті
Захворювання, які можуть викликати червоне горло у дітей
Сьогодні, 16:50
Інтернет-позика: як отримати терміново на картку
24 травень, 16:39
Монітори пацієнтів від MedicalStoreʼ2: технології, що рятують життя
21 травень, 15:49
Як адаптувати дитину до нового дитсадка: пояснення луцької психологині
21 травень, 15:08
Останні новини
Атаку на Одесу готували «антимайданівці», - СБУ
Сьогодні, 17:55
На Волині майже чверть в’язнів попросилися до ЗСУ
Сьогодні, 17:44
Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
Сьогодні, 17:33
На рідну Волинь «на щиті» повернувся Герой Іван Лахай
Сьогодні, 17:01