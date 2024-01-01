Відбувся перший семінар від компанії АБМ спільно з USAID АГРО





Діяльність стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується Chemonics International.



До участі у семінарі було запрошено ММСП-постачальників сировини.



Метою заходу було обговорення важливості контролю якості зернових та бобових культур, оскільки це питання залишається надзвичайно актуальним у наш час.



Під час семінару мали нагоду обговорити ряд важливих питань:



• актуальні методи вимірювання якості та оцінки врожаю;

• лабораторні дослідження якості зерна;

• використання сучасних технологій у підвищенні якості та зберіганні зернових культур;

•практичні поради щодо оптимізації контролю якості від посіву до збирання.



Захід розпочав Роман Огроднічий, генеральний директор компанії «АБМ-Трейд», який привітав учасників та презентував програму дій, яка вирішує проблеми з якісними характеристиками вхідної сировини.



Роман Огроднічий підкреслив важливість проведення таких заходів в подальшому для розвитку аграрного сектору, бо завдяки Програмі USAID АГРО у виробників сировини є виняткова можливість розвивати та посилювати свій бізнес.



Оксана Бойко, кандидат наук, завідувач лабораторії ТОВ «Нутріон» говорила про контроль якості зернових. Спікерка детальніше зупинилась та окреслила важливість правильного зберігання зерна, контроль якості зерна, актуальність врахування інновацій у роботі лабораторій, адже якісні лабораторні дослідження відіграють виняткову роль у подальшому використанні зерна.



Артем Шатковський, менеджер зі збуту ТОВ «Агрінос Україна» акцентував увагу на вирощуванні зернових та бобових культур та що чекає фермера в майбутньому.



Щодо купівлі та цін на зерно все частіше зустрічається примітка про закупки продукції, що має сертифікацію ISCC. Ціни на таке зерно вищі, аніж на звичайне.



Якщо фермер орієнтований за західний ринок - сертифікація ISCC (міжнародна сертифікація сталого розвитку та викидів вуглецю) є ключовим аспектом у досягненні цієї цілі.



Стандарт охоплює всі етапи ланцюга постачання, від вирощування сировини до доставки кінцевого продукту.



Надія Горошко, керівник відділу маркетингу компанії «АБМ-Трейд» представила презентацію «Філософія ефективності. Ощадливе виробництво», під час якої учасники зіграли 3 гри для кращого розуміння принципів Lean-культури.



В рамках заходу було проведено екскурсію на завод для ознайомлення із виробництвом, на якому вже декілька років впроваджується система ощадливого виробництва, оскільки «АБМ-Трейд» прагне розвиватися та досягати високих результатів.



Ця подія стала чудовим майданчиком для обміну досвідом, обговорення найактуальніших питань щодо контролю якості зернових та бобових культур, окреслення майбутніх перспектив розвитку.



Організатори заходу дякують усім учасникам, експертам та спікерам за активну участь у семінарі.



Будуть раді бачити усіх знову на наступних заходах.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. 24 травня 2024 року компанія «АБМ-Трейд» провела навчальний семінар на тему: «Контроль якості зернових та бобових культур».Діяльність стала можливою завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) у рамках Програми з аграрного і сільського розвитку (АГРО), яка виконується Chemonics International.До участі у семінарі було запрошено ММСП-постачальників сировини.Метою заходу було обговорення важливості контролю якості зернових та бобових культур, оскільки це питання залишається надзвичайно актуальним у наш час.Під час семінару мали нагоду обговорити ряд важливих питань:• актуальні методи вимірювання якості та оцінки врожаю;• лабораторні дослідження якості зерна;• використання сучасних технологій у підвищенні якості та зберіганні зернових культур;•практичні поради щодо оптимізації контролю якості від посіву до збирання.Захід розпочав, генеральний директор компанії «АБМ-Трейд», який привітав учасників та презентував програму дій, яка вирішує проблеми з якісними характеристиками вхідної сировини.Роман Огроднічий підкреслив важливість проведення таких заходів в подальшому для розвитку аграрного сектору, бо завдяки Програмі USAID АГРО у виробників сировини є виняткова можливість розвивати та посилювати свій бізнес., кандидат наук, завідувач лабораторії ТОВ «Нутріон» говорила про контроль якості зернових. Спікерка детальніше зупинилась та окреслила важливість правильного зберігання зерна, контроль якості зерна, актуальність врахування інновацій у роботі лабораторій, адже якісні лабораторні дослідження відіграють виняткову роль у подальшому використанні зерна., менеджер зі збуту ТОВ «Агрінос Україна» акцентував увагу на вирощуванні зернових та бобових культур та що чекає фермера в майбутньому.Щодо купівлі та цін на зерно все частіше зустрічається примітка про закупки продукції, що має сертифікацію ISCC. Ціни на таке зерно вищі, аніж на звичайне.Якщо фермер орієнтований за західний ринок - сертифікація ISCC (міжнародна сертифікація сталого розвитку та викидів вуглецю) є ключовим аспектом у досягненні цієї цілі.Стандарт охоплює всі етапи ланцюга постачання, від вирощування сировини до доставки кінцевого продукту., керівник відділу маркетингу компанії «АБМ-Трейд» представила презентацію «Філософія ефективності. Ощадливе виробництво», під час якої учасники зіграли 3 гри для кращого розуміння принципів Lean-культури.В рамках заходу було проведено екскурсію на завод для ознайомлення із виробництвом, на якому вже декілька років впроваджується система ощадливого виробництва, оскільки «АБМ-Трейд» прагне розвиватися та досягати високих результатів.Ця подія стала чудовим майданчиком для обміну досвідом, обговорення найактуальніших питань щодо контролю якості зернових та бобових культур, окреслення майбутніх перспектив розвитку.Організатори заходу дякують усім учасникам, експертам та спікерам за активну участь у семінарі.Будуть раді бачити усіх знову на наступних заходах.

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