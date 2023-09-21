«Брати чуже без дозволу – не можна»: юристка Юлія Габрук про авторські права в Instagram та як їх не порушити
Сьогодні, 20:00
У світі глобальної діджиталізації важко уявити бізнес, який би не презентував себе у всесвітній павутині. Підприємці, які працюють у найрізноманітніших галузях, використовують для просування та розвитку своїх брендів соціальні мережі. Чи не найчастіше, це відбувається в Instagram. Цей ресурс допомагає представникам бізнесу стати більш популярними, залучати нових клієнтів, а також продавати свій товар чи послуги. Однак тут, окрім широких можливостей для спілкування, впізнаваності та збільшення прибутку, існують свої правила. Зокрема, щодо використання та поширення контенту, а також дотримання авторських прав, порушення яких може спричинити неприємності і навіть відповідальність перед законом.
Що варто знати представникам бізнесу про дотримання авторських прав, журналісти Інформаційного агенства ВолиньPost дізналися у адвокатки та засновниці адвокатського бюро Юлії Габрук.
За спиною Юлії – 10 років юридичної практики. Останні з них вона працює з ІТ-, інфо- та креативним бізнесом і допомагає клієнтам вирішувати спірні питання в сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема, і авторських прав. Крім того, сьогодні адвокатка – сертифікований консультант у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Луцьку. Там вона веде тренінги і надає фахові консультації, допомагаючи підприємцям започатковувати та вести бізнес в рамках правового поля.
Авторські права виникають на літературні, художні твори або будь-які інші в сфері мистецтва. Це може бути архітектура, музика, фотографія, кіно, відеоролик, кліп тощо. В законі їх об’єднує поняття твір. А що ми бачимо в Instagram? Такі ж твори – відео, світлини, тексти… Ось це все теж є об’єктами авторських прав. Виникають вони тоді, коли ви створюєте оригінальний твір і виражаєте його в об'єктивній формі (письмовій, речовій, електронній тощо). Вам їх не треба реєструвати чи якимось чином доводити. Ви це створили, виклали, і цього достатньо, ви вже набули авторських прав. Це означає, що інші користувачі не можуть взяти ваше фото і видати його за своє, не можуть взяти ваш текст, дописати два смайлика і опублікувати від свого імені. Але вони цілком можуть взяти ідею цього твору, адже вона не захищається. Наприклад, TikTok побудований тільки на ідеї, і, якби там не можна було їх копіювати, він би не працював.
Але варто пам’ятати, що від ідеї до порушення один крок. Ідея – це коли ви побачили фото, як наречений тримає наречену «на долоні» і відтворили його. А якщо ви взяли відео і створили повністю тотожне, зберігаючи таймінг, експозицію, плани, побудову кадру – то тут вже можна говорити про порушення авторських прав.
За загальним правилом, використовувати чуже можна лише за згодою автора або правовласника (якщо автор свої права комусь передав). Самої згадки про автора (а у випадку передачі прав автором – про правовласника) – недостатньо, вам необхідно звернутися до нього особисто. При чому, закон передбачає, що це повинен бути письмовий договір. Там ви описуєте, яким способом відбудеться використання твору, та інші умови.
Закон дозволяє використовувати без дозволу чужий матеріал лише в деяких випадках. Перше – коли контент поширено за умовами вільної ліцензії (creative commons). Друге – на умовах вільного використання. В Україні це чіткий перелік випадків, визначений законом. Наприклад, коли ви берете лише фрагмент твору як цитату з інформаційною метою. Це може бути чужа цитата у власній статті. Ви взяли короткий уривок, а в себе виділили його графічно чи семантично, вказали джерело та хто автор.
Як я вже казала, авторське право на оригінальні твори в соцмережах, як і поза ними, набувається автоматично. Але, якщо ваша сторінка, наприклад, називається «Sweet Candy», а там ви публікуєте оригінальний власний текст, я б радила в кінці дописати знак охорони авторського права – ©, зазначити своє прізвище та ім'я, а також дату публікації. Таким чином, ви визначаєте, що ви – автор , і у майбутньому вам буде простіше довести, що цей текст належить саме вам.
Я раджу практикувати, перш за все, комунікацію. Спочатку просто напишіть в особисті повідомлення і висловіть своє обурення там, мовляв, «Я створила це фото, прошу вилучити і не використовувати». Запевняю, що 90% спорів завершується так.
В Instagram також є можливість подати скаргу про порушення авторських прав. Для цього необхідно зайти в налаштування допису і перед вами з'явиться віконце, де можна подати цю заявку. Система розглядає скаргу і видаляє контент зі сторінки порушника. Якщо ж це систематичне порушення, то може заблокувати і цілий профіль. Не раджу подавати скаргу, якщо ви не впевнені, що ваші права таки порушені. Instagram чітко пише, що за брехливе повідомлення ви також можете нести відповідальність. Варто розуміти: якщо ви зображені на фото, це ще не значить, що ви - автор і хтось порушує ваші авторські права. Порушення виникає тоді, якщо ви самі створили це фото, або хтось створив для вас, але ви викупили чи набули цих прав, і вони тепер належать вам.
Якщо ж не діє ні особиста розмова, ні скарга, можна звертатися до юристів та писати претензію конкретній людині за межами платформи чи навіть піти в суд.
У судовому порядку ми можемо заборонити використовувати контент, можемо просити відшкодування шкоди або ж компенсацію. Найкраще вимагати останнє, адже розмір компенсації закон визначає від 6 000 гривень до 600 000 гривень (орієнтовно, сума змінюватиметься залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму), зважаючи на те, наскільки ви доведете це порушення. Зі збитками складніше, тому що їхній розмір не визначається в законі, і ви самі повинні довести, чому саме таку суму ви втратили внаслідок порушення. Можна відшкодовувати також моральну шкоду або упущену вигоду, а можна зобов’язати іншу сторону повідомити в інтернеті чи ЗМІ про те, що вона порушила ваші авторські права.
Авторські права поділяються на немайнові та майнові. Немайнове право – це, зокрема, право називатися автором. Тобто Шевченко завжди буде автором «Заповіту», навіть якщо він помер, і минуло багато часу. Це право безстрокове. Майнові права – це ті, що дозволяють вам використовувати твори, а також дозволяти або забороняти іншим робити це. На відміну від немайнових, вони мають строк чинності, і згідно з нашим законодавством діють за життя автора і протягом 70 років після його смерті.
Тобто сьогодні ми можемо вільно на футболку нанести вірш Сковороди, але не можемо відобразити рядки з поезії Ліни Костенко, адже вона ще жива, права ще діють, і ми маємо запитувати в поетеси дозволу. Порада: якщо не знаєте чи можна використати чужий твір – отримайте консультацію спеціаліста.
Записуйтеся на фахову консультацію до Юлії Габрук у центрі підтримки підприємництва «Дія.Бізнес» у Луцьку.
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Що варто знати представникам бізнесу про дотримання авторських прав, журналісти Інформаційного агенства ВолиньPost дізналися у адвокатки та засновниці адвокатського бюро Юлії Габрук.
За спиною Юлії – 10 років юридичної практики. Останні з них вона працює з ІТ-, інфо- та креативним бізнесом і допомагає клієнтам вирішувати спірні питання в сфері захисту інтелектуальної власності, зокрема, і авторських прав. Крім того, сьогодні адвокатка – сертифікований консультант у центрі підтримки підприємців Дія.Бізнес в Луцьку. Там вона веде тренінги і надає фахові консультації, допомагаючи підприємцям започатковувати та вести бізнес в рамках правового поля.
Що таке авторське право та як воно поширюється на дописи у соцмережі Instagram?
Авторські права виникають на літературні, художні твори або будь-які інші в сфері мистецтва. Це може бути архітектура, музика, фотографія, кіно, відеоролик, кліп тощо. В законі їх об’єднує поняття твір. А що ми бачимо в Instagram? Такі ж твори – відео, світлини, тексти… Ось це все теж є об’єктами авторських прав. Виникають вони тоді, коли ви створюєте оригінальний твір і виражаєте його в об'єктивній формі (письмовій, речовій, електронній тощо). Вам їх не треба реєструвати чи якимось чином доводити. Ви це створили, виклали, і цього достатньо, ви вже набули авторських прав. Це означає, що інші користувачі не можуть взяти ваше фото і видати його за своє, не можуть взяти ваш текст, дописати два смайлика і опублікувати від свого імені. Але вони цілком можуть взяти ідею цього твору, адже вона не захищається. Наприклад, TikTok побудований тільки на ідеї, і, якби там не можна було їх копіювати, він би не працював.
Але варто пам’ятати, що від ідеї до порушення один крок. Ідея – це коли ви побачили фото, як наречений тримає наречену «на долоні» і відтворили його. А якщо ви взяли відео і створили повністю тотожне, зберігаючи таймінг, експозицію, плани, побудову кадру – то тут вже можна говорити про порушення авторських прав.
Чому не варто без дозволу використовувати чужі дописи в Instagram?
За загальним правилом, використовувати чуже можна лише за згодою автора або правовласника (якщо автор свої права комусь передав). Самої згадки про автора (а у випадку передачі прав автором – про правовласника) – недостатньо, вам необхідно звернутися до нього особисто. При чому, закон передбачає, що це повинен бути письмовий договір. Там ви описуєте, яким способом відбудеться використання твору, та інші умови.
Закон дозволяє використовувати без дозволу чужий матеріал лише в деяких випадках. Перше – коли контент поширено за умовами вільної ліцензії (creative commons). Друге – на умовах вільного використання. В Україні це чіткий перелік випадків, визначений законом. Наприклад, коли ви берете лише фрагмент твору як цитату з інформаційною метою. Це може бути чужа цитата у власній статті. Ви взяли короткий уривок, а в себе виділили його графічно чи семантично, вказали джерело та хто автор.
Як захистити авторське право на свої дописи в Instagram?
Як я вже казала, авторське право на оригінальні твори в соцмережах, як і поза ними, набувається автоматично. Але, якщо ваша сторінка, наприклад, називається «Sweet Candy», а там ви публікуєте оригінальний власний текст, я б радила в кінці дописати знак охорони авторського права – ©, зазначити своє прізвище та ім'я, а також дату публікації. Таким чином, ви визначаєте, що ви – автор , і у майбутньому вам буде простіше довести, що цей текст належить саме вам.
Як діяти, якщо хто порушив моє авторське право в Instagram?
Я раджу практикувати, перш за все, комунікацію. Спочатку просто напишіть в особисті повідомлення і висловіть своє обурення там, мовляв, «Я створила це фото, прошу вилучити і не використовувати». Запевняю, що 90% спорів завершується так.
В Instagram також є можливість подати скаргу про порушення авторських прав. Для цього необхідно зайти в налаштування допису і перед вами з'явиться віконце, де можна подати цю заявку. Система розглядає скаргу і видаляє контент зі сторінки порушника. Якщо ж це систематичне порушення, то може заблокувати і цілий профіль. Не раджу подавати скаргу, якщо ви не впевнені, що ваші права таки порушені. Instagram чітко пише, що за брехливе повідомлення ви також можете нести відповідальність. Варто розуміти: якщо ви зображені на фото, це ще не значить, що ви - автор і хтось порушує ваші авторські права. Порушення виникає тоді, якщо ви самі створили це фото, або хтось створив для вас, але ви викупили чи набули цих прав, і вони тепер належать вам.
Якщо ж не діє ні особиста розмова, ні скарга, можна звертатися до юристів та писати претензію конкретній людині за межами платформи чи навіть піти в суд.
Яка відповідальність передбачена для порушників в Україні?
У судовому порядку ми можемо заборонити використовувати контент, можемо просити відшкодування шкоди або ж компенсацію. Найкраще вимагати останнє, адже розмір компенсації закон визначає від 6 000 гривень до 600 000 гривень (орієнтовно, сума змінюватиметься залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму), зважаючи на те, наскільки ви доведете це порушення. Зі збитками складніше, тому що їхній розмір не визначається в законі, і ви самі повинні довести, чому саме таку суму ви втратили внаслідок порушення. Можна відшкодовувати також моральну шкоду або упущену вигоду, а можна зобов’язати іншу сторону повідомити в інтернеті чи ЗМІ про те, що вона порушила ваші авторські права.
Скільки діють авторські права?
Авторські права поділяються на немайнові та майнові. Немайнове право – це, зокрема, право називатися автором. Тобто Шевченко завжди буде автором «Заповіту», навіть якщо він помер, і минуло багато часу. Це право безстрокове. Майнові права – це ті, що дозволяють вам використовувати твори, а також дозволяти або забороняти іншим робити це. На відміну від немайнових, вони мають строк чинності, і згідно з нашим законодавством діють за життя автора і протягом 70 років після його смерті.
Тобто сьогодні ми можемо вільно на футболку нанести вірш Сковороди, але не можемо відобразити рядки з поезії Ліни Костенко, адже вона ще жива, права ще діють, і ми маємо запитувати в поетеси дозволу. Порада: якщо не знаєте чи можна використати чужий твір – отримайте консультацію спеціаліста.
Записуйтеся на фахову консультацію до Юлії Габрук у центрі підтримки підприємництва «Дія.Бізнес» у Луцьку.
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