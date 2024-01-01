Який кондиціонер ідеально підійде для квартири





Тип монтажу: спліт-системи чи мобільні

Одразу відкидаємо касетні: вони використовуються для великих приміщень на кшталт складів. Через особливості монтажу такий варіант не підійде для квартири. Проте є достатньо інших моделей. Спліт-системи мають один чи більше блоків зовні та один — усередині. Це ідеальний



Потужність та шум

Вибирати кондиціонер потрібно під розміри кімнати. Зазвичай ці показники зазначені в описі самої моделі. Якщо приміщення «прохідне», як коридор чи вітальня, потужність має бути вищою. Стандартні розрахунки такі (для приміщень із відстанню до стелі до 3 м):



площа до 20 м² — 2 кВт;

25 м² — 2,5 кВт;

35 м² — 3,5 кВт;

до 50 м² — 5,2 кВт.



Рівень шуму також залежить від особливостей роботи системи. У стандартних варіантах повітря проходить через кондиціонер і фреон, який поглинає тепло. Такі моделі зазвичай вимикаються, коли в кімнаті температура падає до комфортної позначки, і в момент ввімкнення кондиціонер починає працювати голосніше. Інший варіант — інверторна технологія. Така техніка працює постійно, але на невеликій потужності, тому набагато тихіша. Серед мінусів — безперебійне навантаження на електромережу.



Додаткові функції-режими

Перша за популярністю опція — обігрів. Особливо це актуально для старих багатоповерхівок, де система опалення працює взимку не дуже добре. Далі — очищення повітря. За допомогою фільтрів кондиціонер може вбирати пил, шерсть, пилок та запахи. Це ідеальний варіант для алергіків, сімей із дітьми та тваринами. Осушення та зволоження повітря важливі для створення хорошого мікроклімату. Є моделі з однією з функцій, є одразу з обома. Осушення допоможе приміщенням на нижніх рівнях, будинкам біля лісу чи водойм. Зволоження — ідеальний вибір для квартир на сонячній стороні чи горішніх поверхах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. До вибору кондиціонера для квартири треба підходити ретельно. Деякі покупці беруть першу-ліпшу модель, яку знаходять у магазині, а потім стикаються з проблемами: шумом, недостатнім охолодженням, вогкими стінами тощо. Щоб не потрапити в складну ситуацію, рекомендуємо ознайомитися з гайдом із вибору кондиціонера для квартири.Одразу відкидаємо касетні: вони використовуються для великих приміщень на кшталт складів. Через особливості монтажу такий варіант не підійде для квартири. Проте є достатньо інших моделей. Спліт-системи мають один чи більше блоків зовні та один — усередині. Це ідеальний кондиціонер для окремих приміщень. Його встановлюють на зовнішню стіну, тому на її стан треба звернути увагу. Якщо ця сторона кімнати має слабку штукатурку або загалом не викликає довіри, варто шукати модель меншої ваги (часто — не таку потужну). Інший варіант — підлогово-стельовий кондиціонер. Його можна монтувати вгорі чи знизу, що ідеально підійде, коли стіни «проблемні». Є також мобільні кондиціонери. Проте переставляти їх куди завгодно не вийде: така техніка має гофротрубу для виводу теплого повітря, тому теж встановлюється біля стіни. Серед недоліків — для хорошої роботи потрібно, щоб отвір у стіні був знизу. Просто закинути трубу у кватирку не вийде, адже тепле повітря ззовні повернеться в приміщення.Вибирати кондиціонер потрібно під розміри кімнати. Зазвичай ці показники зазначені в описі самої моделі. Якщо приміщення «прохідне», як коридор чи вітальня, потужність має бути вищою. Стандартні розрахунки такі (для приміщень із відстанню до стелі до 3 м):Рівень шуму також залежить від особливостей роботи системи. У стандартних варіантах повітря проходить через кондиціонер і фреон, який поглинає тепло. Такі моделі зазвичай вимикаються, коли в кімнаті температура падає до комфортної позначки, і в момент ввімкнення кондиціонер починає працювати голосніше. Інший варіант — інверторна технологія. Така техніка працює постійно, але на невеликій потужності, тому набагато тихіша. Серед мінусів — безперебійне навантаження на електромережу.Перша за популярністю опція — обігрів. Особливо це актуально для старих багатоповерхівок, де система опалення працює взимку не дуже добре. Далі — очищення повітря. За допомогою фільтрів кондиціонер може вбирати пил, шерсть, пилок та запахи. Це ідеальний варіант для алергіків, сімей із дітьми та тваринами. Осушення та зволоження повітря важливі для створення хорошого мікроклімату. Є моделі з однією з функцій, є одразу з обома. Осушення допоможе приміщенням на нижніх рівнях, будинкам біля лісу чи водойм. Зволоження — ідеальний вибір для квартир на сонячній стороні чи горішніх поверхах.

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