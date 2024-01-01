Джинси палаццо: як вибрати та з чим носити





Цей фасон привернув увагу дизайнерів не лише через свій стильний та елегантний вигляд. Окрім цього, палаццо:



зручні та практичні;

підходять до будь-якого типу фігури;

поєднуються з більшістю популярних видів взуття;

корегують особливості статури;

пасують до одягу в різних стилях.

Це вагомі причини для того, щоб посісти центральне місце у жіночому гардеробі. Але оцінити всі переваги цієї моделі можна лише за умови ідеальної посадки.



Критерії вибору джинсів палаццо

Ця модель щільно облягає тіло від талії до початку стегон, а далі штанини розширюються донизу. Така конструкція вигідно підкреслює переваги жіночої фігури та приховує недоліки. Джинси палаццо змінюють пропорції тіла, тому варто ретельно вибирати довжину, посадку та навіть колір.



За довжиною вони мають досягати підлоги або середини каблука взуття. Також існують короткі моделі до середини гомілок. Помилкою буде купити джинси палаццо до щиколотки або трохи вище. Зараз в моді штани з високою посадкою, які роблять талію витонченою та приховують живіт. Але для фігури типу «яблуко» краще знайти модель із середньою або низькою посадкою — вона буде зручніша. Щоб виглядати стрункіше, бажано віддати перевагу чорним, фіолетовим чи темно-синім моделям. Білі, блакитні та бежеві, рожеві та інші світлі кольорові штани добре виглядатимуть на струнких жінках.



Стильні комбінації з джинсами палаццо

Чи пасуватиме ця модель, залежить від зовнішності жінки, а також правильного поєднання штанів з іншим одягом та взуттям. За високого зросту бажано носити взуття без каблуків:



балетки;

босоніжки;

лофери;

сліпони;

сліпери;

оксфорди.

Якщо верхню частину одягу теж зробити об’ємною, це збалансує пропорції тіла. На допомогу прийде популярна в цьому році багатошаровість.



Низеньким жінкам, навпаки, пасуватимуть із джинсами палаццо високі підбори. Верхню частину одягу бажано підбирати таку, що облягає — топи, гольфи, приталені сорочки або короткі светри та жакети.

З верхнього одягу ефектно виглядає з широкими джинсами коротка шкіряна куртка. Також пасуватиме до цієї моделі довге пальто вільного крою. А ось куртки та парки середньої довжини краще поєднувати зі штанами інших фасонів. Сумки до них більше підходять невеликі, крос-боді або акуратні месенджери.



З джинсами палаццо можна експериментувати та створювати нові образи, змінюючи лише декілька деталей одягу або аксесуарів. Вони просто створені для тих жінок, хто хоче виглядати стильно без надмірних зусиль.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Щорічно в асортименті магазинів з’являються нові моделі одягу. Тим, хто стежить за модою, варто купити жіночі джинси палаццо, що одними з перших потрапили в тренди 2024 року. Їх пропонують Rag & Bone та A.P.C ., Theory, Bimba Y Lola та інші бренди.Цей фасон привернув увагу дизайнерів не лише через свій стильний та елегантний вигляд. Окрім цього, палаццо:Це вагомі причини для того, щоб посісти центральне місце у жіночому гардеробі. Але оцінити всі переваги цієї моделі можна лише за умови ідеальної посадки.Ця модель щільно облягає тіло від талії до початку стегон, а далі штанини розширюються донизу. Така конструкція вигідно підкреслює переваги жіночої фігури та приховує недоліки. Джинси палаццо змінюють пропорції тіла, тому варто ретельно вибирати довжину, посадку та навіть колір.За довжиною вони мають досягати підлоги або середини каблука взуття. Також існують короткі моделі до середини гомілок. Помилкою буде купити джинси палаццо до щиколотки або трохи вище. Зараз в моді штани з високою посадкою, які роблять талію витонченою та приховують живіт. Але для фігури типу «яблуко» краще знайти модель із середньою або низькою посадкою — вона буде зручніша. Щоб виглядати стрункіше, бажано віддати перевагу чорним, фіолетовим чи темно-синім моделям. Білі, блакитні та бежеві, рожеві та інші світлі кольорові штани добре виглядатимуть на струнких жінках.Чи пасуватиме ця модель, залежить від зовнішності жінки, а також правильного поєднання штанів з іншим одягом та взуттям. За високого зросту бажано носити взуття без каблуків:Якщо верхню частину одягу теж зробити об’ємною, це збалансує пропорції тіла. На допомогу прийде популярна в цьому році багатошаровість.Низеньким жінкам, навпаки, пасуватимуть із джинсами палаццо високі підбори. Верхню частину одягу бажано підбирати таку, що облягає — топи, гольфи, приталені сорочки або короткі светри та жакети.З верхнього одягу ефектно виглядає з широкими джинсами коротка шкіряна куртка. Також пасуватиме до цієї моделі довге пальто вільного крою. А ось куртки та парки середньої довжини краще поєднувати зі штанами інших фасонів. Сумки до них більше підходять невеликі, крос-боді або акуратні месенджери.З джинсами палаццо можна експериментувати та створювати нові образи, змінюючи лише декілька деталей одягу або аксесуарів. Вони просто створені для тих жінок, хто хоче виглядати стильно без надмірних зусиль.

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