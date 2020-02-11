Відпочинок на Світязі 2024: нові правила, перепустки та заборонені для туристів місця

БОГДАН ТИМОШУК,

т. в. о. голови Шацької селищної громади

Озеро Світязь, травень 2024 року

Озеро Світязь, травень 2024 року

Озеро Світязь, травень 2024 року

МАРГАРИТА ВЕРШИНІНА,

речниця Волинського прикордонного загону

(фото: Волинський прикордонний загін)

Ліс поблизу озера Світязь (фото: Андрій Ковальчук)

На носі – сезон відпусток. Відпочинок за кордоном, який до повномасштабного вторгнення був такий популярний серед українців, через зрозумілі причини став для них менш доступним. Все, що залишається більшості громадян – планувати подорожі на найближчі рекреаційні локації. Географія Волині відкриває для туристів великий список місць, які можна було відвідати. Напевно, найпопулярніше з них – озеро Світязь. Однак в прикордонні, через близькість Білоруссю, цьогоріч для туристів ввели нові правила перебування.Яким буде літо-2024 на Шацьких озерах, скільки відпочивальників там очікують, які нові правила ввели на туристів та де відпочивати буде заборонено. Це та інше з’ясували журналісти Інформаційного агенства ВолиньPost."Початок сезону офіційно стартує 16 червня, але вже зараз ми маємо перших відпочивальників. Який буде притік туристів цього року, спрогнозувати неможливо, як і будь-що в нашій країні. Минулого сезону ми планували одне, а вийшло зовсім інше. На початку літа були впевнені, що багато людей не приїде, але в серпні було зафіксовано майже довоєнний рівень відпочивальників. Ми терміново змушені були вносити корективи в роботу комунальних служб. Це стосувалося і вивозу сміття, і питання біотуалетів на пляжі, і водовідведення", – каже Богдан Тимошук.Він зазначає, що упродовж минулого літа відпочивати на Світязь приїхало близько 100 000 людей. І якщо до повномасштабної війни основними туристами були жителі західних та центральних регіонів України, то тогоріч громада прийняла багато відпочивальників зі східних областей держави."Цього року, хоч ми і не знаємо, чи будуть їхати до нас люди – свою роботу виконуємо. Мусимо забезпечити функціонування і рятувальних постів, і комунальних служб, і всього, що необхідно для нормального та комфортного відпочинку громадян. Громада будь-якому разі буде готова приймати відпочивальників", – каже очільник Шаччини."Цьогоріч ми позиціонуємо відпочинок на Світязі, перш за все, як можливість відволіктися та оздоровитися. До нас вже приїхала велика кількості дітей, батьки яких загинули на фронті. Є ряд людей, які сьогодні потребують реабілітації після поранень. Цей відпочинок необхідний і сім’ям військових, і самим військовим, і їхнім дітям, і загалом всім, хто сьогодні працює на благо країни. Людям важливо перезавантажитися, з новими силами стати до роботи і робити все, щоб наближати перемогу і підтримувати ЗСУ", – каже пан Богдан.Він додає, що нині власники туристичних баз переформатували свою роботу. Вони облаштовують спа, чани та бані. Тож навіть якщо погода виявиться несприятливою, люди можуть знайти можливості для гарного проведення часу."Активний відпочинок теж буде присутній. Працюватимуть катамарани, прокат велосипедів, байків, квадроциклів, проводитимуться екскурсії. Озеро Світязь, світязька набережна, Гряда, пульмівський напрямок, Пісочне озеро не входить в прикордонну зону, тут обмежень ніяких немає щодо пересування. Основні інженерні роботи сили підтримки та оборони проводять в безпосередній близькості до кордону. Тож навіть, якщо туристичні маршрути раніше пролягали територією, що сьогодні не може бути застосована для відпочинку, то організатори адаптуються і переробляють їх. Адже для них важливо дати можливість туристу відвідати якісь цікаві місця, щось побачити, а не просто лежати на пляжі", – зазначає керівник громади.Не планують під час сезону і масових заходів, таких як фестивалі чи концерти, що були дуже популярні раніше. Організовуватимуть хіба що спортивні змагання, дитячі виступи або ж благодійні дійства на підтримку ЗСУ."Ми розуміємо, що в країні війна, і серед відпочивальників – багато сімей, які втратили своїх рідних. В кожну громаду сьогодні везуть загиблих хлопців. Тож розважатися зараз буде недоцільно і неправильно з моральної точки зору", – зазначає Богдан Тимошук."Звісно, від притоку туристів прямо залежить і дохід мешканців наших населених пунктів, і громади в цілому. Чим більше відпочивальників, тим більше можливостей в місцевих реалізувати того ж пончика, якусь рибу, різного роду крафтові вироби. Чим більше людей, тим ефективніше бізнес зможе працювати, більше зможе працевлаштувати осіб, більше платити податків, а отже будуть більші надходження до бюджету громади. А коли ми будемо отримувати ці надходження, то, в свою чергу, теж зможемо допомагати ЗСУ", – каже пан Богдан.Він додає, що в громаді сьогодні – відносно спокійно, тож тут готуються до відкриття сезону і радо запрошують всіх, кому потрібен відпочинок.Маршарита Вершиніна каже, що громадянам, які планують перебувати в прикордонній смузі, необхідні будуть спеціальні перепустки. Але прикордонна смуга – це лише ділянка місцевості, що розтягується на відстані 5 кілометрів від державного кордону України. Зокрема, Світязь, не входить у цю місцевість."Дозволи не потрібні людям, які перебуватимуть у населених пунктах та місцях масового відпочинку, що визначені органами місцевого самоврядування. На цих територіях режимні обмеження не діють. Однак, якщо туристи мають намір пересуватися за межами міст, сіл та баз відпочинку, їм треба заздалегідь потурбуватися про отримання перепусток", – запевняє прикордонниця."Дозволи видають у нашому Волинському прикордонному загоні. Направити відповідний запит на його отримання можна або на електронну адресу, або поштою, або ж звернутися безпосередньо в прикордонний загін за адресою: місто Луцьк, вулиця Стрілецька, 6. Заяву ми розглядаємо упродовж 10 днів, відповідь направляємо у такому ж вигляді, в якому й отримали – електронному, письмовому або безпосередньо в руки. Дозвіл має вигляд документа формату А4, його форма визначена та затверджена наказом Міністерства внутрішніх справ № 49. У перепустці вказані особисті дані особи та контактний номер телефону, зазначений вид дозволу, його термін та зона дії. Пред’являти документ службовим особам можна як в електронному варіанті, так і в роздрукованому вигляді", – говорить Маргарита.Вона зазначає, що зараз триває активний процес отримання дозволів жителями прикордоння, тому обсяг запитів дуже великий. Тож радить громадянам, які планують відпочивати в межах прикордонної смуги та пересуватися поза населеними пунктами і рекреаційними базами, звертатися за перепустками завчасно."У разі відсутності дозволу, осіб можуть притягнути до адміністративної відповідальності. На громадян складатимуться матеріали за статтею 202 Кодексу України про адміністративні правопорушення", – каже прикордонниця.Маргарита зазначає, що особи, які перебувають в контрольованих прикордонних районах – Камінь-Каширському, Ковельському, Володимирському – повинні обов’язково мати з собою документ, що посвідчує їхню особу. Виявлення громадян без документів також розцінюватиметься як порушення прикордонного режиму і потягне за собою адміністративну відповідальність.Маргарита Вершиніна каже, що вздовж державного кордону та на території до 2 кілометрів від нього продовжують діяти додаткові режимні обмеження, які є обов’язковими до виконання. На цій місцевості заборонене будь-яке пересування цивільних осіб."Там не можна перебувати в лісосмугах та лісових масивах, збирати дикороси, займатися полюванням чи риболовлею, плавати на човнах тощо. Заборонений також рух транспорту дорогами, що відсутні в реєстрі автомобільних доріг і ведуть до державного кордону. Тобто це лісові стежки, яких немає на картах", – говорить військова."Ні для кого не секрет, що з початку повномасштабного вторгнення проводяться заходи щодо укріплення державного кордону з Білоруссю. Це і спорудження інженерних конструкцій, і встановлення керованих та некерованих мінно-вибухових загороджень. Такі роботи активнно тривають і зараз як безпосередньо вздовж рубежу, так і в прикордонні. Тобто місць, на яких встановлені інформаційні покажчики «Обережно, міни!» заради власної безпеки громадянам варто уникати", – розповідає Маргарита.Вона дадає: є випадки, коли детонування відбувалося внаслідок несприятливих погодних умов. Тому, ще більш обачними громадянам треба бути під час грози."Закликаємо туристів не нехтувати нашими рекомендаціями та не порушувати законодавство", – каже прикордонниця.