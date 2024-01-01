Найпопулярніші Youtube-блогери України





Контент сьогодні

Вплив війни на життя українців був значний і повною мірою відобразився на їхніх змінах у споживанні контенту. Військові події та загроза безпеці створили атмосферу постійного стресу та тривоги, яка змусила багатьох переосмислити свої пріоритети та цінності. Пошук безпеки та рефлексія над власним життям віддзеркалилися на виборі контенту, який українці споживають.



Раніше було досить поширеним явищем споживання як українського, так і російського контенту, адже деякі російські творці контенту мали значну популярність в Україні. Однак війна та російська агресія суттєво змінили цю ситуацію. Загострення політичної ситуації спричинило активну фільтрацію та відмову від споживання російського контенту багатьма українцями. Це можна пояснити не лише патріотичними мотивами, але й прагненням до внутрішньої безпеки та підтримки військових зусиль країни.



Чому українці раніше переглядали російський контент

Раніше багато українців обирали російський контент через його вищу якість і доступність. Російські творці контенту часто володіли великим досвідом, технічною майстерністю та вмінням привернути увагу аудиторії. Крім того, російськомовний контент був широко розповсюджений і мав значну аудиторію як у самій Україні, так і в російськомовних країнах. Така популярність зумовлювалася як високою якістю продукції, так і більшим розмаїттям тематики, яка відповідала інтересам широкого кола глядачів.



Сьогодні замість російського контенту українці все активніше віддають перевагу власним творцям контенту. Підвищений попит на український контент на платформі YouTube стає очевидним. Це свідчить про зростаючий патріотизм та підтримку вітчизняних талантів у цей непростий час. Також, це може бути спробою виявити солідарність та внутрішню підтримку одне одного в умовах воєнного конфлікту.



Серед українських каналів на YouTube особливу популярність набирають ті, що активно висвітлюють військові події, роблять аналітичні матеріали про ситуацію в країні, а також ті, які пропагують українську культуру та мистецтво. Важливим аспектом стає не лише якість контенту, але й його змістовна наповненість, спрямована на підтримку національного духу та моральне піднесення українського народу в часи випробувань.



Таким чином, війна не лише змінила безпосереднє оточення українців та їхні пріоритети, але й вплинула на їхній вибір контенту. Зростаюча популярність українського контенту на YouTube свідчить про потужний національний рух, спрямований на підтримку власної культури та підсилення духу в умовах екстремальних випробувань. Серед українських каналів найбільше набирають популярності такі Ютуб-канали.



Маша Єфросиніна

Дуже популярний канал в Україні, майже на мільйон



Сергій Притула

На YouTube-каналі відомого українського телеведучого, політика та волонтера Сергія Притули можна знайти не лише розважальний контент, але й глибокі та актуальні розмови. Сергій веде різні формати, серед яких найбільш популярний - це подкаст з Антоном Тимошенком, де вони обговорюють найважливіші питання сучасності.



Олексій Дурнєв

Олексій Дурнєв випускає ролики, у яких гумористично висміює новини про Росію, проводить огляди на різні страви. Він стежить за патріотичними настроями та користується значною популярністю серед глядачів.



Мiша Кацурiн

На каналі Міші Кацуріна ведуться захопливі подорожі, під час яких досліджуються віддалені кулінарні країни та відкриваються найцікавіші ресторани. Міша не подорожує сам — його постійний співактор і друг, касатік Антон, завжди поруч. Разом вони підкоряють нові кулінарні враження та діляться ними з глядачами на своєму каналі, роблячи кожну подорож захопливим пригодою.



Леви на джипі

Канал є відомим джерелом незалежного гумористичного контенту, який отримав значну популярність серед глядачів. Заснований в 2019 році, цей канал представляє тріо талановитих коміків - Андрія Лузана, Миколу Зирянова і Валіка Міхієнка. Вони пропонують широкий спектр розважальних відео, які охоплюють різноманітні теми та ситуації, від гумористичних скетчів до смішних коментарів щодо актуальних подій. Мета каналу завжди полягає в розважанні та піднятті настрою своїм глядачам.



STERNENKO

Сергій Стерненко, активіст, який вже з Майдану виступає за українські інтереси, поширює свою позицію серед мільйонів глядачів. Щоденно на його каналі обговорюються актуальні події на фронті, у політиці та у суспільстві. Його аналітика надає глибоке освітлення основних новин, що представлена у форматі динамічних відеоматеріалів.



Загін Кіноманів

Віталій Гордієнко, актор і блогер, віддає перевагу розмовам про українське кіно та його учасників. Він активно проводить інтерв’ю з вітчизняними режисерами, сценаристами та акторами озвучення. Крім того, він докладно розглядає тему українського кіно в контексті світової, американської та східної кінематографії, створюючи великі есе. Все це робиться з великим ентузіазмом і пристрастю до справи, з наміром змінити ситуацію на краще. Протягом останніх двох років його канал на YouTube стрімко набирає популярність, піднімаючись на вершину українського YouTube.



Мої думки про кіно

Антоніо Лукіч, відомий режисер фільмів "Мої думки тихі" і "Люксембург, Люксембург", створив YouTube-канал, присвячений глибокому аналізу кіношедеврів. На каналі він розглядає цікаві теми, подає численні приклади та пояснення, доступні для розуміння широкого загалу. Канал відрізняється продуманим і стриманим стилем.



Славік Мартинюк

Український стендап комік та резидент клубу «Вільний стендап», Славік Мартинюк відомий своїм талантом розважати публіку своїми гумористичними виступами. Також він є директором табору West Camp у Карпатах. На його YouTube-каналі можна знайти веселі та захоплюючі виступи з різних концертів стендапу.



Валерія Мандзюк

На каналі Валерії Мандзюк можна знайти веселі та жваві виступи комедійної акторки стенд-ап жанру. Вона вже двічі ставала переможницею телешоу "Розсміши коміка" і активно бере участь у змаганнях Stand up Battle. Відома своєю участю в проекті Жіночий квартал, Валерія вражає глядачів своїм гумором та енергією. На своєму YouTube-каналі вона регулярно ділиться знімками зі своїх сольних стенд-ап турів, залишаючи глядачів у захваті від своїх виступів.



Український YouTube переживає справжній бум, що є вкрай обнадійливим явищем. Цей ріст свідчить про те, що українські глядачі та контент-творці дедалі більше зацікавлені в місцевому контенті. Збільшення кількості вітчизняного контенту на платформі є свідченням того, що українські блогери добре реагують на запити своєї аудиторії та активно працюють над тим, щоб задовольнити їхні потреби та інтереси.



Розмаїття та доступність контенту роблять український YouTube привабливим як для внутрішньої, так і для зарубіжної аудиторії. Сьогодні блогери не лише створюють вміст, але й активно взаємодіють зі своєю аудиторією, враховуючи її побажання та фідбек. Це допомагає створити сприятливу атмосферу взаєморозуміння та спільності, а також привертає увагу глядачів з різних країн, що допомагає популяризувати український контент на світовому рівні.



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Однак війна та російська агресія суттєво змінили цю ситуацію. Загострення політичної ситуації спричинило активну фільтрацію та відмову від споживання російського контенту багатьма українцями. Це можна пояснити не лише патріотичними мотивами, але й прагненням до внутрішньої безпеки та підтримки військових зусиль країни.Раніше багато українців обирали російський контент через його вищу якість і доступність. Російські творці контенту часто володіли великим досвідом, технічною майстерністю та вмінням привернути увагу аудиторії. Крім того, російськомовний контент був широко розповсюджений і мав значну аудиторію як у самій Україні, так і в російськомовних країнах. Така популярність зумовлювалася як високою якістю продукції, так і більшим розмаїттям тематики, яка відповідала інтересам широкого кола глядачів.Сьогодні замість російського контенту українці все активніше віддають перевагу власним творцям контенту. Підвищений попит на український контент на платформі YouTube стає очевидним. Це свідчить про зростаючий патріотизм та підтримку вітчизняних талантів у цей непростий час. Також, це може бути спробою виявити солідарність та внутрішню підтримку одне одного в умовах воєнного конфлікту.Серед українських каналів на YouTube особливу популярність набирають ті, що активно висвітлюють військові події, роблять аналітичні матеріали про ситуацію в країні, а також ті, які пропагують українську культуру та мистецтво. Важливим аспектом стає не лише якість контенту, але й його змістовна наповненість, спрямована на підтримку національного духу та моральне піднесення українського народу в часи випробувань.Таким чином, війна не лише змінила безпосереднє оточення українців та їхні пріоритети, але й вплинула на їхній вибір контенту. Зростаюча популярність українського контенту на YouTube свідчить про потужний національний рух, спрямований на підтримку власної культури та підсилення духу в умовах екстремальних випробувань. Серед українських каналів найбільше набирають популярності такі Ютуб-канали.Дуже популярний канал в Україні, майже на мільйон підписників в Ютуб , де кожен зможе знайти контент до душі. На офіційному каналі відомої української телеведучої та громадської діячки Маші Єфросиніної можна знайти інтерв'ю з провідними експертами з краси, медицини, здоров'я та інформаційних технологій, а також з відомими особистостями українського шоу-бізнесу. Канал також активно підтримує соціальні проекти, спрямовані на жінок та розробляє власні формати відео, такі як "Екзамен", "Екзамен. Нова реальність", "Дорослі Дівчата", "Запитання-Відповідь" та "Зарядка для вагітних".На YouTube-каналі відомого українського телеведучого, політика та волонтера Сергія Притули можна знайти не лише розважальний контент, але й глибокі та актуальні розмови. Сергій веде різні формати, серед яких найбільш популярний - це подкаст з Антоном Тимошенком, де вони обговорюють найважливіші питання сучасності.Олексій Дурнєв випускає ролики, у яких гумористично висміює новини про Росію, проводить огляди на різні страви. Він стежить за патріотичними настроями та користується значною популярністю серед глядачів.На каналі Міші Кацуріна ведуться захопливі подорожі, під час яких досліджуються віддалені кулінарні країни та відкриваються найцікавіші ресторани. Міша не подорожує сам — його постійний співактор і друг, касатік Антон, завжди поруч. Разом вони підкоряють нові кулінарні враження та діляться ними з глядачами на своєму каналі, роблячи кожну подорож захопливим пригодою.Канал є відомим джерелом незалежного гумористичного контенту, який отримав значну популярність серед глядачів. Заснований в 2019 році, цей канал представляє тріо талановитих коміків - Андрія Лузана, Миколу Зирянова і Валіка Міхієнка. Вони пропонують широкий спектр розважальних відео, які охоплюють різноманітні теми та ситуації, від гумористичних скетчів до смішних коментарів щодо актуальних подій. Мета каналу завжди полягає в розважанні та піднятті настрою своїм глядачам.Сергій Стерненко, активіст, який вже з Майдану виступає за українські інтереси, поширює свою позицію серед мільйонів глядачів. Щоденно на його каналі обговорюються актуальні події на фронті, у політиці та у суспільстві. Його аналітика надає глибоке освітлення основних новин, що представлена у форматі динамічних відеоматеріалів.Віталій Гордієнко, актор і блогер, віддає перевагу розмовам про українське кіно та його учасників. Він активно проводить інтерв’ю з вітчизняними режисерами, сценаристами та акторами озвучення. Крім того, він докладно розглядає тему українського кіно в контексті світової, американської та східної кінематографії, створюючи великі есе. Все це робиться з великим ентузіазмом і пристрастю до справи, з наміром змінити ситуацію на краще. Протягом останніх двох років його канал на YouTube стрімко набирає популярність, піднімаючись на вершину українського YouTube.Антоніо Лукіч, відомий режисер фільмів "Мої думки тихі" і "Люксембург, Люксембург", створив YouTube-канал, присвячений глибокому аналізу кіношедеврів. На каналі він розглядає цікаві теми, подає численні приклади та пояснення, доступні для розуміння широкого загалу. Канал відрізняється продуманим і стриманим стилем.Український стендап комік та резидент клубу «Вільний стендап», Славік Мартинюк відомий своїм талантом розважати публіку своїми гумористичними виступами. Також він є директором табору West Camp у Карпатах. На його YouTube-каналі можна знайти веселі та захоплюючі виступи з різних концертів стендапу.На каналі Валерії Мандзюк можна знайти веселі та жваві виступи комедійної акторки стенд-ап жанру. Вона вже двічі ставала переможницею телешоу "Розсміши коміка" і активно бере участь у змаганнях Stand up Battle. Відома своєю участю в проекті Жіночий квартал, Валерія вражає глядачів своїм гумором та енергією. На своєму YouTube-каналі вона регулярно ділиться знімками зі своїх сольних стенд-ап турів, залишаючи глядачів у захваті від своїх виступів.Український YouTube переживає справжній бум, що є вкрай обнадійливим явищем. Цей ріст свідчить про те, що українські глядачі та контент-творці дедалі більше зацікавлені в місцевому контенті. Збільшення кількості вітчизняного контенту на платформі є свідченням того, що українські блогери добре реагують на запити своєї аудиторії та активно працюють над тим, щоб задовольнити їхні потреби та інтереси.Розмаїття та доступність контенту роблять український YouTube привабливим як для внутрішньої, так і для зарубіжної аудиторії. Сьогодні блогери не лише створюють вміст, але й активно взаємодіють зі своєю аудиторією, враховуючи її побажання та фідбек. Це допомагає створити сприятливу атмосферу взаєморозуміння та спільності, а також привертає увагу глядачів з різних країн, що допомагає популяризувати український контент на світовому рівні.

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