Перетворення сонячного світла в електричну енергію: робота сонячних панелей крок за кроком





У чому головні особливості сонячних панелей

Сонячні батареї (або як їх називають – фотоелектричні модулі) – це назва спеціального обладнання, що використовується, щоб перетворювати світлову енергію на електричну завдяки наявності фотоелектричного ефекту. Основна частина сонячних панелей – фотоелектричні сонячні клітини. Ці деталі виробляються із напівпровідникових матеріалів, наприклад, кремнію.



Принцип роботи сонячної панелі оснований на потраплянні світла на фотоелектричну клітину, стимуляції “пробудження” електронів у матеріалах, створення потоку електричних зарядів, який потім виводиться у вигляді електричного струму через спеціальні контакти панелі.



Як сонячне світло стає електричною енергією: поетапний процес

Як вже зрозуміло, щоб світло перетворилося на електроенергію, має відбутися декілька етапів. Ми розглянемо їх детальніше у списку:



Здійснення поглинання світла сонячними панелями. Оскільки сонячні панелі мають фотоелектричні сонячні клітини, що виготовляються зі спеціальних напівпровідникових матеріалів, при потраплянні на поверхню сонячного світла, відбувається його поглинання.

Відбувається генерування електричних зарядів. Далі відбувається стимуляція клітин, із яких складаються сонячні панелі за допомогою світлового потоку. Це провокує рух клітин. Таким чином, виникають вільні електрони та дірки, що пересуваються.

Запускається процес руху електричних зарядів. На цьому етапі вільні електрони та діри починають рухатися відповідно до електричного поля, сформованого всередині клітини.

Тепер запускається генерування струму. Всередині сонячної панелі знаходяться провідники, що збирають рух електричних зарядів, перетворюючи його на струм.

Отримання електричної енергії. Струм, який формується, буде подано до внутрішніх електричних проводів сонячної панелі, після чого він виводиться на зовнішнє обладнання.

На цьому етапі відбувається процес конвертації постійного струму, щоб ви могли застосовувати його для збереження в акумуляторах чи для підключення мережі живлення.



Після усіх вищеперерахованих процесів, ви можете користуватися отриманою електричною енергією, щоб живити різні системи та пристрої. Як бачимо, сонячні панелі працюють ефективно та безшумно, що є додатковою перевагою обладнання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Якщо є бажання отримати альтернативне джерело живлення, яке не залежатиме від загальної електромережі та відключення світла, сонячні панелі стануть чудовим вибором. У цій статті ми розповімо вам про особливості сонячних батарей та принцип їхньої роботи.Сонячні батареї (або як їх називають – фотоелектричні модулі) – це назва спеціального обладнання, що використовується, щоб перетворювати світлову енергію на електричну завдяки наявності фотоелектричного ефекту. Основна частина сонячних панелей – фотоелектричні сонячні клітини. Ці деталі виробляються із напівпровідникових матеріалів, наприклад, кремнію.Принцип роботи сонячної панелі оснований на потраплянні світла на фотоелектричну клітину, стимуляції “пробудження” електронів у матеріалах, створення потоку електричних зарядів, який потім виводиться у вигляді електричного струму через спеціальні контакти панелі.Як вже зрозуміло, щоб світло перетворилося на електроенергію, має відбутися декілька етапів. Ми розглянемо їх детальніше у списку:Після усіх вищеперерахованих процесів, ви можете користуватися отриманою електричною енергією, щоб живити різні системи та пристрої. Як бачимо, сонячні панелі працюють ефективно та безшумно, що є додатковою перевагою обладнання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію