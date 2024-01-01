Торгова марка Carrera: модельний ряд, та опис продукції





Опис продукції бренду Carrera

Виробництво виготовляє більше 30 видів конвекторів. Споживачі можуть вибрати оптимальний варіант конвекторів під будь-який стиль інтер'єру. Головні плюси виробів – це ефективність, сучасність, економія води, місця та енергії, стильний зовнішній вигляд.



З повним модельним рядом можна ознайомитися в каталозі продукції:



Економія енергії здійснюється завдяки низькій витраті теплового джерела з метою миттєвого обігріву. Невелике використання води гарантує також мале споживання енергії для її обігріву. Крім перерахованих вище переваг, варто підкреслити велику динаміку обігріву. Економія простору – це також важливий фактор.



Пристрої не псують стиль в інтер'єрі, характеризуються сучасним стилем, а також завдяки невеликій напрузі, є надійними та абсолютно безпечними.



Внутрішньопідлогові водяні конвектори опалення Carrera поділяються на пристрої



з природним типом циркуляції

з примусовим типом циркуляції

Вироби з природною конвекцією функціонують методом природного руху повітряних мас. Такі прилади експлуатуються переважно для додаткового джерела тепла. Конструкції функціонують безшумно. Агрегати опалення, що працюють методом примусової конвекції, збільшують повітряний потік за допомогою вентилятора, завдяки чому збільшується теплова продуктивність виробів у кілька разів. Застосовуються як основне та додаткове джерело тепла там, де необхідно використовувати обладнання з великим рівнем потужності.



Для забезпечення надійності, вироби з примусовим способом конвекції оснащені спеціальними низьковольтними вентиляторами. На відміну від електричних аналогів, ці пристрої більш економічні за експлуатаційними витратами та довговічні.



Пристрої мають корпус, естетичну решітку, мідно-алюмінієвий теплообмінник, вузли для приєднання та клапан для повітровідведення.



Мідна труба має ребра їх алюмінієвих конструкцій, які приєднані за допомогою срібного флюсу. Канал виготовлений із високоякісної сталі з антикорозійним порошковим покриттям. Приєднуються до будь-якого виду труб, що підводять.



Прилади використовуються для обігріву приміщень офісного, житлового та громадського типу, а також виробничих об'єктів з величезною заскленою територією. Можливе використання конвекторів опалення в приміщеннях з більшим рівнем вологості.



Догляд за конвекторами Carrera

Внутрішньопідлогові конвектори Carrera не потребують особливого догляду. Вони вимагають лише періодичного видалення бруду всередині конструкції за допомогою пилососу та протирання поверхонь за допомогою вологої тканини. З метою уникнення пошкоджень декоративного оформлення агрегатів опалення заборонено використання абразивних засобів.



Декоративні решітки

Естетичні решітки – це ідеальне доповнення до приладів, що маскує систему опалення.



Вироби є відмінним захисним пристроєм: виключають пошкодження конструкції і є єдиною візуально видимою частиною після монтажу систем. Великий вибір пристроїв дозволяє вигідно підкреслити сучасний дизайн інтер'єру у приміщенні.



Вироби, які встановлюються в стяжку підлоги, створені з урахуванням великого навантаження. В автомобільних салонах по решіткам без проблем їздять машини. Вони бувають різних видів: поперечні рулонні та непохитні, поздовжні рулонні та непохитні.



Торговий бренд випускає грати для своєї продукції з натуральної деревини, а також алюмінію різних кольорів: світла, темна та світла бронза.



Можливо замовити вироби за індивідуальним запитом в іншому кольорі з гами відтінків RAL. Конструкції мають різну висоту і ширину, а також різний зазор між рейками. Виробник надає гарантійний талон на решітки. Ви зможете вибрати під своє приміщення найбільш підходящу версію, яка вдало гармонуватиме з будь-яким типом інтер'єру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Конвектор Carrera є продуктивним, економним, сучасним та естетичним пристроєм опалення. Пристосування економлять корисну площу у просторі та підкреслюють дизайн інтер'єру. Конвектори поглинають холодне повітря в теплообмінник і повертають його підігрітим назад у приміщення. З метою охолодження застосовується зворотний принцип роботи. Низьке споживання джерела для миттєвого опалення забезпечує значну економію енергії.Виробництво виготовляє більше 30 видів конвекторів. Споживачі можуть вибрати оптимальний варіант конвекторів під будь-який стиль інтер'єру. Головні плюси виробів – це ефективність, сучасність, економія води, місця та енергії, стильний зовнішній вигляд.З повним модельним рядом можна ознайомитися в каталозі продукції: https://carrera.kiev.ua/ Економія енергії здійснюється завдяки низькій витраті теплового джерела з метою миттєвого обігріву. Невелике використання води гарантує також мале споживання енергії для її обігріву. Крім перерахованих вище переваг, варто підкреслити велику динаміку обігріву. Економія простору – це також важливий фактор.Пристрої не псують стиль в інтер'єрі, характеризуються сучасним стилем, а також завдяки невеликій напрузі, є надійними та абсолютно безпечними.Внутрішньопідлогові водяні конвектори опалення Carrera поділяються на пристроїВироби з природною конвекцією функціонують методом природного руху повітряних мас. Такі прилади експлуатуються переважно для додаткового джерела тепла. Конструкції функціонують безшумно. Агрегати опалення, що працюють методом примусової конвекції, збільшують повітряний потік за допомогою вентилятора, завдяки чому збільшується теплова продуктивність виробів у кілька разів. Застосовуються як основне та додаткове джерело тепла там, де необхідно використовувати обладнання з великим рівнем потужності.Для забезпечення надійності, вироби з примусовим способом конвекції оснащені спеціальними низьковольтними вентиляторами. На відміну від електричних аналогів, ці пристрої більш економічні за експлуатаційними витратами та довговічні.Пристрої мають корпус, естетичну решітку, мідно-алюмінієвий теплообмінник, вузли для приєднання та клапан для повітровідведення.Мідна труба має ребра їх алюмінієвих конструкцій, які приєднані за допомогою срібного флюсу. Канал виготовлений із високоякісної сталі з антикорозійним порошковим покриттям. Приєднуються до будь-якого виду труб, що підводять.Прилади використовуються для обігріву приміщень офісного, житлового та громадського типу, а також виробничих об'єктів з величезною заскленою територією. Можливе використання конвекторів опалення в приміщеннях з більшим рівнем вологості.Внутрішньопідлогові конвектори Carrera не потребують особливого догляду. Вони вимагають лише періодичного видалення бруду всередині конструкції за допомогою пилососу та протирання поверхонь за допомогою вологої тканини. З метою уникнення пошкоджень декоративного оформлення агрегатів опалення заборонено використання абразивних засобів.Естетичні решітки – це ідеальне доповнення до приладів, що маскує систему опалення.Вироби є відмінним захисним пристроєм: виключають пошкодження конструкції і є єдиною візуально видимою частиною після монтажу систем. Великий вибір пристроїв дозволяє вигідно підкреслити сучасний дизайн інтер'єру у приміщенні.Вироби, які встановлюються в стяжку підлоги, створені з урахуванням великого навантаження. В автомобільних салонах по решіткам без проблем їздять машини. Вони бувають різних видів: поперечні рулонні та непохитні, поздовжні рулонні та непохитні.Торговий бренд випускає грати для своєї продукції з натуральної деревини, а також алюмінію різних кольорів: світла, темна та світла бронза.Можливо замовити вироби за індивідуальним запитом в іншому кольорі з гами відтінків RAL. Конструкції мають різну висоту і ширину, а також різний зазор між рейками. Виробник надає гарантійний талон на решітки. Ви зможете вибрати під своє приміщення найбільш підходящу версію, яка вдало гармонуватиме з будь-яким типом інтер'єру.

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