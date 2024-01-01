Який стайлер вибрати для завивки волосся: кращі бренди в Україні





Remington – легендарна якість

Американський бренд Remington вже понад 80 років виробляє електроприлади для краси та догляду. Стайлери цієї марки вирізняються високою потужністю, міцними керамічними покриттями та ергономічним дизайном.



Одна з найпопулярніших новинок – мультистайлер Remington S8670. Він має тонку циліндричну насадку з турмалінового керамічного покриття, що забезпечує рівномірний розподіл тепла та створення ідеальних локонів. Прилад сертифікований міжнародними організаціями за якість та безпеку. До комплектації також входять насадки для різних типів волосся, що допоможуть отримати неймовірний результат.



BaByliss – зачіски як у перукарні

Французька марка BaByliss спеціалізується на створенні професійної техніки для майстрів зачісок. Їхні стайлери не тільки надійні в роботі, а й дозволяють відтворити будь-який образ клієнтки.

Серед актуальних новинок – Плойка-гофре Babyliss W2447E. Її особливості:



швидке розігрівання робочої поверхні;

гофровані пластини для отримання різноманітних ефектів;

три режими для температурного контролю;

простота керування завдяки класичному дизайну;

шнур, що обертається на 360°.

Ваш романтичний “лук” забезпечено, якщо використовуєте саме цю плойку для створення чудової зачіски перед важливою зустріччю чи романтичною вечерею.



Philips – інновації для вашої краси

Компанія Philips пропонує широкий асортимент сучасних засобів для створення зачісок - від класичних плойок до ультрасучасних стайлерів. Вироби цього виробника відомі своєю ефективністю та інноваційними технологіями.



Стайлер Philips BHS742/00 серії 7000 – потрійна система іонізації, щоб уникнути статичної електрики після укладання. 12 режимів температури дозволять вибрати оптимальні умови саме для вашого волосся. А технологія ThermoShield захищає локони від перегрівання під час завивки.



Rowenta – французька витонченість

Завдяки поєднанню технологічності та елегантного дизайну побутова техніка Rowenta користується великою популярністю в Україні. Ця марка пропонує зручні й функціональні рішення для створення модних жіночих зачісок.



Вашу увагу має привернути мультистайлер Rowenta CF4231F0 Infinite Looks, який виділяється наступними перевагами на фоні конкурентів:



доступна вартість;

багато насадок для різних цілей – від радикального вирівнювання до отримання звабливих завитих локонів;

широкий температурний діапазон до 190° для якнайшвидшого отримання потрібних ефектів;

термоізольовані наконечники для безпечного використання;

керамічне покриття надає волоссю здоровий блиск без застосування додаткових засобів.

Ми перерахували лише невелику кількість з тих стайлерів, що можна замовити в інтернет-магазині зі швидкою доставкою по Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Красиве та звивисте жіноче волосся – результат майстерності стиліста та якісних інструментів для укладання. Втім, навіть вдома можна отримати не гірший результат, якщо купити якісний та функціональний стайлер з тих, що доступні на українському ринку. Робити купівлю краще в інтернет-магазині, який офіційно представляє відомі бренди. Це запорука того, що ви отримаєте дійсно оригінальний та потрібний саме вам девайс для завивки.Американський бренд Remington вже понад 80 років виробляє електроприлади для краси та догляду. Стайлери цієї марки вирізняються високою потужністю, міцними керамічними покриттями та ергономічним дизайном.Одна з найпопулярніших новинок – мультистайлер Remington S8670. Він має тонку циліндричну насадку з турмалінового керамічного покриття, що забезпечує рівномірний розподіл тепла та створення ідеальних локонів. Прилад сертифікований міжнародними організаціями за якість та безпеку. До комплектації також входять насадки для різних типів волосся, що допоможуть отримати неймовірний результат.Французька марка BaByliss спеціалізується на створенні професійної техніки для майстрів зачісок. Їхні стайлери не тільки надійні в роботі, а й дозволяють відтворити будь-який образ клієнтки.Серед актуальних новинок – Плойка-гофре Babyliss W2447E. Її особливості:Ваш романтичний “лук” забезпечено, якщо використовуєте саме цю плойку для створення чудової зачіски перед важливою зустріччю чи романтичною вечерею.Компанія Philips пропонує широкий асортимент сучасних засобів для створення зачісок - від класичних плойок до ультрасучасних стайлерів. Вироби цього виробника відомі своєю ефективністю та інноваційними технологіями.Стайлер Philips BHS742/00 серії 7000 – потрійна система іонізації, щоб уникнути статичної електрики після укладання. 12 режимів температури дозволять вибрати оптимальні умови саме для вашого волосся. А технологія ThermoShield захищає локони від перегрівання під час завивки.Завдяки поєднанню технологічності та елегантного дизайну побутова техніка Rowenta користується великою популярністю в Україні. Ця марка пропонує зручні й функціональні рішення для створення модних жіночих зачісок.Вашу увагу має привернути мультистайлер Rowenta CF4231F0 Infinite Looks, який виділяється наступними перевагами на фоні конкурентів:Ми перерахували лише невелику кількість з тих стайлерів, що можна замовити в інтернет-магазині зі швидкою доставкою по Україні.

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