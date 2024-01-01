Переваги оновленої лінії ультрабуків ASUS ZenBook





Компактність, поєднана з потужністю

Серія ZenBook помітно зменшилася в порівнянні з попередніми моделями. 14-дюймова версія важить менше одного кілограму, її розмір порівнюється з аркушем паперу A4. Такий ноутбук можна брати із собою куди завгодно — він не буде обтяжувати або займати зайве місце.



У багатьох тонких лептопах менша продуктивність. Але це не стосується лінії ZenBook (14, 15). Пристрої обладнані дискретною відеокартою, новим потужним процесором, 16 ГБ операційної пам'яті. Також у наявності необхідні інтерфейси підключення — декілька USB-портів, слот micro SD, HDMI, Type C, картридер.



Можливості екрана і батареї

Коли потрібно працювати за ноутбуком на вулиці, ймовірне попадання на монітор сонячних променів. Відбиваючись від поверхні дисплея, вони засліплюють користувача. Те саме відбувається під час прямого спрямування лампи. Але в ASUS ZenBook екран не відбиває відблисків. Пристрій зручний для користування на вулиці та в освітлених

приміщеннях. Серед інших переваг монітора нової лінії:



широкий кут огляду;

тонка рамка;

яскраве зображення (без зайвої насиченості).



Повної батареї пристроїв серії ZenBook залежно від моделі вистачить на 14–17 годин. Тобто на весь робочий день, ще й залишиться на наступний. Це дуже важливо в далекій дорозі, у туристичних мандрівках або на вихідних, які проводяться за містом.



Перелік приємних дрібниць

Ультрабуки ASUS ZenBook за багатьма показниками перевершують своїх попередників. Це стосується як важливих складників, від яких залежить продуктивність, так і приємних дрібничок. Нова лінійка охоплює більшу зону покриття Wi-Fi, а в поєднанні з потужним роутером швидкість передачі зростає до 12 разів. У серії ZenBook посилений захист. Інфрачервона камера здатна розпізнавати обличчя користувача та розблоковувати ноутбук навіть у темряві. Також тут є голосовий помічник, що виконує команди, озвучені на відстані до чотирьох метрів.



Особливість конструкції — під час відкривання трохи підіймається нижня частина ультрабука. Завдяки цьому полегшується навантаження на руки (у роботі), збільшується охолоджувальний ефект, звук стає гучнішим та наповненішим. У деяких моделях нової лінійки ASUS ZenBook тачпад може перетворюватися на цифровий блок, підсвічується клавіатура.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Віддалена праця — це сучасна можливість для багатьох професій. Такі умови стали реальністю завдяки інтернету. Найкраще працювати віддалено допомагають зручні та компактні ноутбуки. Компанія ASUS пропонує лінію ультрабуків ZenBook. Ознайомитися з потужними гаджетами можна на сайті ноутбук asus zenbook . Тут знайдуться варіанти, за якими можна працювати не тільки в офісі, але й вдома або в кафе.Серія ZenBook помітно зменшилася в порівнянні з попередніми моделями. 14-дюймова версія важить менше одного кілограму, її розмір порівнюється з аркушем паперу A4. Такий ноутбук можна брати із собою куди завгодно — він не буде обтяжувати або займати зайве місце.У багатьох тонких лептопах менша продуктивність. Але це не стосується лінії ZenBook (14, 15). Пристрої обладнані дискретною відеокартою, новим потужним процесором, 16 ГБ операційної пам'яті. Також у наявності необхідні інтерфейси підключення — декілька USB-портів, слот micro SD, HDMI, Type C, картридер.Коли потрібно працювати за ноутбуком на вулиці, ймовірне попадання на монітор сонячних променів. Відбиваючись від поверхні дисплея, вони засліплюють користувача. Те саме відбувається під час прямого спрямування лампи. Але в ASUS ZenBook екран не відбиває відблисків. Пристрій зручний для користування на вулиці та в освітленихприміщеннях. Серед інших переваг монітора нової лінії:Повної батареї пристроїв серії ZenBook залежно від моделі вистачить на 14–17 годин. Тобто на весь робочий день, ще й залишиться на наступний. Це дуже важливо в далекій дорозі, у туристичних мандрівках або на вихідних, які проводяться за містом.Ультрабуки ASUS ZenBook за багатьма показниками перевершують своїх попередників. Це стосується як важливих складників, від яких залежить продуктивність, так і приємних дрібничок. Нова лінійка охоплює більшу зону покриття Wi-Fi, а в поєднанні з потужним роутером швидкість передачі зростає до 12 разів. У серії ZenBook посилений захист. Інфрачервона камера здатна розпізнавати обличчя користувача та розблоковувати ноутбук навіть у темряві. Також тут є голосовий помічник, що виконує команди, озвучені на відстані до чотирьох метрів.Особливість конструкції — під час відкривання трохи підіймається нижня частина ультрабука. Завдяки цьому полегшується навантаження на руки (у роботі), збільшується охолоджувальний ефект, звук стає гучнішим та наповненішим. У деяких моделях нової лінійки ASUS ZenBook тачпад може перетворюватися на цифровий блок, підсвічується клавіатура.

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