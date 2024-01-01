НМТ на Волині: новинки і порушення

Національного мультипредметного тестування. На НМТ зареєструвалися майже 11 тисяч учасників, з яких кожен п'ятий — випускник минулих років.



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Завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко (на фото) розповіла, що основна сесія тривала в області протягом 18 днів — з 18 травня до 21 червня включно.



Явка учасників на НМТ і пункти тестування



На Волині на основну сесію НМТ у 2024 році зареєструвалися майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік.



Попри велику кількість учасників, явка цього року була менша, ніж зазвичай, говорить Алла Корнейко: "Цьогоріч ми маємо явку в середньому близько 92-93%. Ми вже провели аналіз і побачили, що найбільша неявка була саме в ті дні, де якраз учасниками в основному були випускники минулих років".



Цього року, додає завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, в області працювало 38 тимчасових екзаменаційних центрів, які були відкриті в 11 територіальних громадах. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.



Порушення під час НМТ на Волині



У 2024 році під час основної сесії тестування на Волині виявили три порушення з боку учасників. Це, каже Алла Корнейко, — наявність телефонів або гаджетів, яких не можна мати при собі. Перше порушення було зафіксовано в перші 10 хвилин першого дня тестування.



"За підсумками тестування до нас надійшли заяви від учасників з певними претензіями. Здебільшого вони пов'язані з тим, що учасники, переходячи з предмета на предмет під час тестування, закривали повністю тестування і не могли повернутися до НМТ. Тому в області в нас є учасники, які не змогли скласти всі чотири предмети, бо, можливо, через неуважність чи хвилювання закривали тестувальну програму", — говорить Алла Корнейко.



Новації НМТ на Волині



Цього року вперше під час основної сесії НМТ відбувалося відеоспостереження, тобто велося онлайн-відеоспостереження за роботою всіх пунктів тестування, додає завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень.



"Спеціально призначені уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти в режимі онлайн спостерігають за тим, що відбувається в аудиторіях пунктів тестування", — каже Алла Корнейко.



Проблеми під час основної сесії НМТ



Проблеми, які супроводжували цього року основну сесію НМТ на Волині, — це відсутність електроенергії та безперебійного інтернету. Зі слів освітянки, були дні, коли надходила інформація про те, що певні пункти тестування знеструмлені. Але ці проблеми, каже, вдавалося вирішувати оперативно.



"Щодо безперебійного інтернету, також були випадки. В одному з пунктів тестування, де учасники завершували тестування, в останні хвилини буквально злетів інтернет. Наші інструктори зі своїх телефонів роздавали інтернет, щоб учасники могли завершити тестування", — розповіла Алла Корнейко.



Як додала завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень, результати Національного мультипредметного тестування учасники зможуть побачити на персональних сторінках вже до кінця дня 2 липня.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. На Волині завершилася основна сесія. На НМТ зареєструвалися майже 11 тисяч учасників, з яких кожен п'ятий — випускник минулих років.Про це повідомляє Суспільне Завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти) розповіла, що основна сесія тривала в області протягом 18 днів — з 18 травня до 21 червня включно.На Волині на основну сесію НМТ у 2024 році зареєструвалися майже 11 тисяч учасників — це на тисячу більше, ніж торік.Попри велику кількість учасників, явка цього року була менша, ніж зазвичай, говорить Алла Корнейко: "Цьогоріч ми маємо явку в середньому близько 92-93%. Ми вже провели аналіз і побачили, що найбільша неявка була саме в ті дні, де якраз учасниками в основному були випускники минулих років".Цього року, додає завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень, в області працювало 38 тимчасових екзаменаційних центрів, які були відкриті в 11 територіальних громадах. До НМТ було залучено майже півтисячі педагогів.У 2024 році під час основної сесії тестування на Волині виявили три порушення з боку учасників. Це, каже Алла Корнейко, — наявність телефонів або гаджетів, яких не можна мати при собі. Перше порушення було зафіксовано в перші 10 хвилин першого дня тестування."За підсумками тестування до нас надійшли заяви від учасників з певними претензіями. Здебільшого вони пов'язані з тим, що учасники, переходячи з предмета на предмет під час тестування, закривали повністю тестування і не могли повернутися до НМТ. Тому в області в нас є учасники, які не змогли скласти всі чотири предмети, бо, можливо, через неуважність чи хвилювання закривали тестувальну програму", — говорить Алла Корнейко.Цього року вперше під час основної сесії НМТ відбувалося відеоспостереження, тобто велося онлайн-відеоспостереження за роботою всіх пунктів тестування, додає завідувачка відділу ЗНО і моніторингових досліджень."Спеціально призначені уповноважені особи Українського центру оцінювання якості освіти в режимі онлайн спостерігають за тим, що відбувається в аудиторіях пунктів тестування", — каже Алла Корнейко.Проблеми, які супроводжували цього року основну сесію НМТ на Волині, — це відсутність електроенергії та безперебійного інтернету. Зі слів освітянки, були дні, коли надходила інформація про те, що певні пункти тестування знеструмлені. Але ці проблеми, каже, вдавалося вирішувати оперативно."Щодо безперебійного інтернету, також були випадки. В одному з пунктів тестування, де учасники завершували тестування, в останні хвилини буквально злетів інтернет. Наші інструктори зі своїх телефонів роздавали інтернет, щоб учасники могли завершити тестування", — розповіла Алла Корнейко.Як додала завідувачка центру ЗНО і моніторингових досліджень, результати Національного мультипредметного тестування учасники зможуть побачити на персональних сторінках вже до кінця дня 2 липня.

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