Опалубка перекриттів у монолітному будівництві





Види опалубки для бетону

Конструкція опалубки перекриттів повинна бути дуже ретельно розрахована фахівцями при проектуванні будинку.



Знімна опалубка використовується багато разів. Її застосовують при монолітному будівництві споруд великої поверховості, а також при промисловому будівництві. При демонтажі таку опалубку треба знімати дуже обережно, очистити від залишків бетону для зберігання і повторного використання. Цих використань може бути до двохсот, але це буде залежати від правильного зберігання конструкції.



Незнімна опалубка перекриттів не використовується повторно, тому що вона не може бути відокремлена від споруди після затвердіння бетону, а стає її частиною. Великий плюс цієї опалубки в тому, що вона додатково утеплює будівлю і гідроізолює її від зовнішнього середовища. Незнімна опалубка використовується при будівництві невеликих споруд, а також в приватному будівництві.



З яких матеріалів виконується опалубка для бетону

Матеріалами при виробництві опалубки перекриттів можуть бути: дерево, сталь та пластик. Залежно від матеріалу формуються і ціна, і призначення опалубки.



Пластик - це сучасний і недорогий матеріал, але він не витримує великої нагрузки.

Дерево- це екологічний, легкий матеріал. Частіше його використовують для незнімних конструкцій опалубки перекриттів.

Сталь - це найміцніший матеріал. З неї розробляються конструкції багаторазового використання. Вони витримують великі навантаження і є стійкими до корозії.

Де купити опалубку для бетону в Україні

Компанія Альянс Гарант Буд пропонує широкий вибір опалубочних конструкцій від відомих міжнародних брендів, а також весь спектр послуг, пов’язаних із опалубкою для бетону. Тут можна купити опалубку, взяти в оренду і навіть продати. Компанія представлена на ринку України вже більше десяти років і має репутацію надійного будівельного партнера. Це є дуже важливим моментом, бо співпраця з професіоналами своєї справи завжди принесе найкращі результати.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Монолітний тип будівництва дуже поширений у сьогоденні і має багато переваг. Таке будівництво більш демократичне за ціною, ніж цегляне. Адже всі його етапи проводяться прямо на будівельному майданчику, не витрачаючи час і кошти на доставку цегли. При зведенні монолітної будівлі, а саме при формуванні перекриттів, неможливо обійтись без опалубки для бетону. Опалубка перекриттів називається горизонтальною, вона використовується при формуванні перетинок між поверхами.Конструкція опалубки перекриттів повинна бути дуже ретельно розрахована фахівцями при проектуванні будинку. Опалубка для бетону буває двох видів: знімна та незнімна. А ось яку саме слід вибрати, залежить від поверховості та призначення будівлі.Знімна опалубка використовується багато разів. Її застосовують при монолітному будівництві споруд великої поверховості, а також при промисловому будівництві. При демонтажі таку опалубку треба знімати дуже обережно, очистити від залишків бетону для зберігання і повторного використання. Цих використань може бути до двохсот, але це буде залежати від правильного зберігання конструкції.Незнімна опалубка перекриттів не використовується повторно, тому що вона не може бути відокремлена від споруди після затвердіння бетону, а стає її частиною. Великий плюс цієї опалубки в тому, що вона додатково утеплює будівлю і гідроізолює її від зовнішнього середовища. Незнімна опалубка використовується при будівництві невеликих споруд, а також в приватному будівництві.Матеріалами при виробництві опалубки перекриттів можуть бути: дерево, сталь та пластик. Залежно від матеріалу формуються і ціна, і призначення опалубки.Компанія Альянс Гарант Буд пропонує широкий вибір опалубочних конструкцій від відомих міжнародних брендів, а також весь спектр послуг, пов’язаних із опалубкою для бетону. Тут можна купити опалубку, взяти в оренду і навіть продати. Компанія представлена на ринку України вже більше десяти років і має репутацію надійного будівельного партнера. Це є дуже важливим моментом, бо співпраця з професіоналами своєї справи завжди принесе найкращі результати.

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