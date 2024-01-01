Центр Дія.Бізнес у Луцьку допомагає військовому розвивати Telegram-канал про стоїцизм

"Стоїк" – 31 рік. До повномасштабного вторгнення чоловік працював менеджером з продажу, а у березні 2022 року добровільно пішов у лави ЗСУ та став на захист своєї країни. Переживши нелегкі випробування фронту, захисник знайшов підтримку у філософії стоїцизму. Це вчення допомагало йому зберігати спокій і рівновагу навіть у найважчі моменти воєнного життя.



Довідково:

Стоїцизм — це філософська школа, заснована в Стародавній Греції, яка вчить, що справжнє щастя досягається через внутрішній спокій і самоконтроль. Основні принципи стоїцизму включають прийняття неминучого, розвиток чеснот і концентрацію на тому, що ми можемо контролювати, відмовляючись від тривоги щодо того, що поза нашим контролем.



Кілька місяців тому "Стоїк" вирішив ділитися мудрістю стоїцизму з іншими. Він створив



Перебуваючи на відновленні, чоловік вирішив використати вільний від служби час, щоб повчитися налаштуванню бізнес-процесів та побудові ефективних комунікацій. Бажання вдосконалити знання привело його до



Тут він не лише відвідав кілька лекцій, а й зрозумів, що може отримати фахову консультацію, щоб здійснити давно задумане – запустити власний Telegram-канал.



"Стоїк" не називає свого справжнього імені та не показує обличчя, адже веде канал анонімно. Але він радо розповів журналістам Інформаційного агентства ВолиньPost, чому прагне допомогти військовим та цивільним справлятися з життєвими труднощами через стоїцизм.



– Як відбулося ваше знайомство з цією філософією?

«Було відчуття, наче з моєї голови вийняли інформацію і виклали на папір»



– Минулого літа я гортав TikTok, і у відео з оглядом книг побачив видання «Наодинці з собою». Це книга-щоденник, написана видатним римським імператором Марком Аврелієм майже дві тисячі років тому. Я тоді подумав, що варто було б її прочитати, тож зберіг відео та пообіцяв собі, що колись обов’язково до неї повернуся.



У листопаді 2023 року, під час виконання бойових завдань поблизу Бахмута, я отримав важке поранення. Ворожий дрон скинув на мене дві гранати. Спочатку був на лікуванні, а потім проходив реабілітацію. Тоді я мав час для себе і вирішив нарешті взятися за книгу, яку вже давно хотів прочитати. Так і відбулося моє знайомство з філософією стоїцизму.



Твір я прочитав десь за місяць. Читається він нелегко, але я був вражений. Таке відчуття, наче з моєї голови вийняли інформацію і виклали на папір. Виявилося, що Марк Аврелій міркував так само, як міркую я. Бачення світу, ставлення до різних речей у нього було точно як і в мене, але він усе це структурував. Автор ділиться своїми думками про життя, моральність, доброчесність і самодисципліну. А книзі містяться мудрі поради про збереження внутрішнього спокою, прийняття неминучого та стійкості перед труднощами.



Найкорисніше у книзі для військових – це, напевно, думки Аврелія про ставлення до смерті. Там доволі детально описано, як переналаштувати своє мислення і не боятися її. Бо коли бійці постійно перебувають на межі життя та смерті, багатьом важко із цим впоратись. У книзі даються поради, як налаштувати себе на стрес, на страх, і навіть на смерть.



– У чому сенс та ідея стоїцизму?

«Цьому вченню вже понад дві з половиною тисячі років, але воно залишається актуальним і сьогодні»



Кінцева мета стоїчної філософії – це стати досконалою людиною та жити по чеснотам. Їх у стоїцизмі є чотири основні: мужність, мудрість, поміркованість та справедливість. І людина, яка є послідовником цієї філософії, повинна такі якості в собі розвивати і покращувати кожного дня. Тобто, яка б не була ситуація, ми повинні мужньо прийняти рішення, мудро проаналізувати його, помірковано зважити це рішення, та зробити так, аби воно було справедливе для себе та для інших.



Стоїцизм – практична філософія. Щоб бути її послідовником, не потрібно від чогось відмовитись чи навпаки – за чимось гнатись. Це життя згідно розуму та за своєю природою. Тобто передбачений не тільки раціональний розрахунок, а й використання всіх відчуттів, включаючи інтуїцію та контроль емоцій.



Філософія направлена не на зовнішній світ, де сучасні люди сконцентровані на зовнішніх атрибутах щастя та успіху, а навпаки – на внутрішній світ людини, що допомагає зрозуміти і знайти своє місце в світі.



В результаті людина досягає спокою. Вона чітко починає розуміти, на що впливає, а на що ні. Коли ви спокійні, то ви щасливі, бо емоції і зовнішні фактори вами не володіють.



Коли я створюю свої дописи, то намагаються описувати конкретні приклади зі свого життя. Розповідаю, як я сам був учасником чи спостерігав якусь ситуацію, і як виходив з неї, послуговуючись основами стоїцизму.



Багато хто вважає, що стоїцизм – це філософія важких часів. Але, насправді, вона актуальна завжди і всюди. Цьому вченню вже понад дві з половиною тисяч років, за цей час змінилися сотні поколінь, відбулося безліч різних подій, але воно залишається актуальним і сьогодні.



Я коли читав книгу Марка Аврелія, у мене було відчуття, що він її написав півроку тому. Час йде, технології змінюються, а людська природа залишається. Просто в ті часи було одне уявлення про світ, а зараз інше. Але сутність людей не змінилася навіть крізь віки. Зараз як і колись люди були доброчесні, а були хитрі, були люблячі, а були заздрісні, були безкорисливі, а були підступні. Тож якісь глобальні питання та їхнє вирішення будуть однаковими як тоді, так і зараз.



– Чому створили Telegram-канал та як у його розвитку допомогли у центрі Дія.Бізнес?

«Я мав на меті побороти нездорові стереотипи, що панують серед цивільних та військових»

– Telegram-канал я створив у кінці квітня цього року. Однією з моїх цілей було заповнити прогалину між армією і суспільством, яка з’явилася останнім часом в нашій державі. Сьогодні багато військових і цивільних посварилися між собою. Одні називають інших ухилянтами, а ці інші кричать «Ми вас туди не посилали».



Тож на своєму каналі я вирішив через філософію стоїцизму пояснювати людям, що тільки разом ми зможемо перемогти. Адже для того, аби ображати одне одного, багато розуму не треба. А от щоб побудувати комунікацію, необхідно прикласти неабияких зусиль. Створюючи канал, я мав на меті побороти нездорові стереотипи в суспільстві, допомогти громадянам порозумітися.



Сам я з Житомирської області, несу службу в 1 окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. У Луцьк приїхав на відновлення і, поки є вільний час, вирішив зайнятися своїм каналом. Почув, що у місті функціонує центр підтримки підприємниців Дія.Бізнес у Луцьку і звернутися туди по допомогу, відвідав лекцію з побудови бізгнес-процесів.



Також мене записали на фахову консультацію до експертки зі стратегічного маркетингу, комунікацій та PR Ірини Новосад. Разом з нею ми сформували бачення розвитку мого проєкту. Навіть досі ми час від часу спілкуємося, Ірина допомагає порадами, розповідає, як популяризувати мій канал з мінімальними вкладеннями, або взагалі без них. Її рекомендації завжди дуже корисні, суттєві, і я ними постійно користуюся.



Про те, що канал через деякий час може приносити мені якийсь заробіток, я поки не думаю. Маю, перш за все, соціальну мету. Але в майбутньому я планую робити там збори для свого підрозділу.



Тож запрошуємо всіх охочих долучитись до мого каналу. Адже стоїцизм – це філософія, актуальна для всіх без виключення людей, цивільних і військових, незалежно від віку, статті чи соціального статусу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Військовому з позивним– 31 рік. До повномасштабного вторгнення чоловік працював менеджером з продажу, а у березні 2022 року добровільно пішов у лави ЗСУ та став на захист своєї країни. Переживши нелегкі випробування фронту, захисник знайшов підтримку у філософії стоїцизму. Це вчення допомагало йому зберігати спокій і рівновагу навіть у найважчі моменти воєнного життя.Кілька місяців тому "Стоїк" вирішив ділитися мудрістю стоїцизму з іншими. Він створив Telegram-канал , де почав розповідати про цю філософію, те, як вона допомагає змінювати життя на краще, будувати відносини з людьми, переглядати своє ставлення до речей, робити правильні рішення. Контент військового побудований на його філософських роздумах, практичних порадах та історіях з власного військового досвіду.Перебуваючи на відновленні, чоловік вирішив використати вільний від служби час, щоб повчитися налаштуванню бізнес-процесів та побудові ефективних комунікацій. Бажання вдосконалити знання привело його до центру підтримки підприємниців Дія.Бізнес у Луцьку Тут він не лише відвідав кілька лекцій, а й зрозумів, що може отримати фахову консультацію, щоб здійснити давно задумане – запустити власний Telegram-канал."Стоїк" не називає свого справжнього імені та не показує обличчя, адже веде канал анонімно. Але він радо розповів журналістам, чому прагне допомогти військовим та цивільним справлятися з життєвими труднощами через стоїцизм.– Минулого літа я гортав TikTok, і у відео з оглядом книг побачив видання «Наодинці з собою». Це книга-щоденник, написана видатним римським імператором Марком Аврелієм майже дві тисячі років тому. Я тоді подумав, що варто було б її прочитати, тож зберіг відео та пообіцяв собі, що колись обов’язково до неї повернуся.У листопаді 2023 року, під час виконання бойових завдань поблизу Бахмута, я отримав важке поранення. Ворожий дрон скинув на мене дві гранати. Спочатку був на лікуванні, а потім проходив реабілітацію. Тоді я мав час для себе і вирішив нарешті взятися за книгу, яку вже давно хотів прочитати. Так і відбулося моє знайомство з філософією стоїцизму.Твір я прочитав десь за місяць. Читається він нелегко, але я був вражений. Таке відчуття, наче з моєї голови вийняли інформацію і виклали на папір. Виявилося, що Марк Аврелій міркував так само, як міркую я. Бачення світу, ставлення до різних речей у нього було точно як і в мене, але він усе це структурував. Автор ділиться своїми думками про життя, моральність, доброчесність і самодисципліну. А книзі містяться мудрі поради про збереження внутрішнього спокою, прийняття неминучого та стійкості перед труднощами.Найкорисніше у книзі для військових – це, напевно, думки Аврелія про ставлення до смерті. Там доволі детально описано, як переналаштувати своє мислення і не боятися її. Бо коли бійці постійно перебувають на межі життя та смерті, багатьом важко із цим впоратись. У книзі даються поради, як налаштувати себе на стрес, на страх, і навіть на смерть.Кінцева мета стоїчної філософії – це стати досконалою людиною та жити по чеснотам. Їх у стоїцизмі є чотири основні: мужність, мудрість, поміркованість та справедливість. І людина, яка є послідовником цієї філософії, повинна такі якості в собі розвивати і покращувати кожного дня. Тобто, яка б не була ситуація, ми повинні мужньо прийняти рішення, мудро проаналізувати його, помірковано зважити це рішення, та зробити так, аби воно було справедливе для себе та для інших.Стоїцизм – практична філософія. Щоб бути її послідовником, не потрібно від чогось відмовитись чи навпаки – за чимось гнатись. Це життя згідно розуму та за своєю природою. Тобто передбачений не тільки раціональний розрахунок, а й використання всіх відчуттів, включаючи інтуїцію та контроль емоцій.Філософія направлена не на зовнішній світ, де сучасні люди сконцентровані на зовнішніх атрибутах щастя та успіху, а навпаки – на внутрішній світ людини, що допомагає зрозуміти і знайти своє місце в світі.В результаті людина досягає спокою. Вона чітко починає розуміти, на що впливає, а на що ні. Коли ви спокійні, то ви щасливі, бо емоції і зовнішні фактори вами не володіють.Коли я створюю свої дописи, то намагаються описувати конкретні приклади зі свого життя. Розповідаю, як я сам був учасником чи спостерігав якусь ситуацію, і як виходив з неї, послуговуючись основами стоїцизму.Багато хто вважає, що стоїцизм – це філософія важких часів. Але, насправді, вона актуальна завжди і всюди. Цьому вченню вже понад дві з половиною тисяч років, за цей час змінилися сотні поколінь, відбулося безліч різних подій, але воно залишається актуальним і сьогодні.Я коли читав книгу Марка Аврелія, у мене було відчуття, що він її написав півроку тому. Час йде, технології змінюються, а людська природа залишається. Просто в ті часи було одне уявлення про світ, а зараз інше. Але сутність людей не змінилася навіть крізь віки. Зараз як і колись люди були доброчесні, а були хитрі, були люблячі, а були заздрісні, були безкорисливі, а були підступні. Тож якісь глобальні питання та їхнє вирішення будуть однаковими як тоді, так і зараз.– Telegram-канал я створив у кінці квітня цього року. Однією з моїх цілей було заповнити прогалину між армією і суспільством, яка з’явилася останнім часом в нашій державі. Сьогодні багато військових і цивільних посварилися між собою. Одні називають інших ухилянтами, а ці інші кричать «Ми вас туди не посилали».Тож на своєму каналі я вирішив через філософію стоїцизму пояснювати людям, що тільки разом ми зможемо перемогти. Адже для того, аби ображати одне одного, багато розуму не треба. А от щоб побудувати комунікацію, необхідно прикласти неабияких зусиль. Створюючи канал, я мав на меті побороти нездорові стереотипи в суспільстві, допомогти громадянам порозумітися.Сам я з Житомирської області, несу службу в 1 окремій бригаді спеціального призначення імені Івана Богуна. У Луцьк приїхав на відновлення і, поки є вільний час, вирішив зайнятися своїм каналом. Почув, що у місті функціонує центр підтримки підприємниців Дія.Бізнес у Луцьку і звернутися туди по допомогу, відвідав лекцію з побудови бізгнес-процесів.Також мене записали на фахову консультацію до експертки зі стратегічного маркетингу, комунікацій та PR Ірини Новосад. Разом з нею ми сформували бачення розвитку мого проєкту. Навіть досі ми час від часу спілкуємося, Ірина допомагає порадами, розповідає, як популяризувати мій канал з мінімальними вкладеннями, або взагалі без них. Її рекомендації завжди дуже корисні, суттєві, і я ними постійно користуюся.Про те, що канал через деякий час може приносити мені якийсь заробіток, я поки не думаю. Маю, перш за все, соціальну мету. Але в майбутньому я планую робити там збори для свого підрозділу.Тож запрошуємо всіх охочих долучитись до мого каналу. Адже стоїцизм – це філософія, актуальна для всіх без виключення людей, цивільних і військових, незалежно від віку, статті чи соціального статусу.

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