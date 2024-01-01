Ківі: купувати чи вирощувати власноруч





Чому ківі

Ківі – це справжня скарбниця вітамінів. В одному маленькому плоді міститься добова норма вітаміну С, а також вітаміни К, Е, калій та антиоксиданти. Крім того,



Переваги вирощування ківі:



Свіжість і натуральність. Вирощуючи ківі самостійно, ви завжди будете впевнені у свіжості та якості плодів. Жодних хімічних добавок та консервантів!

Економія коштів. Разові витрати на саджанці та догляд за ними окупаються роками врожаїв. Крім того, вирощування ківі може стати чудовим хобі.

Естетичне задоволення. Ківі – це не тільки смачно, а й красиво. Ліани цієї рослини можуть прикрасити ваш сад, утворюючи густу зелену завісу.



Що треба знати для вирощування ківі

Щоб виростити ківі, а не голу ліану, варто дотримуватись певних правил:



Кліматичні умови. Ківі найкраще росте в регіонах з м’яким кліматом. Обирайте сорти, пристосовані до ваших кліматичних умов.

Ґрунт і місце. Ця рослина любить родючий, добре дренований ґрунт і сонячне місце. Переконайтеся, що місце посадки захищене від сильних вітрів.

Догляд. Ківі потребує регулярного поливу, особливо у періоди засухи. Також важливо правильно формувати кущі та забезпечувати їм підтримку для росту.

Купити саджанці ківі в «Агромаркеті»: обрати та заощадити

Якщо ви вирішили вирощувати ківі власноруч, важливо вибрати якісні саджанці. В інтернет-магазині «Агромаркет» ви знайдете все необхідне для успішного початку:



Ви зможете обрати саджанці ківі серед різних сортів, які підходять для вирощування в різних кліматичних умовах.

Заощадити допоможуть конкурентоспроможні ціни та регулярні акції.

Бути впевненим в якості просто, адже всі саджанці проходять ретельний контроль якості.

Ваш час та сили – цінна річ. Тому зручна та швидка доставка по всій Україні – те, що треба.

Ківі – це не тільки смачно, а й корисно. Вирощуючи цю рослину власноруч, ви отримуєте свіжі та натуральні плоди прямо зі свого саду – без «хімії» та шкідливих речовин. Вибирайте якісні саджанці в «Агромаркеті» і насолоджуйтесь процесом вирощування ківі на своїй дачній або присадибній ділянці. І нехай ваш сад стане ще більш зеленим і плідним!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Ківі вже давно перестав бути екзотикою на наших столах. Його яскравий смак та корисні властивості завоювали серця багатьох. Але що краще – купувати ківі в магазині чи вирощувати власноруч у себе на ділянці? Варто зважити обидва варіанти, щоб обрати правильний.Ківі – це справжня скарбниця вітамінів. В одному маленькому плоді міститься добова норма вітаміну С, а також вітаміни К, Е, калій та антиоксиданти. Крім того, ківі багатий на харчові волокна, що сприяють нормалізації травлення.Переваги вирощування ківі:Щоб виростити ківі, а не голу ліану, варто дотримуватись певних правил:Якщо ви вирішили вирощувати ківі власноруч, важливо вибрати якісні саджанці. В інтернет-магазині «Агромаркет» ви знайдете все необхідне для успішного початку:Ківі – це не тільки смачно, а й корисно. Вирощуючи цю рослину власноруч, ви отримуєте свіжі та натуральні плоди прямо зі свого саду – без «хімії» та шкідливих речовин. Вибирайте якісні саджанці в «Агромаркеті» і насолоджуйтесь процесом вирощування ківі на своїй дачній або присадибній ділянці. І нехай ваш сад стане ще більш зеленим і плідним!

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