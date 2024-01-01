Ківі: купувати чи вирощувати власноруч
Сьогодні, 18:06
Ківі вже давно перестав бути екзотикою на наших столах. Його яскравий смак та корисні властивості завоювали серця багатьох. Але що краще – купувати ківі в магазині чи вирощувати власноруч у себе на ділянці? Варто зважити обидва варіанти, щоб обрати правильний.
Ківі – це справжня скарбниця вітамінів. В одному маленькому плоді міститься добова норма вітаміну С, а також вітаміни К, Е, калій та антиоксиданти. Крім того, ківі багатий на харчові волокна, що сприяють нормалізації травлення.
Переваги вирощування ківі:
Щоб виростити ківі, а не голу ліану, варто дотримуватись певних правил:
Кліматичні умови. Ківі найкраще росте в регіонах з м’яким кліматом. Обирайте сорти, пристосовані до ваших кліматичних умов.
Ґрунт і місце. Ця рослина любить родючий, добре дренований ґрунт і сонячне місце. Переконайтеся, що місце посадки захищене від сильних вітрів.
Догляд. Ківі потребує регулярного поливу, особливо у періоди засухи. Також важливо правильно формувати кущі та забезпечувати їм підтримку для росту.
Якщо ви вирішили вирощувати ківі власноруч, важливо вибрати якісні саджанці. В інтернет-магазині «Агромаркет» ви знайдете все необхідне для успішного початку:
Ви зможете обрати саджанці ківі серед різних сортів, які підходять для вирощування в різних кліматичних умовах.
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Бути впевненим в якості просто, адже всі саджанці проходять ретельний контроль якості.
Ваш час та сили – цінна річ. Тому зручна та швидка доставка по всій Україні – те, що треба.
Ківі – це не тільки смачно, а й корисно. Вирощуючи цю рослину власноруч, ви отримуєте свіжі та натуральні плоди прямо зі свого саду – без «хімії» та шкідливих речовин. Вибирайте якісні саджанці в «Агромаркеті» і насолоджуйтесь процесом вирощування ківі на своїй дачній або присадибній ділянці. І нехай ваш сад стане ще більш зеленим і плідним!
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Чому ківі
Ківі – це справжня скарбниця вітамінів. В одному маленькому плоді міститься добова норма вітаміну С, а також вітаміни К, Е, калій та антиоксиданти. Крім того, ківі багатий на харчові волокна, що сприяють нормалізації травлення.
Переваги вирощування ківі:
- Свіжість і натуральність. Вирощуючи ківі самостійно, ви завжди будете впевнені у свіжості та якості плодів. Жодних хімічних добавок та консервантів!
- Економія коштів. Разові витрати на саджанці та догляд за ними окупаються роками врожаїв. Крім того, вирощування ківі може стати чудовим хобі.
- Естетичне задоволення. Ківі – це не тільки смачно, а й красиво. Ліани цієї рослини можуть прикрасити ваш сад, утворюючи густу зелену завісу.
Що треба знати для вирощування ківі
Щоб виростити ківі, а не голу ліану, варто дотримуватись певних правил:
Купити саджанці ківі в «Агромаркеті»: обрати та заощадити
Якщо ви вирішили вирощувати ківі власноруч, важливо вибрати якісні саджанці. В інтернет-магазині «Агромаркет» ви знайдете все необхідне для успішного початку:
Ківі – це не тільки смачно, а й корисно. Вирощуючи цю рослину власноруч, ви отримуєте свіжі та натуральні плоди прямо зі свого саду – без «хімії» та шкідливих речовин. Вибирайте якісні саджанці в «Агромаркеті» і насолоджуйтесь процесом вирощування ківі на своїй дачній або присадибній ділянці. І нехай ваш сад стане ще більш зеленим і плідним!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram.
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