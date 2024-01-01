Акциз на вейп: що змінюється для підприємців і для держави. Інтерв'ю з СЕО луцької компанії Сloud Castle

Андрій Соломін, СЕО компанії Сloud Castle, виробництво і головний офіс якої знаходяться в Луцьку, коментує, що принципово змінюється на ринку вейп-продукції зі змінами в законі від 21 липня, коли все, що є рідиною для електронних сигарет — підпадає під акциз з оплатою усіх зборів та податків. Що отримує підприємець, а що — держава?— Відверто, це була не зовсім вдала спроба. Цей механізм виявився неефективним, попри те, що підприємці свого часу зверталися в апарат президента. Подавали свої пропозиції, пропонували прив’язати акцизний податок до частки нікотину в рідині. Нам сказали, що процедура визначення цієї частки дуже складна. Тож таки ухвалили закон, що все, що в рідині електронної сигарети — з нікотином чи без — це рідина. Тобто якщо людина парить, умовно, кип’ячену воду в POD-cистемі — це рідина. І ти, як виробник, змушений маркувати продукцію акцизною маркою.А чи створені були ці можливості? Чи готовий державний апарат до видачі марок такого типу, чи є усі рахунки, щоб оплатити ці марки, чи розроблений механізм контролю якості цієї продукції? Цього ніхто не врахував. А не відрегульований перехідний період — це «вікно можливостей» для контрабанди, для незаконного збуту, для того, що держава не отримає дуже багато коштів до бюджету. Тоді якраз там, нагорі, не стали занурюватися в специфіку цього питання: А вести діалог з бізнесом чи не змогли, чи не захотіли, вважаючи його не дуже серйозним.— Попит породжує пропозицію, і це поки незмінна аксіома для будь-якого ринку. Багато людей обирають вейп як альтернативу курінню. Так, вейп — це, звісно ж, не панацея, але суттєве зменшення ризиків для здоров’я. І я завжди наголошую на цьому. Як і на моменті, що в цій країні хочу працювати, відкрито і прозоро платити податки. І саме тому наша компанія запустила власне виробництво з усіма сертифікатами і дозволами. Тож відрегульоване питання щодо акцизу на вейп — це, врешті, хай не ідеальні, але зрозумілі для всіх гравців правила для цього ринку.— Коли бізнес випускає якийсь продукт, що має вплив на здоров’я людини, держава вводить акциз, щоб цей шкідливий вплив зменшити.Акцизний податок в ідеальному світі покликаний запускати програми, як у випадку з тими ж цигарками, які зменшують кількість курців. Тобто роблять вбивство себе різними шкідливими речовинами непривабливим для людини.Це велика стаття бюджету, за цим правилом живе весь світ. Акцизний податок розповсюджується на паливо, тому що це негативно впливає на довкілля і планету в цілому, на алкоголь, який знищує нас на багатьох рівнях, це цигарки, бо це провокує онкозахворювання. В цей же ряд ставлять вейп і вже, як бачимо, солодку воду з вмістом цукру. Бо і цукор не надто позитивно впливає на організм людини.— Вейп — бізнес порівняно молодий, в той час як держава – це велика машина, яка не може дуже швидко реагувати на нових гравців. Тобто будь-яка нова діяльність, яка з’являється, потребує регулювання. Якщо беремо за приклад звичайний бізнес, то його регулює податкова, антимонопольний комітет, бюро економічної безпеки тощо. Але правила гри необхідно прописувати. Інакше, як я вже казав раніше, гравці будуть порушувати всі мислимі і немислимі кордони, буде багато нечесної гри, це породжуватиме хаос. А правила формують конкурентне середовище, що дозволяє не тільки розвиватися компаніям, а ще й державі отримувати прибутки через роботу, яку вибудовують підприємці. Уявіть на мить державу без грошей?— Так, на думку законотворця, якщо рідина навіть без нікотину, смачна, то її будуть парити діти. А це – погано. Тому там не має бути ароматизатора жодного, крім тютюнового. Гм. Ну ок. Але й нікотин має запах, який багато хто вважає приємним. Якщо підсумувати, відтепер використання ароматизаторів у класичному розумінні неможливе у рідинах для електронних сигарет. Також ввели обмеження, що частка тютюну має бути не більше, ніж 20 мг на мл.— Новий закон забороняє обіг одноразових електронних цигарок та унеможливлює продаж компонентів для електронних сигарет вроздріб. Ринок нарешті буде змушений працювати з акцизним продуктом і платити акцизний податок. З одного боку, це зробить продукцію для кінцевого споживача дорожчою вдвічі. З іншого боку, бізнес зможе платити дуже серйозні податки в скарбницю державі. Щоб вона мала змогу конвертувати ці кошти в дрони, в армію, в медицину і пенсії. І якби ви запитали мене раптом про мою мрію, то це вона і є: відкрито працювати і платити податки державі.