Делірій: що це за стан та яким він буває
Сьогодні, 16:57
Делірій — це патологічний стан, який характеризується порушенням психіки та когнітивними розладами. Він може бути складовою психічного захворювання чи станом, індукованим зовнішніми причинами (наприклад, вживанням великої кількості алкоголю). Найчастіше він виникає у людей похилого віку, але загалом може розвиватись у будь-кого. Такий стан обов'язково потребує грамотного лікування, адже самостійно симптоми не зникають. Але, враховуючи, що делірій належить до тимчасових станів, правильна терапія здатна повністю відновити стан пацієнта. Наприклад, широко використовується Галоперидол — він припиняє напад, гальмує збудження та повертає пацієнтові ясну свідомість.
Залежно від причини, яка спричинила розвиток синдрому, можна виділити наступні варіанти:
Враховуючи таку кількість варіантів, необхідно не тільки використовувати симптоматичну терапію, а й підбирати правильне етіотропне лікування. Воно також залежить від форми захворювання:
На підставі отриманих даних лікарі підберуть певні препарати, щоб знизити інтенсивність патологічної симптоматики.
Клінічна картина делірію розвивається у декілька стадій:
При цьому людина повністю зберігає здатність розуміти, хто вона, як її звуть, де вона працює. Саме збережена здатність до орієнтації у власній особистості є характерною ознакою делірію.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!
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Які бувають варіанти делірію
Залежно від причини, яка спричинила розвиток синдрому, можна виділити наступні варіанти:
- Алкогольний. Він може виникати після вживання великої кількості алкоголю чи наркотичних речовин. Розвивається делірій через декілька днів після припинення вживання, тому може вважатися своєрідним синдромом відміни. Для нього характерні анімалістичні галюцинації.
- Травматичний. Причиною стає серйозна травма головного мозку і тривалий коматозний стан. Як правило, деліріозні симптоми розвиваються після виходу з коми та продовжуються деякий час.
- Судинний. Його поява провокується судинними подіями — різким зменшенням чи збільшенням ЧСС, аритміями тощо.
- Інфекційний. Він виникає через гарячку — коли у стані критично підвищеної температури порушується психіка. Можуть виникати марення, галюцинації тощо.
- Післяопераційний. Виникає після проведення серйозних травматичних операцій, але є досить рідкісним ускладненням.
Враховуючи таку кількість варіантів, необхідно не тільки використовувати симптоматичну терапію, а й підбирати правильне етіотропне лікування. Воно також залежить від форми захворювання:
- гіпоактивна — характеризується загальмованістю, зниженням рухової активності (форма вважається найважчою);
- гіперактивна — супроводжується надмірним руховим збудженням, хаотичними рухами, які можуть нашкодити пацієнтові;
- змішана — спостерігаються окремі послідовні фази з різною клінічною симптоматикою.
На підставі отриманих даних лікарі підберуть певні препарати, щоб знизити інтенсивність патологічної симптоматики.
Як проявляється делірій
Клінічна картина делірію розвивається у декілька стадій:
- продромальна — з'являються перші ознаки неспокою, порушення сну та апетиту;
- порушення орієнтації в часі та просторі, перші ознаки патологічних змін відчуттів;
- поява галюцинацій, які посилюються у вечірній час.
При цьому людина повністю зберігає здатність розуміти, хто вона, як її звуть, де вона працює. Саме збережена здатність до орієнтації у власній особистості є характерною ознакою делірію.
Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!
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