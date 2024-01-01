Делірій: що це за стан та яким він буває

Делірій: що це за стан та яким він буває
Делірій — це патологічний стан, який характеризується порушенням психіки та когнітивними розладами. Він може бути складовою психічного захворювання чи станом, індукованим зовнішніми причинами (наприклад, вживанням великої кількості алкоголю). Найчастіше він виникає у людей похилого віку, але загалом може розвиватись у будь-кого. Такий стан обов'язково потребує грамотного лікування, адже самостійно симптоми не зникають. Але, враховуючи, що делірій належить до тимчасових станів, правильна терапія здатна повністю відновити стан пацієнта. Наприклад, широко використовується Галоперидол — він припиняє напад, гальмує збудження та повертає пацієнтові ясну свідомість.

Які бувають варіанти делірію


Залежно від причини, яка спричинила розвиток синдрому, можна виділити наступні варіанти:

  1. Алкогольний. Він може виникати після вживання великої кількості алкоголю чи наркотичних речовин. Розвивається делірій через декілька днів після припинення вживання, тому може вважатися своєрідним синдромом відміни. Для нього характерні анімалістичні галюцинації.

  2. Травматичний. Причиною стає серйозна травма головного мозку і тривалий коматозний стан. Як правило, деліріозні симптоми розвиваються після виходу з коми та продовжуються деякий час.

  3. Судинний. Його поява провокується судинними подіями — різким зменшенням чи збільшенням ЧСС, аритміями тощо.

  4. Інфекційний. Він виникає через гарячку — коли у стані критично підвищеної температури порушується психіка. Можуть виникати марення, галюцинації тощо.

  5. Післяопераційний. Виникає після проведення серйозних травматичних операцій, але є досить рідкісним ускладненням.


Враховуючи таку кількість варіантів, необхідно не тільки використовувати симптоматичну терапію, а й підбирати правильне етіотропне лікування. Воно також залежить від форми захворювання:

  1. гіпоактивна — характеризується загальмованістю, зниженням рухової активності (форма вважається найважчою);

  2. гіперактивна — супроводжується надмірним руховим збудженням, хаотичними рухами, які можуть нашкодити пацієнтові;

  3. змішана — спостерігаються окремі послідовні фази з різною клінічною симптоматикою.


На підставі отриманих даних лікарі підберуть певні препарати, щоб знизити інтенсивність патологічної симптоматики.

Як проявляється делірій


Клінічна картина делірію розвивається у декілька стадій:

  1. продромальна — з'являються перші ознаки неспокою, порушення сну та апетиту;

  2. порушення орієнтації в часі та просторі, перші ознаки патологічних змін відчуттів;

  3. поява галюцинацій, які посилюються у вечірній час.


При цьому людина повністю зберігає здатність розуміти, хто вона, як її звуть, де вона працює. Саме збережена здатність до орієнтації у власній особистості є характерною ознакою делірію.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я!

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Теги: Делірій
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