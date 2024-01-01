Розмір, тип скидання, колір: як правильно підібрати плитоноску





Відмінність плитоноски від бронежилета

Різниця між плитоноскою та бронежилетом (див. на сайті) полягає в конструкції. Зазвичай перший вид спорядження - це чохол для балістичих пластин. Ці пластини вставляються в каркас жилета або спеціальні кишені. Головна задача плитоноски – бути міцною, зносостійкою та витримувати значний рівень навантаження.



Жилети виготовляються з різних типів тканин, щільність яких не менше 1000d. Всередині йдуть захисні плити.



ТОП-5 позицій, на які слід звернути уваги при виборі плитоноски

У 2024 році українське суспільство вже звикло до військових термінів та сприймає їх без остраху. Навпаки, цікавість до тактичної амуніції зростає з кожним днем і виникають питання, на які неодмінно варто дати розгорнуту відповідь. Наприклад, на які критерії слід звертати увагу при виборі плитоноски.



Вибране спорядження має бути:



зручним, добре сидіти на тілі та не викликати дискомфорту;

адаптивним, тобто дозволяти встановлювати додаткові девайси;

популярним серед військових та мати гарні відгуки.

Це лише базові параметри, яким має відповідати елемент тактичної амуніції. Звісно, існують ключові аспекти, які варто озвучити окремо.



Матеріал плитоноски

Кордура – американська тканина з нейлонових ниток особливого переплетення. Вона складає основу жилета та робить його міцнішим, легшим. Мінімальний показник щільності тканини – 1000d. В магазинах можна купити плитоноски, доповнені приємним на дотик матеріалом, лямками, які пропускають повітря, металевими кріпленнями і так далі.



Система швидкого скидання

Мета плитоноски – захист бійця від куль. Але в деяких ситуаціях вона може завадити. Наприклад, при потребі переплисти водоймище або при необхідності швидко покинути поле битви. Вага амуніції складає понад 15 кг, тому рухатись з нею достатньо важко. На випадок форс-мажору виробники оснастили жилет системою швидкого скидання. Вона передбачає кільце або петлю на плечах, потягнувши за які, можна за лічені секунди позбутися важкої броні.



Колір

Плитоноски випускають в різних кольорах: чорна, олива, мультикам, піксель, койот. Для військових цей критерій має надважливе значення, адже екіпіровка має максимально зливатися з місцевістю. Перед тим, як купувати амуніцію, краще дізнатися місце розташування військової частини.



Розмір

Коректна посадка жилета – це запорука підвищеного захисту. Зазвичай розмір плитоноски стандартний, але система регулювання допомагає бійцям адаптувати елемент амуніції під себе. Саме бронепластини випускають різних розмірів. Вони залежать від зросту військового та потрібного рівня захисту. Універсальні параметри пластини – це 25х30 см.



Евакуаційна петля

Незамінний елемент жилета, який дозволяє побратимам забрати бійця з поля бою, який втратив можливість рухатись самостійно. В магазинах можна купити плитоноску з евакуаційною петлею на спині, які витягується за секунду до 1,5 метра завдовжки.



Плитоноска – важливий атрибут тактичної амуніції, який захищає військового від ураження ворожими кулями. Він має свої характеристики, які необхідно обов’язково враховувати при покупці.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Події 2022 року назавжди змінили світосприйняття кожного українця та його уявлення про безпеку. В розмовах звичайних людей все частіше звучить таке слово, як тактична амуніція, а для військових це не просто вислів, а засіб збереження життя. Одним з невід’ємних елементів особистого захисту є плитоноска. Вона призначена для бронеплит, які захищають тіло від куль. Купити плитоноску у спеціальних відділах тактичного спорядження можуть усі охочі. Життя бійця на фронті залежить від того, чи враховані такі важливі характеристики, як розмір, рівень захисту та наявність системи скидання.Різниця між плитоноскою та бронежилетом (див. на сайті) полягає в конструкції. Зазвичай перший вид спорядження - це чохол для балістичих пластин. Ці пластини вставляються в каркас жилета або спеціальні кишені. Головна задача плитоноски – бути міцною, зносостійкою та витримувати значний рівень навантаження.Жилети виготовляються з різних типів тканин, щільність яких не менше 1000d. Всередині йдуть захисні плити.У 2024 році українське суспільство вже звикло до військових термінів та сприймає їх без остраху. Навпаки, цікавість до тактичної амуніції зростає з кожним днем і виникають питання, на які неодмінно варто дати розгорнуту відповідь. Наприклад, на які критерії слід звертати увагу при виборі плитоноски.Вибране спорядження має бути:Це лише базові параметри, яким має відповідати елемент тактичної амуніції. Звісно, існують ключові аспекти, які варто озвучити окремо.Кордура – американська тканина з нейлонових ниток особливого переплетення. Вона складає основу жилета та робить його міцнішим, легшим. Мінімальний показник щільності тканини – 1000d. В магазинах можна купити плитоноски, доповнені приємним на дотик матеріалом, лямками, які пропускають повітря, металевими кріпленнями і так далі.Мета плитоноски – захист бійця від куль. Але в деяких ситуаціях вона може завадити. Наприклад, при потребі переплисти водоймище або при необхідності швидко покинути поле битви. Вага амуніції складає понад 15 кг, тому рухатись з нею достатньо важко. На випадок форс-мажору виробники оснастили жилет системою швидкого скидання. Вона передбачає кільце або петлю на плечах, потягнувши за які, можна за лічені секунди позбутися важкої броні.Плитоноски випускають в різних кольорах: чорна, олива, мультикам, піксель, койот. Для військових цей критерій має надважливе значення, адже екіпіровка має максимально зливатися з місцевістю. Перед тим, як купувати амуніцію, краще дізнатися місце розташування військової частини.Коректна посадка жилета – це запорука підвищеного захисту. Зазвичай розмір плитоноски стандартний, але система регулювання допомагає бійцям адаптувати елемент амуніції під себе. Саме бронепластини випускають різних розмірів. Вони залежать від зросту військового та потрібного рівня захисту. Універсальні параметри пластини – це 25х30 см.Незамінний елемент жилета, який дозволяє побратимам забрати бійця з поля бою, який втратив можливість рухатись самостійно. В магазинах можна купити плитоноску з евакуаційною петлею на спині, які витягується за секунду до 1,5 метра завдовжки.Плитоноска – важливий атрибут тактичної амуніції, який захищає військового від ураження ворожими кулями. Він має свої характеристики, які необхідно обов’язково враховувати при покупці.

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