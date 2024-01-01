Де у Луцьку отримати допомогу психіатра та психолога. Реклама

Як працює центр ментального здоров’я «Medcraft»

Дитячий психіатр: як створюється середовище довіри між лікарем та пацієнтом

Дитячий психіатр Віталій Вдовиченко

Психіатрія для дорослих: чому не варто соромитися візиту до лікаря?

Психіатриня Катерина Редько

У медичному центрі «Medcraft» створено перший приватний осередок ментального здоров’я у Луцьку, де надається комплексна професійна психіатрична, психотерапевтична та психологічна допомога дорослим та дітям.Працюють тут справжні професіонали з багаторічним досвідом, які застосовують сучасні методи профілактики, діагностики, лікування та реабілітації психічних захворювань. Фахівці взаємодіють однією командою, що складається з психіатрів, психологів, клінічних психологів, психотерапевтів та логопеда. Такий підхід дозволяє надавати послуги високої якості та досягати найкращих результатів.Детальніше про це розповідаємо далі, спілкуючись із дитячим психіатромта його колегою– психіатринею, яка допомагає дорослим.Основні переваги звернення до медичного центру «Medcraft» полягають у відсутності черг, зручному сервісі, повній конфіденційності інформації та професійності лікарів, які використовують у своїй практиці як терапевтичні, так і медикаментозні засоби.Психологи проводять комплексну психодіагностику та у разі потреби – корекційні заняття. Психологи не призначають пацієнтам медикаменти, а допомагають шляхом застосування сучасних психологічних методик. У разі потреби психологи спрямовують дітей та дорослих до психіатра. Своєю чергою, психіатр, як фахівець із медичною освітою, проводить діагностику та призначає лікування.Важливу роль у центрі психічного здоров’я також відіграє логопед, який часто залучається під час роботи з дітьми, коли ті мають порушення мовлення.З найменшими відвідувачами закладу працюють без використання медичних засобів. Для діагностики та надання психіатричної, психологічної допомоги обираються методики, що базуються передусім на принципах безпеки.В закладі надають перевагу саме комплексному підходу, що полягає в одночасному залученні кількох фахівців. Саме такий підхід є найбільш безпечним та дієвим. Тож у медичному центрі «Medcraft», окрім психіатрів Віталія Вдовиченка та Катерини Редько, також надають послуги психіатри –, дитячий психіатр, психологитаі логопед –. Віднедавна у медичному центрі «Medcraft» можна отримати онлайн консультації психіатрів зі Львова.Ще один визначальний фактор – повна конфіденційність про пацієнтів. Ніхто і ніколи нічого не дізнається про ваше звернення до психіатра.Серед пацієнтів існує міф, що будь-яке звернення до психіатра потягне за собою негайну госпіталізацію до психіатричної лікарні. Але це не так. Наші фахівці надають психіатричну допомогу амбулаторно, а у разі потреби можливо отримати лише рекомендацію або направлення в стаціонарний заклад. Підстави для цього є виняткові та полягають у вираженій руйнівній поведінці пацієнта, що несе загрозу самому пацієнту або оточенню. Госпіталізація може бути рекомендована також коли є психоз або схильність до самогубства.Це питання, яке має багато варіантів відповіді, оскільки відповідних станів є чимало. Підвищене відчуття тривоги, безсоння, дратівливість та злість, апатія та відсутність мотивації до життя, постійна втома або ж надмірна енергія – це все приводи для консультації з лікарем.Ще більше причин поспілкуватися з фахівцем виникає у дітей. Серед них:• затримка психомовного розвитку;• агресія;• слабка увага;• порушення адаптації в садочку чи школі;• проблеми зі сном, дратівливість;• запізнення формування побутових та ігрових навичок, усного мовлення;• порушення харчової поведінки;• наявність нав’язливих рухів.Детальніше про ментальне здоров’я молодших та старших розповідаємо далі.Віталій Вдовиченко має майже пів століття фахового досвіду у психіатрії. Понад 40 років він працює дитячим психіатром в обласній психіатричній лікарні. А почалося все ще з юності, оскільки його мама теж була психіатром і цей напрям зацікавив Віталія з молодих років. Одна з перших його робіт – фельдшером для соціально-небезпечних хворих. Згодом завершив інтернатуру та почав практику дитячого психіатра.Я закінчував педіатричний факультет, тож діти були мені близькими. Відвідував відповідний гурток при медичному інституті, де був нахил до дитячої психіатрії.Фахівець повинен знати, як знайти підхід до пацієнта. Коли пацієнт довіряє лікарю, то це дозволяє отримати більше інформації про психічний розлад, провести точнішу діагностику та в підсумку надати кращу допомогу. Коли контакту немає, слід шукати іншого психіатра. Діти особливо відчувають людей, особливо дорослих.Це - індивідуальне питання. Хтось відразу піде на контакт, а інший постійно ховатиметься за мамою. В таких випадках не потрібно тиснути на дитину, правильним буде повторити візит. Дитина вивчить ситуацію, зрозуміє, що їй нічого не загрожує, наприклад, не буде ніяких уколів. І наступного разу почуватиметься безпечно. Власне, в медичних закладах США серед лікарів саме психіатри не носять білий халат, щоб не лякати своїх пацієнтів. Такої ж методики дотримуюся і я.З дітьми найчастіше звертаються у разі наявності у них ознак відставання у розвитку, також мовленнєвому розвитку. На сьогодні все більш поширеними стають різні спектри аутизму. Їх дуже багато. І тут потрібно вивчати, що саме домінує. Часто батьки приходять зі скаргами, що дитина не розмовляє або зовсім припинила це робити.Акцент на немедикаментозні методи терапії. Тому до процесу надання допомоги обов’язково потрібно залучати психолога, логопеда. Психіатр тут виступає в ролі координатора, який керує процесом лікуванняЦе залежить від характеру проблеми. Цілком можливе первинне звернення до психолога, який далі визначає потребу консультації психіатра. А ось різниця у фахівцях, перш за все, полягає у профілі освіти. Психіатр – це медична освіта. Якщо психіатр має право та відповідну кваліфікацію, щоб призначити людині медикаменти, то психолог повинен використовувати методики корекції поведінки. Психологам не дозволено призначати антидепресанти.Якогось спалаху не було. Але в останні роки дитячі психіатри спостерігають зростання підліткових депресивних розладів. Чи це наслідки війни, чи такого поширеного явища, як булінг в школі та поза нею, – все можливо. Але факт, що кількість підлітків, які звертаються до психіатра, збільшується. Хтось сам змушує батьків, щоб його відвели до спеціаліста, когось навпаки приводять рідні. Часто дівчата та хлопці отримують направлення до психіатра від психологів, до яких звернулися самостійно.Інколи батьки бояться звертатися до психіатра через острах, що дитина отримає негативне «тавро», яке заважатиме в майбутньому. Але вони не враховують той факт, що ця інформація є повністю конфіденційною та захищеною законом. Така інформація не розголошується нікому без особистої згоди пацієнта або його батьків, коли мова про дитину. Така інформація є лікарською таємницею.Необхідність госпіталізації виникає при вираженій руйнівній поведінці, яка несе загрозу самому пацієнту та його оточенню. Також коли є виражена симптоматика зі схильністю до суїциду. Коли є психоз, потьмарення свідомості.Якщо в людини є проблеми зі здоров’ям, то вона звертається до відповідних фахівців. Коли ж в людини є психічні розлади – вона теж може і повинна звертатися за допомогою до спеціалістів. Якщо ж не звертатися, а боятися «тавра», якого ми тут не ставимо, то проблема буде тільки погіршуватися і в майбутньому вимагатиме більших зусиль!не один рік надає психіатричну допомогу людям. Станом на сьогодні, її основний профіль – робота з військовими. Катерина полюбила психіатрію та неврологію у студентські роки й вирішила розвиватися у цьому напрямі.Чому вона не пішла у більш популярну та поширену психологію? Відповідь проста: психіатр – це лікар. Він має право надавати медичну допомогу і працювати з більшими проблемами. А саме це і цікавило Катерину.Багато людей бояться, що їх поставлять на облік, а це потім зашкодить майбутній кар’єрі та зіпсує життя. Насправді це все не так. Нікого на облік сьогодні не ставлять, а вся інформація про ваш візит до психіатра є повністю конфіденційною. Ніхто, окрім вас та вашого фахівця, не знатиме навіть про факт вашої зустрічі. Звісно, якщо ви не розкажете самі. Бо таке право має лише пацієнт!А звертатися потрібно, оскільки з «не занедбаними» випадками працювати легше. Завжди краще прийти та запобігти хворобі, аніж займатися виправленням наслідків.Зараз найбільш поширені тривожні розлади, депресивні стани. Дуже вплинула війна. Пацієнти звертаються з різними переживаннями, панічними атаками. Сьогодні це відбувається дуже часто.Буває по-різному. Справді, доволі часто спершу людина йде до психолога, а вже він, коли бачить, що необхідна допомога психіатра, направляє людину до відповідного фахівця.Тривале перебування у тих умовах, в яких живуть військові, призводить до серйозних наслідків та негативно впливає на психіку. Це все накладає відбиток, який проявляється в безсонні, нічних кошмарах, погіршенні настрою, апатії.Залежить від важкості. Стан ми діагностуємо під час прийому. Визначивши ступінь проблеми, вирішуємо чи необхідно призначати медикаменти, чи на цьому етапі буде достатньо психотерапії. І працюємо далі. Складно відповісти однозначно, оскільки все й справді залежить від рівня проблеми у кожної конкретної людини.В спеціалізований заклад ми направляємо, коли є виражені думки про самогубство, коли важкий депресивний епізод. Коли є такі захворювання, як шизофренія. Наприклад, людина відмовляється приймати ліки та починає становити небезпеку і для себе, і для рідних.Відповідь проста. Це треба робити, щоб бути здоровим! Проблеми з психічним здоров’ям самі собою не вирішуються. Якщо їм не приділяти достатньо уваги, вони впливають на все наше життя: на стосунки, роботу, дозвілля, бажання займатися будь-чим. Це нормально, якщо людина приходить на обстеження до психіатра. Отож, обстеження у лікаря-психіатра потрібно включати до «чекапів» стану здоров’я, які зараз є дуже популярними