Власниця луцького ательє заснувала свій бренд купальників

Катерина Філюк заснувала бренд жіночих купальників. Тепер вона не лише працює над пошиттям та ремонтом одягу у своїй майстерні, а й забезпечує панянок, якісним та оригінальним вбранням для пляжу.



До кожного замовлення кравчиня підходить індивідуально і готова створити ідеальний купальник для будь-якої клієнтки, незалежно від її віку та особливостей фігури.



Катерина впевнена, що правильно змодельована та пошита річ може підкреслити достоїнства та приховати недоліки тіла, а отже здатна зробити кожну жінку впевненішою в собі та розкрити її звабливість.



Журналісти Інформаційного агентства ВолиньPost поспілкувалися з підприємицею та дізнались про її професійний шлях, любов до своєї справи, мотивацію і плани на майбутнє.



Талант до шиття в нашій родині, мабуть, передається з покоління в покоління

Пані Катерину завжди вабило шиття. Вона пригадує, як в дитинстві, будучи ще маленькою 6-річною дівчинкою, вона побачила на горищі будинку стару швейну машину і одразу “закохалася”.



“Вона з першого погляду здалася мені надзвичайно чарівною. Мені так хотілося дізнатися більше про цю річ. Мама розповіла, що раніше ця машинка належала моєму дідусю. Виявилося, він чудово шив, і це вміння дуже допомагало йому в складні часи. Здається, у нашій родині цей потяг до шиття передається спадково. Адже й мої доньки перейняли такий талант”, – каже наша героїня.



Вона розповідає, що в підлітковому віці твердо вирішила стати професійною кравчинею, тож після закінчення школи вступила у місцеве училище, де й освоювала цей фах. Вже тоді, каже, активно створювала ексклюзивний одяг для себе та своїх рідних. Жінка каже: які б події не траплялися в її житті, вона завжди знаходила час для шиття. Не полишала улюбленого заняття і під час декрету.



“Я любила перебирати модні журнали, надихалася популярними фасонами одягу, запозичувала там ідеї для власних виробів. Однак завжди любила шити щось своє, неповторне та унікальне. Пам’ятаю, як створила фемілі-лук ще коли він не був трендом, пошивши однакові сукні собі і своїй маленькій донечці”, – говорить майстриня.



Я створила ательє, де шиють все та беруться навіть за найбезнадійніші випадки

Упродовж своєї кравецької кар’єри Катерина шила вдома, два роки працювала в майстерні луцького дизайнера, а також мала досвід у пошиві масового одягу, але увесь цей час вона мріяла про власну справу. Втілити плани в життя жінці вдалося у 2017 році. Тоді вона вперше відчинила для клієнтів двері свого ательє, яке розташувалося на другому поверсі торгового центру “Ювант”, у торговій точці № 285. З того моменту і донині тут надають якісні послуги з ремонту та пошиття одягу.



VIP ательє “Ketrin” має свою унікальність: тут беруться за найбезнадійніші випадки, а також готові пошити й полагодити будь-яке вбрання незалежно від його матеріалу, будь це шуба, сукня з шовку або корсет.



“У цьому і була моя задумка. Я хотіла створити місце, куди людина зможе прийти і отримати весь спектр швейних послуг, від початку й до кінця. Адже переважно майстерні Луцька спеціалізуються на якомусь одному виді шиття. Багато з них не працюють з трикотажем, шкірою чи хутром. Ми ж готові закрити практично кожен запит клієнта. Ремонтуємо і шубки, і шкіряні куртки, створюємо з нуля розкішні вечірні сукні, зараз і взагалі проходимо навчання з пошиття спідньої білизни. То що казати про якісь простіші речі?!”– говорить Катерина.



Сьогодні, окрім власниці, в майстерні працюють ще дві кравчині. Саме кравчині, а не швачки, підприслює Катерина. Тобто спеціалісти, які не просто виконують технічні завдання, а можуть створити елемент одягу з нуля. Така професія потребує високого рівня підготовки, творчого підходу, здатності працювати з різними видами тканин та складними конструкціями. Тож клієнти, які часто “не знають, чого хочуть”, можуть спокійно покластися на професійність працівниць ательє.



В більшості випадків фурнітуру кравчині теж підбирають самі, тож клієнту не треба бігати по магазинах у пошуках гудзиків чи змійок. Це дуже важливо для людей, які цінують свій час, каже Катерина Філюк.



“Люди знають, що в нас можна зробити все й одразу, швидко та якісно. Тож вони повертаються а тельє і радять його друзям. Але головний наш секрет - це любов до замовника та виробу, який ти для нього ремонтуєш чи створюєш. Бо повірте: навіть той посил, з яким ти працюєш над виробом, передається людині. Вона відчуває, з якою енергетикою була пошита річ. Якщо ти без настрою з нею працюєш, то обов'язково клієнт скаже, що йому щось не подобається. А коли ти виконуєш роботу від душі, то він буде завжди задоволений. Отакий ось лайфхак. Тому ми стараємося завжди прокачувати свій внутрішній стан, залишати весь негатив десь за дверима, а до людей йти з позитивними емоціями”, – зазначає підприємиця.





Ми не підлаштовуємо жінку під виріб, ми виріб підлаштовуємо під жінку

Минулого року Катерина відкрила власний бренд купальників під назвою “KEYTFIL”. Тепер вона відшиває двосторонні купальники за оригінальним методом, який розробила власноруч.



“Особливість наших купальників полягає в тому, що носити їх можна на дві сторони, комбінуючи верх і низ, а також лицьову сторону та виворіт. Так, замість одного купальника, замовник отримує всі чотири”, – каже Катерина.



Так, одна сторона купальника може бути яскравою та барвистою, ідеальною для активного пляжного відпочинку, у той час як інша – більш стриманою та елегантною, підходити для вечірнього купання або відпочинку в спа. Колір та навіть тканину клієнтка обирає самостійно, з представленого каталогу тканин.



Пошиття замовлення відбувається за індивідуальними мірками. У KEYTFIL готові створити купальник будь-якого розміру та підлаштуватися під фігуру й анатомічні особливості кожної клієнтки. Адже часто з віком жіноче тіло зазнає природних фізіологічних змін, воно міняється і після народження дитини, говорить Катерина. Тож, купальник, який раніше сидів ідеально, часто більше не задовольняє жінку, а спроби знайти підходящий варіант в масмаркеті – закінчуються невдачею.



“Ми готові втілити у життя різні побажання нашої клієнтки та створити купальник, який підкреслить її красу і приховає недоліки. Для мене важливо, аби українська жінка навіть зараз, у час війни, відчувала себе особливою. Щоб вона не бігала по ринку та магазинах в пошуку ідеального купальника, а могла прийти до нас, зробити замовлення і невдовзі забрати річ, яка була створена саме для неї. Я завжди говорю: ми не підлаштовуємо жінку під виріб, ми виріб підлаштовуємо під жінку”, – каже власниця бренду.



Асортимент бренду постійно поповнюється новими ексклюзивними моделями. На сьогодні чи не найпопулярнішим є “Maldives” – купальник з оригінальним та дуже зручним ліфом-трансформером, усі бретельки якого можна опускати, що важливо для естетичного загару.



“Моя донька Мері Філюк, яка є дизайнером, для мене змоделювала цей бюстгальтер. Такого ви ніде в Україні більше не зустрінете”, – з гордістю розповідає Катерина.



Відшивають у KEYTFIL також спідню білизну та парео.





Щоб замовити пошиття купальника у KEYTFIL, можна звернутися безпосередньо у швейне ательє (ТЦ “Ювант”, 2-й поверх, торгова точка № 285 ) або ж написати на



Сьогодні в планах Катерини Філюк – масштабуватися та відкрити ще одну швейну майстерню. Тож вона активно шукає нових працівниць, швачок та кравчинь з досвідом, які готові навчатися новому та разом працювати над розвитком бренду.



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Instagram: https://www.instagram.com/keytfil

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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. Власниця луцького швейного ательєзаснувала бренд жіночих купальників. Тепер вона не лише працює над пошиттям та ремонтом одягу у своїй майстерні, а й забезпечує панянок, якісним та оригінальним вбранням для пляжу.До кожного замовлення кравчиня підходить індивідуально і готова створити ідеальний купальник для будь-якої клієнтки, незалежно від її віку та особливостей фігури.Катерина впевнена, що правильно змодельована та пошита річ може підкреслити достоїнства та приховати недоліки тіла, а отже здатна зробити кожну жінку впевненішою в собі та розкрити її звабливість.Журналістипоспілкувалися з підприємицею та дізнались про її професійний шлях, любов до своєї справи, мотивацію і плани на майбутнє.Пані Катерину завжди вабило шиття. Вона пригадує, як в дитинстві, будучи ще маленькою 6-річною дівчинкою, вона побачила на горищі будинку стару швейну машину і одразу “закохалася”.“Вона з першого погляду здалася мені надзвичайно чарівною. Мені так хотілося дізнатися більше про цю річ. Мама розповіла, що раніше ця машинка належала моєму дідусю. Виявилося, він чудово шив, і це вміння дуже допомагало йому в складні часи. Здається, у нашій родині цей потяг до шиття передається спадково. Адже й мої доньки перейняли такий талант”, – каже наша героїня.Вона розповідає, що в підлітковому віці твердо вирішила стати професійною кравчинею, тож після закінчення школи вступила у місцеве училище, де й освоювала цей фах. Вже тоді, каже, активно створювала ексклюзивний одяг для себе та своїх рідних. Жінка каже: які б події не траплялися в її житті, вона завжди знаходила час для шиття. Не полишала улюбленого заняття і під час декрету.“Я любила перебирати модні журнали, надихалася популярними фасонами одягу, запозичувала там ідеї для власних виробів. Однак завжди любила шити щось своє, неповторне та унікальне. Пам’ятаю, як створила фемілі-лук ще коли він не був трендом, пошивши однакові сукні собі і своїй маленькій донечці”, – говорить майстриня.Упродовж своєї кравецької кар’єри Катерина шила вдома, два роки працювала в майстерні луцького дизайнера, а також мала досвід у пошиві масового одягу, але увесь цей час вона мріяла про власну справу. Втілити плани в життя жінці вдалося у 2017 році. Тоді вона вперше відчинила для клієнтів двері свого ательє, яке розташувалося на другому поверсі торгового центру “Ювант”, у торговій точці № 285. З того моменту і донині тут надають якісні послуги з ремонту та пошиття одягу.має свою унікальність: тут беруться за найбезнадійніші випадки, а також готові пошити й полагодити будь-яке вбрання незалежно від його матеріалу, будь це шуба, сукня з шовку або корсет.“У цьому і була моя задумка. Я хотіла створити місце, куди людина зможе прийти і отримати весь спектр швейних послуг, від початку й до кінця. Адже переважно майстерні Луцька спеціалізуються на якомусь одному виді шиття. Багато з них не працюють з трикотажем, шкірою чи хутром. Ми ж готові закрити практично кожен запит клієнта. Ремонтуємо і шубки, і шкіряні куртки, створюємо з нуля розкішні вечірні сукні, зараз і взагалі проходимо навчання з пошиття спідньої білизни. То що казати про якісь простіші речі?!”– говорить Катерина.Сьогодні, окрім власниці, в майстерні працюють ще дві кравчині. Саме кравчині, а не швачки, підприслює Катерина. Тобто спеціалісти, які не просто виконують технічні завдання, а можуть створити елемент одягу з нуля. Така професія потребує високого рівня підготовки, творчого підходу, здатності працювати з різними видами тканин та складними конструкціями. Тож клієнти, які часто “не знають, чого хочуть”, можуть спокійно покластися на професійність працівниць ательє.В більшості випадків фурнітуру кравчині теж підбирають самі, тож клієнту не треба бігати по магазинах у пошуках гудзиків чи змійок. Це дуже важливо для людей, які цінують свій час, каже Катерина Філюк.“Люди знають, що в нас можна зробити все й одразу, швидко та якісно. Тож вони повертаються а тельє і радять його друзям. Але головний наш секрет - це любов до замовника та виробу, який ти для нього ремонтуєш чи створюєш. Бо повірте: навіть той посил, з яким ти працюєш над виробом, передається людині. Вона відчуває, з якою енергетикою була пошита річ. Якщо ти без настрою з нею працюєш, то обов'язково клієнт скаже, що йому щось не подобається. А коли ти виконуєш роботу від душі, то він буде завжди задоволений. Отакий ось лайфхак. Тому ми стараємося завжди прокачувати свій внутрішній стан, залишати весь негатив десь за дверима, а до людей йти з позитивними емоціями”, – зазначає підприємиця.Минулого року Катерина відкрила власний бренд купальників під назвою. Тепер вона відшиває двосторонні купальники за оригінальним методом, який розробила власноруч.“Особливість наших купальників полягає в тому, що носити їх можна на дві сторони, комбінуючи верх і низ, а також лицьову сторону та виворіт. Так, замість одного купальника, замовник отримує всі чотири”, – каже Катерина.Так, одна сторона купальника може бути яскравою та барвистою, ідеальною для активного пляжного відпочинку, у той час як інша – більш стриманою та елегантною, підходити для вечірнього купання або відпочинку в спа. Колір та навіть тканину клієнтка обирає самостійно, з представленого каталогу тканин.Пошиття замовлення відбувається за індивідуальними мірками. У KEYTFIL готові створити купальник будь-якого розміру та підлаштуватися під фігуру й анатомічні особливості кожної клієнтки. Адже часто з віком жіноче тіло зазнає природних фізіологічних змін, воно міняється і після народження дитини, говорить Катерина. Тож, купальник, який раніше сидів ідеально, часто більше не задовольняє жінку, а спроби знайти підходящий варіант в масмаркеті – закінчуються невдачею.“Ми готові втілити у життя різні побажання нашої клієнтки та створити купальник, який підкреслить її красу і приховає недоліки. Для мене важливо, аби українська жінка навіть зараз, у час війни, відчувала себе особливою. Щоб вона не бігала по ринку та магазинах в пошуку ідеального купальника, а могла прийти до нас, зробити замовлення і невдовзі забрати річ, яка була створена саме для неї. Я завжди говорю: ми не підлаштовуємо жінку під виріб, ми виріб підлаштовуємо під жінку”, – каже власниця бренду.Асортимент бренду постійно поповнюється новими ексклюзивними моделями. На сьогодні чи не найпопулярнішим є “Maldives” – купальник з оригінальним та дуже зручним ліфом-трансформером, усі бретельки якого можна опускати, що важливо для естетичного загару.“Моя донька Мері Філюк, яка є дизайнером, для мене змоделювала цей бюстгальтер. Такого ви ніде в Україні більше не зустрінете”, – з гордістю розповідає Катерина.Відшивають у KEYTFIL також спідню білизну та парео.Щоб замовити пошиття купальника у KEYTFIL, можна звернутися безпосередньо у швейне ательє (ТЦ “Ювант”, 2-й поверх, торгова точка № 285 ) або ж написати на сторінку бренду в соцмережах , надіславши свої мірки і побажання.Сьогодні в планах Катерини Філюк – масштабуватися та відкрити ще одну швейну майстерню. Тож вона активно шукає нових працівниць, швачок та кравчинь з досвідом, які готові навчатися новому та разом працювати над розвитком бренду.YouTube: https://www.youtube.com/@keytfilInstagram: https://www.instagram.com/keytfilFacebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=61563325735213Instagram: https://www.instagram.com/atelie.ketrin?Instagram: igsh=MWZwNHJ6ejM2OGJsOQ%3D%3D&utm_source=qrFacebook: https://www.facebook.com/metaleva.knopka

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