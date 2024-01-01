iPhone 13 – чи варто купувати в цьому році





iPhone 13 у 2024 році – чому це гарний вибір

Актуальна флагманська лінійка – iPhone 15. Зовсім мало часу лишилося до презентації iPhone 16, який обіцяє багато інновацій та впровадження функцій штучного інтелекту. На тлі появи нових поколінь смартфонів Apple, iPhone 13, який вийшов ще у 2021 році, значно подешевшав, що зробило його одним з найпопулярніших смартфонів в Україні та світі загалом.



Ключові причини купити iPhone 13 у 2024 році



Потужний процесор Apple A15 Bionic – наразі він посідає восьму позицію у загальному рейтингу чипів, і не сильно поступається в плані швидкодії сучаснішим системам Apple A16 Bionic та A17 Pro;

Яскравий та чіткий OLED дисплей, такий самий за характеристиками, як і на смартфонах Apple 14/15 поколінь;

Подвійна система камер з підтримкою нічного та портретного режимів, фото виходять дійсно професійними та насиченими життям;

Досить потужна батарея, що забезпечує роботу до 19 годин, а в режимі енергоефективності до 75 годин без заряджання;

Металевий корпус з сертифікатом захисту від вологи IP68.



iPhone 13 виглядає свіжим та сучасним. На вигляд його майже неможливо відрізнити від базових моделей iPhone 14 або 15. Якщо ж говорити щодо актуальності, то завдяки процесору Айфон 13 підтримуватиме оновлення операційної системи iOS ще принаймні до 2028 року. Також покупців приваблює остаточна вартість iPhone 13. Якщо виникне бажання через пару років купити щось нове, продати цю модель можна буде за досить вигідною ціною. В магазині офіційного дилера завжди діє програма трейд-ін, яка дає змогу отримати знижки на нові гаджети, принісши на обмін свої старі смартфони.



Недоліки Айфон 13

відсутність слота для карти пам’яті – ви будете обмежені вбудованим сховищем на 128 чи 256 Гб;

невеликий обсяг оперативної пам’яті – 4 Гб це зовсім мало, коли конкуренти в тому самому ціновому сегменті пропонують до 8-12 Гб;

екран не підтримує технології ProMotion – його частота оновлення становить 60 Гц, а це може бути помітно під час гортання стрічки чи в мобільних іграх;

навіть після оновлення до iOS 18, iPhone 13 не отримає функції штучного інтелекту – вони будуть доступні лише для власників iPhone 15 Pro/Pro Max, а також для всієї лінійки iPhone 16.

Чи iPhone 13 все ще актуальний в 2024 році

Безперечно, це актуальний та потужний смартфон під будь-які завдання – повсякденне використання, геймінг, фотографування, спілкування в мережі тощо. Звісно, за час, що минув з дати його виходу в 2021 році, з’явилося багато достойних альтернатив. Але якщо ви цінуєте саме екосистему Apple й не готові сплачувати 50 або більше тисяч гривень за новіші та потужніші смартфони цього виробника, iPhone 13 вам обов’язково сподобається.





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